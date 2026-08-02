Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉදිරි ශ්‍රී ලංකා තරඟාවලියේ ඉන්දියාවට සැරයටිකරුවන්ගෙන් දැඩි අභියෝගයක් එල්ල වනු ඇතැයි ඩීප් දාස්ගුප්තා අනතුරු අඟවයි

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉදිරි ශ්‍රී ලංකා තරඟාවලියේ ඉන්දියාවට සැරයටිකරුවන්ගෙන් දැඩි අභියෝගයක් එල්ල වනු ඇතැයි ඩීප් දාස්ගුප්තා අනතුරු අඟවයි

කරකවන පිච් තීරණාත්මක සටන්බිම වනු ඇතැයි හිටපු ඉන්දීය වික්කට් රකිනකු අවධාරණය කරයි

හිටපු ඉන්දීය වික්කට් රකිනකු සහ ක්‍රිකට් විශ්ලේෂකයෙකු වන ඩීප් දාස්ගුප්තා අනතුරු අඟවා සිටින්නේ, ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි සංචාරයේදී ඉන්දියාවට මුහුණ දෙන්නට සිදුවන විශාලතම අභියෝගය වන්නේ සැරයටිකරණය බවත්, විශේෂයෙන්ම දිවයිනේ සම්ප්‍රදායිකව සැරයටිකරණයට හිතකර පිච් මත ක්‍රීඩා කිරීම බවත්ය.

ඉහළම මට්ටමින් ඉන්දියාව නියෝජනය කර, ක්‍රිකට් විවරණ ක්ෂේත්‍රයේ ගෞරවනීය අදහස් දක්වන්නෙකු ලෙස සිය නම් තහවුරු කරගත් දාස්ගුප්තා පෙන්වා දෙන්නේ, ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වදේශික තත්ත්වයන් ඓතිහාසිකව සැරයටිකරණය කියවා ක්‍රීඩා කිරීමට අපහසු වන සංචාරක පිතිකරුවන්ට දඬුවම් ලබා දෙන ස්ථාන බවට පත්ව ඇති බවයි.

හොඳින් දන්නා දුර්වලතාවයක් අවධානයට ලක් වෙයි

හිටපු වික්කට් රකිනාගේ තක්සේරුව, ඉන්දියාවේ පිතිකරණ පෙළ සහ ස්වදේශික පිළිය වෙනුවෙන් ශක්තිමත් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන තත්ත්වයන් යටතේ දක්ෂ සැරයටිකරණයකට මුහුණ දීමේ ඔවුන්ගේ හැකියාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. ශ්‍රී ලංකා පිච් සැලකිය යුතු ඉහළ කැරකැවිල්ලක් සහ විචල්‍ය බිම් ගැනීමක් ලබා දෙන බව ප්‍රකටව දන්නා කරුණකි; ඒ නිසා ඒවා පළපුරුදු ජාත්‍යන්තර පිතිකරුවන්ට පවා දුෂ්කර අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව සතුව ඉන්දීය පිතිකරණ පෙළේ ඕනෑම දුර්වලතාවයක් උපයෝගී කර ගත හැකි සැරයටිකරුවන් සිටින බවත්, සංචාරක කණ්ඩායමට තරඟාවලියේ සාර්ථකත්වය ළඟා කරගත හැකි නම් ඔවුහු ඉතා ස්ථිරශීලී ලෙස සහ තාක්ෂණික ශ්‍රේෂ්ඨත්වයෙන් ක්‍රීඩා කළ යුතු බවත් දාස්ගුප්තා අවධාරණය කළේය.

දෙපිළටම ඉහළ වටිනාකමක් සහිත තරඟාවලියක්

ඉදිරි තරඟාවලිය දෙරටටම සැලකිය යුතු වැදගත්කමක් දරයි. ඉන්දියාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, දෙශීය ගොඩබිමෙන් ඔබ්බේ ශක්තිමත් ක්‍රීඩා දක්වීමක් ආසියානු තත්ත්වයන් යටතේ ආධිපත්‍යය දරන බලවේගයක් ලෙස ඔවුන්ගේ තත්ත්වය තහවුරු කරනු ඇත. ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ස්වදේශික වාසිය තහවුරු කරගැනීමට සහ ක්‍රිකට් ලෝකයේ බලවත් ජාතියක් ඔවුන්ගේම භූමියේ ලකුණු කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨ අවස්ථාවක් මෙය නියෝජනය කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රිකට් රසිකයෝ ඉන්දියාවේ පිතිකරුවන් මෙම අභියෝගය ජය ගන්නා ආකාරය ඉතා ඕනෑකමින් අපේක්ෂා කරනු ඇති අතර, සැරයටිකරණ මානය පළමු තරඟයේ සිටම ப போட்டியගේ ස්වභාවය නිර්ණය කිරීමට සූදානම් ව ඇත.

විශ්ලේෂකයන්ගේ සහ සහාය කරන්නන්ගේ ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වන අවධානය ආකර්ෂණය කරගන්නා මෙම තරඟාවලිය සම්බන්ධයෙන්, දාස්ගුප්තාගේ අදහස් පිතිකරු සහ සැරයටිකරු අතර සටන මෙම ක්‍රිකට් හමුවේ තීරණාත්මක කථා ප්‍රවාහය වනු ඇතැයි යන ව්‍යංගාර්ථ ගෙන දෙන ආරම්භක දර්ශකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර රසායන විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් සමරයි — ලBronze පදක්කම් හතරක් දිනා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර රසායන විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් සමරයි — ලBronze පදක්කම් හතරක් දිනා ගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ දක්ෂ තරුණ රසායන විද්‍යා ප්‍රතිභාවන් 58වන ජාත්‍යන්තර රසායන විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී Bronze පදක්කම් හතරක් දිනා ගනිමින්, ජාගත විද්‍යා රංගනයේ…

02 Aug 2026 Discuss
සිලෝන් බැංකුව 2026 වර්ෂය සඳහා රුපියල් බිලියන 65.5ක් වටිනාකමින් ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සන්නාමය ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

සිලෝන් බැංකුව 2026 වර්ෂය සඳහා රුපියල් බිලියන 65.5ක් වටිනාකමින් ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සන්නාමය ලෙස නම් කෙරේ

සිලෝන් බැංකුව (BOC) Brand Finance Lanka විසින් පිළිගැනීමට ලක් කරමින්, 2026 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සන්නාමය ලෙස නැවතත් ශීර්ෂ ස්ථානය දිනා ගෙන, රටේ…

02 Aug 2026 Discuss
එන්පීපී රජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අවදානම: පාර්ලිමේන්තු සුපිරි බහුතරයකට අධිකරණ අර්බුදයක් නිරාකරණය කළ හැකිද? Sinhala

එන්පීපී රජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අවදානම: පාර්ලිමේන්තු සුපිරි බහුතරයකට අධිකරණ අර්බුදයක් නිරාකරණය කළ හැකිද?

ජාතික ජන බලවේග රජය ගැඹුරු අධිකරණ විවාදයක කේන්ද්‍රස්ථානයේ සිටී — දේශපාලන විශ්ලේෂකයන්ට අනුව, ඒ සඳහා රජය විසින්ම ප්‍රධාන වශයෙන් මග කඩාගෙන ඇත. මධ්‍යස්ථ විසඳුමක්…

02 Aug 2026 Discuss