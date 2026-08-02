Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

NTR Jr හට සිදුවූ තුවාලය හේතුවෙන් Dragon චිත්‍රපටයේ ශ්‍රී ලංකා රූගත කිරීම් කල් දැමේ

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
NTR Jr හට සිදුවූ තුවාලය හේතුවෙන් Dragon චිත්‍රපටයේ ශ්‍රී ලංකා රූගත කිරීම් කල් දැමේ

බහුලව අපේක්ෂිත ක්‍රියාදාම චිත්‍රපටයේ නිෂ්පාදනයට බාධාවක්

බහුලව අපේක්ෂිත ඉන්දීය ක්‍රියාදාම චිත්‍රපටය වන Dragon හි ශ්‍රී ලංකා රූගත කිරීම් කාලසටහන, එහි ප්‍රධාන තාරකා, තෙළිඟු චිත්‍රපට අධිපතියා NTR Jr හට සිදුවූ තුවාලයක් හේතුවෙන් කල් දමා ඇති බව නිෂ්පාදන මූලාශ්‍ර තහවුරු කර ඇත.

ප්‍රසිද්ධ නළුවාට සිදුවූ තුවාලය හේතුවෙන් නිෂ්පාදන කණ්ඩායමට මෙරට පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ රූගත කිරීම් නැවත කාලසටහන් කිරීමට සිදු වී ඇත. ශ්‍රී ලංකාව, එහි විවිධාකාර භූ දර්ශන සහ තරඟකාරී රූගත කිරීමේ යටිතල පහසුකම් හේතුවෙන් ප්‍රධාන ඉන්දීය චිත්‍රපට නිෂ්පාදනයන් සඳහා ජනප්‍රිය ගමනාන්තයක් ලෙස ක්‍රමයෙන් නැගී සිටිමින් සිටී.

තුවාලය පිළිබඳ විස්තර සීමිතව පවතී

NTR Jr හට සිදුවූ තුවාලයේ නිශ්චිත ස්වභාවය නිෂ්පාදන සමාගම විසින් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, ශ්‍රී ලංකා කාලසටහන කල් දැමීමේ තීරණය තත්ත්වයේ බරපතළකම යටිරේඛාගත කරයි. විශාල පරිමාණ චිත්‍රපට නිෂ්පාදනයන් සාමාන්‍යයෙන් සැලකිය යුතු සැලසුම් සම්බන්ධීකරණයක් ඇතුළත් වන අතර, ප්‍රධාන නළුවෙකුගේ ලබාගත හැකියාවට ඇතිවන ඕනෑම බාධාවක් සමස්ත කණ්ඩායමට සහ සහායක නළු නිළියන්ට පුළුල් ප්‍රතිවිපාක ඇති කළ හැකිය.

දේශීය කර්මාන්තයට බලපෑම

මෙම කල් දැමීම, නිෂ්පාදනයට සහාය වීමට සූදානම් වෙමින් සිටි ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය කණ්ඩායම් සාමාජිකයින්, ස්ථාන කළමනාකරුවන් සහ ආගන්තුක සත්කාර සේවාවන්ට බලපාන බව අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්‍රී ලංකාවේ චිත්‍රපට සංචාරක අංශය මෑත වසරවලදී බොලිවුඩ් සහ ටොලිවුඩ් නිෂ්පාදනයන්ගෙන් වැඩෙන උනන්දුවක් දැකීමෙන්, එවැනි ඉහළ මට්ටමේ රූගත කිරීම් දේශීය ආර්ථිකයට වටිනා දායකත්වයක් ලබා දෙයි.

Dragon රූගත කිරීම්වල ශ්‍රී ලංකා අදියර සඳහා සංශෝධිත දිනයක් තවමත් නිවේදනය කර නොමැත. NTR Jr හි සුවය ලැබීමේ කාලරේඛාව පැහැදිලි වූ පසු නිෂ්පාදන කණ්ඩායම වැඩිදුර යාවත්කාලීන කිරීම් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බුම්රා ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරඟාවලියෙන් අනපේක්ෂිත ලෙස ඉවත් වෙයි Sinhala

බුම්රා ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරඟාවලියෙන් අනපේක්ෂිත ලෙස ඉවත් වෙයි

ඉන්දීය වේග පිතිකරණ නායක ජස්පිත් බුම්රා, ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරඟාවලියෙන් ඉවත් කර ඇති අතර, මෙය දින දෙකකට පෙර ඔහු යෝග්‍යතා තක්සේරුවන්…

02 Aug 2026 Discuss
දඹුල්ලේදී ශ්‍රී ලංකාව තරඟාවලිය දිනයි — නවකයාගේ හා අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් දස්කම් බබළයි Sinhala

දඹුල්ලේදී ශ්‍රී ලංකාව තරඟාවලිය දිනයි — නවකයාගේ හා අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් දස්කම් බබළයි

දඹුල්ලේදී ශ්‍රී ලංකාව අමතක නොවන තරඟාවලි ජයක් ලබා ගත්තේ, ජාත්‍යන්තර රඟදැක්වීම් අරඹන ලද නවක ක්‍රීඩිකාවකගේ 46 රන් ස්කන්ධයක් සහ කණ්ඩායම් නායිකා චාමරි අතාපත්තුගේ…

02 Aug 2026 Discuss
තායිවාන් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර හිමියන්ට වීසා සඳහා අයදුම් කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාව අනුග්‍රහ ලිපිය අනිවාර්ය කරයි Sinhala

තායිවාන් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර හිමියන්ට වීසා සඳහා අයදුම් කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාව අනුග්‍රහ ලිපිය අනිවාර්ය කරයි

තායිවාන් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර මත ගමන් කරන පුරවැසියන් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නව වීසා අවශ්‍යතාවයක් හඳුන්වා දී ඇති අතර, අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ අනිවාර්ය අංගයක් ලෙස…

02 Aug 2026 Discuss