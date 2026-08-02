Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බණ්ඩාරනායක අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපළ හරහා සිගරට් 40,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ජාවාරම් කිරීමට තැත් කළ විදේශ ජාතිකයෙකු අත්අඩංගුවට

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බණ්ඩාරනායක අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපළ හරහා සිගරට් 40,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ජාවාරම් කිරීමට තැත් කළ විදේශ ජාතිකයෙකු අත්අඩංගුවට

බණ්ඩාරනායක අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපළේ (BIA) දී ශ්‍රී ලංකා රේගු නිලධාරීන් විසින් වයස අවුරුදු 40ක විදේශ ජාතිකයෙකු රට තුළට සිගරට් 40,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ජාවාරම් කිරීමට තැත් කළ බවට චෝදනා මත අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ගුවන්තොටුපළේ දී සිදු කළ අත්අඩංගුව

BIA හි සේවය කරන රේගු නිලධාරීන් සාමාන්‍ය පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලීන් අතරතුර එම පුද්ගලයා නිරීක්ෂණයට ලක් කරමින්, මගියාගේ බේගේජ් තුළ සඟවා තිබූ සිගරට් විශාල තොගය හෙළිදරව් කරගත්හ. ජාවාරම් භාණ්ඩයේ අධික ප්‍රමාණය, ඒවා පුද්ගලික භාවිතය සඳහා රැගෙන යනු ලැබූවා නොව ජාවාරම් කිරීමේ පැහැදිලි චේතනාවක් ඇති බව ප්‍රකාශ කළේය.

ජාවාරම් උත්සාහයේ පරිමාණය

සිගරට් 40,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අත්අඩංගුවට ගැනීම ගුවන්තොටුපළ රේගු අධිකාරීන් සඳහා සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණයකි. එවැනි ප්‍රමාණවලින් ශ්‍රී ලංකාවට සිගරට් ජාවාරම් කිරීම බරපතළ රේගු උල්ලංඝනයක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, එය රජයට විශාල බදු ආදායමක් අහිමි කරන අතරම නීත්‍යානුකූල වෙළඳ මාර්ග ද දුර්වල කරයි.

ජාවාරම් භාණ්ඩ මර්දනය තීව්‍ර කිරීම

ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව රටේ ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර ද්වාරය හරහා දුම්කොළ නිෂ්පාදන හා අනෙකුත් ජාවාරම් භාණ්ඩ ජාවාරම් කිරීමට එරෙහිව සිය ක්‍රියාමාර්ග තීව්‍ර කරමින් සිටී. පසුගිය මාස කිහිපය තුළ වාර්තා වූ ජාවාරම් උත්සාහ මාලාවකට අනුව නිලධාරීන් ඉහළ අවධානයකින් කටයුතු කරමින් සිටිති.

සැකකරු දැනට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රේගු හා සුරාබදු රෙගුලාසි යටතේ නීතිමය කටයුතු වලට ලක් කිරීමට නියමිතය. පරීක්ෂණය සිදු වෙමින් පවතින බවත්, වැඩිදුර විස්තර නිසි කාලයේ දී නිකුත් කරන බවත් අධිකාරීන් පෙන්වා දී ඇත.

BIA ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ජාත්‍යන්තර මගීන් සඳහා ප්‍රාථමික පිවිසුම් ස්ථානය ලෙස පවතින අතර, රේගු නිලධාරීන් සැකසහිත ඕනෑම ක්‍රියාකාරකමක් අදාළ අධිකාරීන් වෙත වාර්තා කරන ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බුම්රා ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරඟාවලියෙන් අනපේක්ෂිත ලෙස ඉවත් වෙයි Sinhala

බුම්රා ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරඟාවලියෙන් අනපේක්ෂිත ලෙස ඉවත් වෙයි

ඉන්දීය වේග පිතිකරණ නායක ජස්පිත් බුම්රා, ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරඟාවලියෙන් ඉවත් කර ඇති අතර, මෙය දින දෙකකට පෙර ඔහු යෝග්‍යතා තක්සේරුවන්…

02 Aug 2026 Discuss
දඹුල්ලේදී ශ්‍රී ලංකාව තරඟාවලිය දිනයි — නවකයාගේ හා අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් දස්කම් බබළයි Sinhala

දඹුල්ලේදී ශ්‍රී ලංකාව තරඟාවලිය දිනයි — නවකයාගේ හා අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් දස්කම් බබළයි

දඹුල්ලේදී ශ්‍රී ලංකාව අමතක නොවන තරඟාවලි ජයක් ලබා ගත්තේ, ජාත්‍යන්තර රඟදැක්වීම් අරඹන ලද නවක ක්‍රීඩිකාවකගේ 46 රන් ස්කන්ධයක් සහ කණ්ඩායම් නායිකා චාමරි අතාපත්තුගේ…

02 Aug 2026 Discuss
තායිවාන් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර හිමියන්ට වීසා සඳහා අයදුම් කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාව අනුග්‍රහ ලිපිය අනිවාර්ය කරයි Sinhala

තායිවාන් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර හිමියන්ට වීසා සඳහා අයදුම් කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාව අනුග්‍රහ ලිපිය අනිවාර්ය කරයි

තායිවාන් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර මත ගමන් කරන පුරවැසියන් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නව වීසා අවශ්‍යතාවයක් හඳුන්වා දී ඇති අතර, අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ අනිවාර්ය අංගයක් ලෙස…

02 Aug 2026 Discuss