NTR Jr හට සිදුවූ තුවාලය හේතුවෙන් Dragon චිත්රපටයේ ශ්රී ලංකා රූගත කිරීම් කල් දැමේ
බහුලව අපේක්ෂිත ක්රියාදාම චිත්රපටයේ නිෂ්පාදනයට බාධාවක්
බහුලව අපේක්ෂිත ඉන්දීය ක්රියාදාම චිත්රපටය වන Dragon හි ශ්රී ලංකා රූගත කිරීම් කාලසටහන, එහි ප්රධාන තාරකා, තෙළිඟු චිත්රපට අධිපතියා NTR Jr හට සිදුවූ තුවාලයක් හේතුවෙන් කල් දමා ඇති බව නිෂ්පාදන මූලාශ්ර තහවුරු කර ඇත.
ප්රසිද්ධ නළුවාට සිදුවූ තුවාලය හේතුවෙන් නිෂ්පාදන කණ්ඩායමට මෙරට පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ රූගත කිරීම් නැවත කාලසටහන් කිරීමට සිදු වී ඇත. ශ්රී ලංකාව, එහි විවිධාකාර භූ දර්ශන සහ තරඟකාරී රූගත කිරීමේ යටිතල පහසුකම් හේතුවෙන් ප්රධාන ඉන්දීය චිත්රපට නිෂ්පාදනයන් සඳහා ජනප්රිය ගමනාන්තයක් ලෙස ක්රමයෙන් නැගී සිටිමින් සිටී.
තුවාලය පිළිබඳ විස්තර සීමිතව පවතී
NTR Jr හට සිදුවූ තුවාලයේ නිශ්චිත ස්වභාවය නිෂ්පාදන සමාගම විසින් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, ශ්රී ලංකා කාලසටහන කල් දැමීමේ තීරණය තත්ත්වයේ බරපතළකම යටිරේඛාගත කරයි. විශාල පරිමාණ චිත්රපට නිෂ්පාදනයන් සාමාන්යයෙන් සැලකිය යුතු සැලසුම් සම්බන්ධීකරණයක් ඇතුළත් වන අතර, ප්රධාන නළුවෙකුගේ ලබාගත හැකියාවට ඇතිවන ඕනෑම බාධාවක් සමස්ත කණ්ඩායමට සහ සහායක නළු නිළියන්ට පුළුල් ප්රතිවිපාක ඇති කළ හැකිය.
දේශීය කර්මාන්තයට බලපෑම
මෙම කල් දැමීම, නිෂ්පාදනයට සහාය වීමට සූදානම් වෙමින් සිටි ශ්රී ලංකාවේ දේශීය කණ්ඩායම් සාමාජිකයින්, ස්ථාන කළමනාකරුවන් සහ ආගන්තුක සත්කාර සේවාවන්ට බලපාන බව අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්රී ලංකාවේ චිත්රපට සංචාරක අංශය මෑත වසරවලදී බොලිවුඩ් සහ ටොලිවුඩ් නිෂ්පාදනයන්ගෙන් වැඩෙන උනන්දුවක් දැකීමෙන්, එවැනි ඉහළ මට්ටමේ රූගත කිරීම් දේශීය ආර්ථිකයට වටිනා දායකත්වයක් ලබා දෙයි.
Dragon රූගත කිරීම්වල ශ්රී ලංකා අදියර සඳහා සංශෝධිත දිනයක් තවමත් නිවේදනය කර නොමැත. NTR Jr හි සුවය ලැබීමේ කාලරේඛාව පැහැදිලි වූ පසු නිෂ්පාදන කණ්ඩායම වැඩිදුර යාවත්කාලීන කිරීම් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.