Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

උසස් අධිකරණ විශ්‍රාම වයස සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් NPP රජය මතභේදාත්මක තත්ත්වයකට මුහුණ දෙයි

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
උසස් අධිකරණ විශ්‍රාම වයස සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් NPP රජය මතභේදාත්මක තත්ත්වයකට මුහුණ දෙයි

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නායකත්වය දරන ජාතික ජනබලවේගය රජය, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් හරහා උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට තව දුරටත් ඉදිරිපත් වෙමින්, ස්වයං නිර්මිත දේශපාලන හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අර්බුදයකට කෙලින්ම ඇද වැටෙන බවක් පෙනේ. මෙම ගමන් මග ශ්‍රී ලංකාවේ නීති හා සිවිල් ක්ෂේත්‍ර පුරා තීව්‍ර විරෝධයක් ඇති කර තිබේ.

පුළුල් විරෝධතා සන්ධානයක්

යෝජිත සංශෝධනය, ගෞරවනීය ආයතන හා සංවිධාන රාශියක් ඒකාබද්ධව ගොඩනැගූ අසාමාන්‍ය ප්‍රතිරෝධී රැල්ලක් අවුළුවාලා ඇත. නීතිඥ සංගම්, සේවයේ සිටින හා විශ්‍රාමිත විනිසුරුවරුන්, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ ආගමික සංවිධාන — සියල්ලෝ රජයේ මෙම ප්‍රයත්නයට එරෙහිව හඬ නගා ඇති අතර, මෙම අතෘප්තිය පක්ෂ දේශපාලන කවයන් ඉක්මවා ඉතා ඈතට විහිදෙන බව ඉන් පැහැදිලි වේ.

රජය මෙම වෙනස ඉදිරිපත් කරන ආකාරය, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුවේ ශිලාස්ථම්භයක් වන අධිකරණ නිදහස සම්බන්ධව රජයේ අභිප්‍රාය ගැන බරපතළ ප්‍රශ්න මතු කරන බව විවේචකයෝ පෙන්වා දෙති.

චේතනාව හා කාලය සම්බන්ධ ප්‍රශ්න

පරිපාලනය මෙම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ඉදිරිපත් කරන කාලය හා ඉතා ඉක්මන් ප්‍රවේශය, නීති විශේෂඥයන් හා නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම් අතර සැකය වර්ධනය කර ඇති බව නිරීක්ෂකයෝ සටහන් කරති. රජයේ පුළුල් දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රය සඳහා සිය ඉහළ අධිකරණ ව්‍යූහය හෝ පක්ෂපාතිත්වය නැවත හැඩගස්වා ගැනීමේ උත්සාහයක් ලෙස මෙය සැලකිය හැකි යැයි බොහෝ දෙනෙකු ditakobadde.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක ශක්තිය මැනෙන්නේ එය සම්මත කරන නීති වලින් පමණක් නොව, ඒවා අර්ථ නිරූපණය කළ යුත්තන්ට එය සහතික කරන නිදහසෙනි.

ස්වයං නිර්මිත දේශපාලන හිසරදයක්

ශක්තිමත් ස්ථාපිත විරෝධී තත්ත්වයක් හා ක්‍රමානුකූල ප්‍රතිසංස්කරණ පොරොන්දු මත බලයට පත් රජයකට, මෙම මතභේදය ස්වයං නිර්මිත බරපතළ තුවාලයක් නියෝජනය කරයි. NPP, විනිවිදභාවය හා යහපාලනය පිළිබඳ පොරොන්දු මත ගොඩනැගූ ජනතා සුහදතාවයේ රැල්ලකින් ගමන් කළ අතර, ඒ ම යෝජනාව හරහා දැන් එම වටිනාකම් අභීතිෙහ ලකට ලක්ව ඇතැයි විවේචකයෝ කියයි.

මෙතරම් කැපී පෙනෙන හා විශ්වාසදායක විරෝධයකට එරෙහිව ඉදිරියට ගමන් කිරීමෙන්, රජය සිවිල් සමාජයේ ප්‍රධාන ශ්‍රේණීන් දුරස් කිරීමේ අවදානමට පමණක් නොව, ආයතනික අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කිරීමට ඇති කැපවීම කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය ඛාදනය කිරීමේ අවදානමටද ලක් වේ.

ඉදිරිය කෙසේ වේද

ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනවලට පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක බහුතර මතයක් අවශ්‍ය වන අතර, එයින් අදහස් කරන්නේ රජයට ස්වකීය ශ්‍රේණීන් ඉක්මවා සහාය ලබා ගැනීමට සිදු වනු ඇති බවයි. NPP හට එම මට්ටමේ සහාය ලබා ගත හැකිද, නැතහොත් ක්‍රමයෙන් ඉහළ යන විරෝධය නැවත සිතා බැලීමකට හේතු වේද යන්න තවම නොදනී.

දැනට, රජය ක්‍රමයෙන් අපහසු ස්ථාවරයකට පත්ව ඇති අතර, ස්වකීය නීති සම්පාදන අභිලාෂ හා රටේ ඉතාම ගෞරවනීය හඬවල් අතරින් නගින ව්‍යාප්ත විවේචන රැල්ල අතර සිරවී සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර රසායන විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් සමරයි — ලBronze පදක්කම් හතරක් දිනා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර රසායන විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් සමරයි — ලBronze පදක්කම් හතරක් දිනා ගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ දක්ෂ තරුණ රසායන විද්‍යා ප්‍රතිභාවන් 58වන ජාත්‍යන්තර රසායන විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී Bronze පදක්කම් හතරක් දිනා ගනිමින්, ජාගත විද්‍යා රංගනයේ…

02 Aug 2026 Discuss
සිලෝන් බැංකුව 2026 වර්ෂය සඳහා රුපියල් බිලියන 65.5ක් වටිනාකමින් ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සන්නාමය ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

සිලෝන් බැංකුව 2026 වර්ෂය සඳහා රුපියල් බිලියන 65.5ක් වටිනාකමින් ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සන්නාමය ලෙස නම් කෙරේ

සිලෝන් බැංකුව (BOC) Brand Finance Lanka විසින් පිළිගැනීමට ලක් කරමින්, 2026 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සන්නාමය ලෙස නැවතත් ශීර්ෂ ස්ථානය දිනා ගෙන, රටේ…

02 Aug 2026 Discuss
එන්පීපී රජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අවදානම: පාර්ලිමේන්තු සුපිරි බහුතරයකට අධිකරණ අර්බුදයක් නිරාකරණය කළ හැකිද? Sinhala

එන්පීපී රජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අවදානම: පාර්ලිමේන්තු සුපිරි බහුතරයකට අධිකරණ අර්බුදයක් නිරාකරණය කළ හැකිද?

ජාතික ජන බලවේග රජය ගැඹුරු අධිකරණ විවාදයක කේන්ද්‍රස්ථානයේ සිටී — දේශපාලන විශ්ලේෂකයන්ට අනුව, ඒ සඳහා රජය විසින්ම ප්‍රධාන වශයෙන් මග කඩාගෙන ඇත. මධ්‍යස්ථ විසඳුමක්…

02 Aug 2026 Discuss