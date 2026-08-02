ඉදිරි ශ්රී ලංකා තරඟාවලියේ ඉන්දියාවට සැරයටිකරුවන්ගෙන් දැඩි අභියෝගයක් එල්ල වනු ඇතැයි ඩීප් දාස්ගුප්තා අනතුරු අඟවයි
කරකවන පිච් තීරණාත්මක සටන්බිම වනු ඇතැයි හිටපු ඉන්දීය වික්කට් රකිනකු අවධාරණය කරයි
හිටපු ඉන්දීය වික්කට් රකිනකු සහ ක්රිකට් විශ්ලේෂකයෙකු වන ඩීප් දාස්ගුප්තා අනතුරු අඟවා සිටින්නේ, ශ්රී ලංකාවේ ඉදිරි සංචාරයේදී ඉන්දියාවට මුහුණ දෙන්නට සිදුවන විශාලතම අභියෝගය වන්නේ සැරයටිකරණය බවත්, විශේෂයෙන්ම දිවයිනේ සම්ප්රදායිකව සැරයටිකරණයට හිතකර පිච් මත ක්රීඩා කිරීම බවත්ය.
ඉහළම මට්ටමින් ඉන්දියාව නියෝජනය කර, ක්රිකට් විවරණ ක්ෂේත්රයේ ගෞරවනීය අදහස් දක්වන්නෙකු ලෙස සිය නම් තහවුරු කරගත් දාස්ගුප්තා පෙන්වා දෙන්නේ, ශ්රී ලංකාවේ ස්වදේශික තත්ත්වයන් ඓතිහාසිකව සැරයටිකරණය කියවා ක්රීඩා කිරීමට අපහසු වන සංචාරක පිතිකරුවන්ට දඬුවම් ලබා දෙන ස්ථාන බවට පත්ව ඇති බවයි.
හොඳින් දන්නා දුර්වලතාවයක් අවධානයට ලක් වෙයි
හිටපු වික්කට් රකිනාගේ තක්සේරුව, ඉන්දියාවේ පිතිකරණ පෙළ සහ ස්වදේශික පිළිය වෙනුවෙන් ශක්තිමත් ලෙස ක්රියාත්මක වන තත්ත්වයන් යටතේ දක්ෂ සැරයටිකරණයකට මුහුණ දීමේ ඔවුන්ගේ හැකියාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. ශ්රී ලංකා පිච් සැලකිය යුතු ඉහළ කැරකැවිල්ලක් සහ විචල්ය බිම් ගැනීමක් ලබා දෙන බව ප්රකටව දන්නා කරුණකි; ඒ නිසා ඒවා පළපුරුදු ජාත්යන්තර පිතිකරුවන්ට පවා දුෂ්කර අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කරයි.
ශ්රී ලංකාව සතුව ඉන්දීය පිතිකරණ පෙළේ ඕනෑම දුර්වලතාවයක් උපයෝගී කර ගත හැකි සැරයටිකරුවන් සිටින බවත්, සංචාරක කණ්ඩායමට තරඟාවලියේ සාර්ථකත්වය ළඟා කරගත හැකි නම් ඔවුහු ඉතා ස්ථිරශීලී ලෙස සහ තාක්ෂණික ශ්රේෂ්ඨත්වයෙන් ක්රීඩා කළ යුතු බවත් දාස්ගුප්තා අවධාරණය කළේය.
දෙපිළටම ඉහළ වටිනාකමක් සහිත තරඟාවලියක්
ඉදිරි තරඟාවලිය දෙරටටම සැලකිය යුතු වැදගත්කමක් දරයි. ඉන්දියාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, දෙශීය ගොඩබිමෙන් ඔබ්බේ ශක්තිමත් ක්රීඩා දක්වීමක් ආසියානු තත්ත්වයන් යටතේ ආධිපත්යය දරන බලවේගයක් ලෙස ඔවුන්ගේ තත්ත්වය තහවුරු කරනු ඇත. ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ස්වදේශික වාසිය තහවුරු කරගැනීමට සහ ක්රිකට් ලෝකයේ බලවත් ජාතියක් ඔවුන්ගේම භූමියේ ලකුණු කිරීමට ශ්රේෂ්ඨ අවස්ථාවක් මෙය නියෝජනය කරයි.
ශ්රී ලංකාව පුරා ක්රිකට් රසිකයෝ ඉන්දියාවේ පිතිකරුවන් මෙම අභියෝගය ජය ගන්නා ආකාරය ඉතා ඕනෑකමින් අපේක්ෂා කරනු ඇති අතර, සැරයටිකරණ මානය පළමු තරඟයේ සිටම ப போட்டியගේ ස්වභාවය නිර්ණය කිරීමට සූදානම් ව ඇත.
විශ්ලේෂකයන්ගේ සහ සහාය කරන්නන්ගේ ක්රමයෙන් වර්ධනය වන අවධානය ආකර්ෂණය කරගන්නා මෙම තරඟාවලිය සම්බන්ධයෙන්, දාස්ගුප්තාගේ අදහස් පිතිකරු සහ සැරයටිකරු අතර සටන මෙම ක්රිකට් හමුවේ තීරණාත්මක කථා ප්රවාහය වනු ඇතැයි යන ව්යංගාර්ථ ගෙන දෙන ආරම්භක දර්ශකයක් ලෙස ක්රියා කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.