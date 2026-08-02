මත්ද්රව්ය සැකකරුවන් 239,000කට අධික සංඛ්යාවක් මාස නවයක වැටලීම් මාලාවකින් ශ්රී ලංකා පොලිසිය දැලේ
ශ්රී ලංකා පොලිසිය විසින් මුළු දිවයිනේම මත්ද්රව්ය ජාවාරම් ජාල ඉලක්ක කරගනිමින් දියත් කරන ලද විශාල පරිමාණයේ, තීව්ර ජාතික මෙහෙයුමක් යටතේ පසුගිය මාස නවය තුළ සැකකරුවන් 239,000කට අධික සංඛ්යාවක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි බලධාරීන් සිකුරාදා ප්රකාශ කළේය.
රට පුරා සිදු කළ විශාල වැටලීම් මාලාව
අත්අඩංගුවට ගැනීම් 239,384ක් වාර්තා කරමින් ක්රියාත්මක වූ මෙම මර්දන මෙහෙයුම, මෑත කාලීන ශ්රී ලංකා පොලිස් ඉතිහාසයේ ක්රියාත්මක වූ වඩාත් පුළුල් මත්ද්රව්ය විරෝධී වැටලීම් මාලාවන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකේ. නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන විසින් දිගු කලක් තිස්සේ රූඩු ගැලූ මත්ද්රව්ය සැපයුම් දාම බිඳ දැමීමේ සම්බන්ධිත උත්සාහයක් පිළිබිඹු කරමින්, මෙම මෙහෙයුම බහු කලාප කිහිපයක් හරහා එකවර ක්රියාත්මක කරන ලදී.
අත්අඩංගුවට ගැනීම්වලට අමතරව, මත්ද්රව්ය වෙළඳාම සමඟ සම්බන්ධ යැයි සැකසිය හැකි අනවසර දේපළ සම්බන්ධයෙන්ද සමාන්තරyelder පරීක්ෂණ දියත් කිරීමට පොලිසිය කටයුතු කර ඇත. මෙම මර්දන මෙහෙයුමේ මූල්ය අංශය, මාර්ගයේ තනි සැකකරුවන් ඉලක්ක කිරීම පමණක් නොව, මත්ද්රව්ය ජාලවල ආර්ථික පදනම් විනාශ කිරීමේ පුළුල් උපාය මාර්ගයක් සංකේතවත් කරයි.
ගැටලුවේ මූලය ඉලක්ක කිරීම
අනවසරයෙන් අත්පත් කරගත් දේපළ සම්බන්ධ පරීක්ෂණ අරමුණු කරනු ලබන්නේ, මත්ද්රව්ය සංවිධානවලට ඔවුන්ගේ කටයුතු පවත්වාගෙන ගොස් පුළුල් කිරීමට හැකියාව ලබාදෙන මූල්ය ජීවනාධාර කපා හැරීම බවට බලධාරීන් පෙන්වා දුන්නේය. දණ්ඩන නඩු විභාග සහ දේපළ සම්බන්ධ විමර්ශන යන දෙකම හොල්ලමින්, මත්ද්රව්ය ජාලවලට වඩා සමස්ත පහරක් එල්ල කිරීමට පොලිසිය දෘඩ ලෙස අbertson අධිෂ්ඨාන කරගත් බව පෙනේ.
පොලිස් මාධ්ය ප්රකාශකවරයා ඉහත සංඛ්යා තහවුරු කරමින්, ක්රියාත්මක මෙහෙයුමේ විෂය පථය ගෙනහැර දැක්වූ අතර, මෙම වැටලීම් දිගටම සක්රීයව ක්රියාත්මක වන බවත්, ඉදිරි මාසවල තවදුරටත් බලාත්මක ක්රියාමාර්ග අපේක්ෂා කළ හැකි බවත් අවධාරණය කළේය.
වැඩෙන ජාතික ප්රමුඛතාවයක්
රට පුරා ප්රජාවන් තුළ ඉහළ යන අපරාධ සංඛ්යා, පවුල් විසිරී යාම් සහ ආර්ථික දුෂ්කරතා සමඟ මත්ද්රව්ය සම්බන්ධ වීමත් සමඟ, ශ්රී ලංකාවේ මත්ද්රව්ය අනිසි භාවිතය දීර්ඝ කලක් තිස්සේ ඉතාමත් වැදගත් සාමාජීය හා මහජන සෞඛ්ය ගැටලුවක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. මෙම මාස නව මෙහෙයුමේ පරිමාණය, ප්රශ්නයට අලුත් හදිසි භාවයකින් මුහුණ දීමේ රජයේ ප්රකාශිත කැපවීම යටින් ඉස්මතු කරයි.
සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ ප්රජා නායකයින් ඊට පෙර බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ, අර්බුදයේ සැපයුම් සහ ඉල්ලුම් යන දෙඅංශයටම ප්රතිකාර කිරීම සඳහා, දැඩි නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම, මත්ද්රව්යවලට ඇබ්බැහි වූ අය සඳහා ප්රතිකාර වැඩසටහන් සමඟ ඒකාබද්ධ කරමින්, ද්විත්ව ප්රවේශයක් අනුගමනය කරන ලෙසය.
මෙම මර්දන මෙහෙයුම දිගටම ක්රියාත්මක වන අතරතුර, ජාතික මත්ද්රව්ය විරෝධී උත්සාහයේ ප්රජා සහයෝගිතාව ඉතාමත් වැදගත් සාධකයක් ලෙස ඉස්මතු කරමින්, මත්ද්රව්ය ජාවාරම් සම්බන්ධ සැකසිය හැකි ක්රියාකාරකම් වාර්තා කරන ලෙස පොලිසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.