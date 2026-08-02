බුම්රා ශ්රී ලංකා ටෙස්ට් තරඟාවලියෙන් අනපේක්ෂිත ලෙස ඉවත් වෙයි
ඉන්දීය වේග පිතිකරණ නායක ජස්පිත් බුම්රා, ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරඟාවලියෙන් ඉවත් කර ඇති අතර, මෙය දින දෙකකට පෙර ඔහු යෝග්යතා තක්සේරුවන් සමත් වූ බවට වාර්තා වූ පසු ඇති වූ නාටකාකාර තත්ත්වයකි.
කම්පනයට පත් කළ ඉවත්වීමක්
බුම්රා මෑතකදී තේරීම් සඳහා සලකා බැලීමට අවශ්ය යෝග්යතා පරීක්ෂණ සමත් ව සිටි බැවින්, මෙම තත්ත්වය ක්රිකට් රසිකයන් හා විශ්ලේෂකයන් කම්පනයට පත් කර ඇත. මෙම හදිසි ඉවත්වීම, ශ්රී ලංකාවේ දී දැඩි තරඟකාරීත්වයක් අපේක්ෂා කෙරෙන තරඟාවලිය ඉදිරියේ වේග පිතිකරුගේ ශාරීරික තත්ත්වය පිළිබඳ නව සැකයන් මතු කර ඇත.
ඔහු ඉවත් වීමට හේතු වූ ශාරීරික ගැටලුවේ ස්වභාවය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු නිල විස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දී නොමැති අතර, සෞඛ්ය සම්පන්න බවට සහතිකය ලැබීමෙන් පැය 48කට ද නොපැමිණ මෙසේ ඉවත් වීම ඉන්දියාවේ වේග පිතිකරණ සැලසුම් වටා අවිනිශ්චිතතාවයක වාතාවරණයක් ඇති කර ඇත.
ඉන්දියාවට දැඩි පහරක්
බුම්රාගේ නොමැතිකම ඉන්දීය ටෙස්ට් කණ්ඩායමට සැලකිය යුතු පාඩුවකි. දකුණත් වේග පිතිකරු මෑත වසරවල ලෝක ක්රිකට්හි ආධිපත්යය දරන පිතිකරුවන්ගෙන් කෙනෙකු වී ඇති අතර, ඕනෑම තත්ත්වයක් යටතේ ක්රීඩා කිරීමේ හැකියාව ඔහු සතුය. ප්රතිලෝම ස්විං ජනනය කිරීමේ හැකියාව, මාරාන්තික යෝකර් ලබා දීම සහ අධික වේගයේ නිරවද්යතාවය පවත්වා ගැනීම ඔහු ඉන්දීය ප්රහාරක පෙළේ ප්රතිස්ථාපනය කළ නොහැකි ක්රීඩකයෙකු කරයි.
ඔහු එල්ල කරන අභියෝගය සඳහා දීර්ඝ ලෙස සූදානම් වූ ශ්රී ලංකා පිතිකරුවන් මෙම ප්රවෘත්තියෙන් නිසැකවම යම් සහනයක් ලබනු ඇත, නමුත් ඔවුන්ගේ ප්රමුඛ වේග පිතිකරු නොමැතිව වුවද ඉන්දියාවේ පිතිකරණ සම්පත් ශක්තිමත් ව පවතී.
ඉන්දියාවේ වේග ආවරණය පරීක්ෂාවට ලක් වෙයි
ඉන්දීය ක්රිකට් පාලක මණ්ඩලය ආදේශකයෙකු නම් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, තේරීම්කරුවන් දැනටමත් සලකා බැලෙන සංචිත වේග පිතිකරුවන්ගෙන් කෙනෙකු වෙත යොමු වීමට ඉඩ ඇත. ශ්රී ලංකාවට එරෙහි තරඟාවලිය ඉන්දියාවේ ජාරීර ටෙස්ට් කොමිස් සන්දර්භය තුළ සැලකිය යුතු වැදගත්කමක් දරන අතර, කණ්ඩායම් කළමනාකරණය ප්රමාණවත් වේග විකල්ප ලබා ගැනීම සහතික කර ගැනීමට ඕනෑකමින් සිටිනු ඇත.
ශ්රී ලංකාව හා ඉන්දියාව යන දෙරටේ ම ක්රිකට් රසිකයන් බුම්රාගේ තත්ත්වය සහ ඔහු තරඟකාරී ක්රිකට් වෙත නැවත පැමිණීමේ කාල රාමුව පිළිබඳ නිල යාවත්කාලීන කිරීම් සඳහා උනන්දුවෙන් බලා සිටිනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.