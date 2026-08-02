Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සජිත් රජයේ පාලන හැකියාව අභියෝගයට ලක් කරයි - බන්ධනාගාර කළමනාකරණයේ අසාර්ථකත්වය උදාහරණයට ගනී

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සජිත් රජයේ පාලන හැකියාව අභියෝගයට ලක් කරයි - බන්ධනාගාර කළමනාකරණයේ අසාර්ථකත්වය උදාහරණයට ගනී

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස, රට පාලනය කිරීමේ මූලික හැකියාව පිළිබඳව ප්‍රශ්නය මතු කරමින්, රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය කළමනාකරණයේ දී රජය සම්පූර්ණයෙන් අසාර්ථක වී ඇති බව පෙන්වා දෙමින් පාලක රජයට දැඩි විවේචනයක් එල්ල කර ඇත.

පාලනය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්

සමගි ජන බලවේගයේ නායක ප්‍රේමදාස, තමන්ගේම බන්ධනාගාර ක්‍රමය තුළ සිරිත් විරිත් හා ඵලදායී පරිපාලනය පවත්වා ගෙන යාමට නොහැකි රජයකට සමස්ත රටම පාලනය කිරීම සඳහා විශ්වාසය තැබිය හැකිද යන තීක්ෂ්ණ ප්‍රශ්නය මතු කළේ ය. විපක්ෂ නායකවරයා බන්ධනාගාර පද්ධතියේ දුර්වලතා, රජයේ පාලන හැකියාව සම්බන්ධයෙන් පුළුල් ලෙස දොස් පැවරීමේ මාධ්‍යයක් ලෙස භාවිත කළේ ය.

රාජ්‍ය බලය මැනීමේ මිනුම් දණ්ඩක් ලෙස බන්ධනාගාර

විපක්ෂ නායකවරයා තර්ක කළේ, සම්මාර්ජන ආයතන කළමනාකරණය කිරීමේ හැකියාව රාජ්‍ය බලයේ හා පරිපාලන සමත්ව බවේ මූලිකතම පරීක්ෂණයකි කියාය. ඔහුගේ දෘෂ්ටිකෝණයට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය තුළ අඛණ්ඩව දක්නට ලැබෙන අසාර්ථකත්ව, වත්මන් රජයේ හදවතේ ගැඹුරු අක්‍රියයාවක් පිළිබිඹු කරයි.

රජයට තමන්ගේම බන්ධනාගාර ඵලදායී ලෙස පවත්වාගෙන යා නොහැකි නම්, රට පාලනය කිරීමට ජනතාවට ඒ රජය කෙරෙහි විශ්වාසය තැබිය හැකිද?

මහජන විශ්වාසය සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්

ප්‍රේමදාසගේ අදහස්, නීතිය හා සාමය, ආයතනික වගවීම සහ ජාතික නායකත්වයේ සමස්ත දිශාව පිළිබඳව දිනෙන් දින වැඩිවෙමින් පවතින කනස්සල්ලක් දක්වන ශ්‍රී ලාංකික මහජනතාව අතර ප්‍රතිරාවයක් ඇති කිරීමට ඉඩ ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය ඉදිරිපස පිරිබිඩු ගතිය, බන්ධනාගාර ප්‍රාකාර ඇතුළතින් සිදු කෙරෙන නීතිවිරෝධී ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ වාර්තා සහ ආරක්ෂාවේ ඇතිවන හිඩැස් ඇතුළු ගැටළු සම්බන්ධයෙන් දිගුකාලීන විවේචනයට ලක්ව ඇත.

  • ශ්‍රී ලාංකික සම්මාර්ජන පහසුකම් සමස්තය පුරා ඉදිරිපස පිරිබිඩු ගතිය ස්ථිර අර්බුදයකව පවතී
  • බන්ධනාගාර ඇතුළතින් සංවිධිත අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධීකරණය කෙරෙන බවට වාර්තා පුළුල් මහජන කනස්සල්ලට හේතු වී ඇත
  • බන්ධනාගාර පරිපාලනයේ වගවීම හා අධීක්ෂණය නැවත නැවතත් සූක්ෂ්ම විනිශ්චයට ලක්ව ඇත

ප්‍රේමදාස, ප්‍රධාන රාජ්‍ය ආයතන සමස්තය පුරා ක්‍රමවත් පාලන අසාර්ථකත්ව ලෙස ඔහු සංලක්ෂිත කරන දෑ ඉස්මතු කිරීමට ලැබෙන සෑම අවස්ථාවකම ප්‍රයෝජන ගනිමින්, ඉදිරි මැතිවරණ තරගාවලියේ දී වත්මන් රජයට විශ්වාසදායී විකල්පයක් ලෙස ස්ථානගත කිරීමට විපක්ෂය අඛණ්ඩව කටයුතු කරයි.

විපක්ෂ නායකවරයාගේ නවතම අදහස් සඳහා රජය තාම විධිමත් ප්‍රතිචාරයක් නිකුත් කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බුම්රා ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරඟාවලියෙන් අනපේක්ෂිත ලෙස ඉවත් වෙයි Sinhala

බුම්රා ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරඟාවලියෙන් අනපේක්ෂිත ලෙස ඉවත් වෙයි

ඉන්දීය වේග පිතිකරණ නායක ජස්පිත් බුම්රා, ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරඟාවලියෙන් ඉවත් කර ඇති අතර, මෙය දින දෙකකට පෙර ඔහු යෝග්‍යතා තක්සේරුවන්…

02 Aug 2026 Discuss
දඹුල්ලේදී ශ්‍රී ලංකාව තරඟාවලිය දිනයි — නවකයාගේ හා අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් දස්කම් බබළයි Sinhala

දඹුල්ලේදී ශ්‍රී ලංකාව තරඟාවලිය දිනයි — නවකයාගේ හා අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් දස්කම් බබළයි

දඹුල්ලේදී ශ්‍රී ලංකාව අමතක නොවන තරඟාවලි ජයක් ලබා ගත්තේ, ජාත්‍යන්තර රඟදැක්වීම් අරඹන ලද නවක ක්‍රීඩිකාවකගේ 46 රන් ස්කන්ධයක් සහ කණ්ඩායම් නායිකා චාමරි අතාපත්තුගේ…

02 Aug 2026 Discuss
තායිවාන් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර හිමියන්ට වීසා සඳහා අයදුම් කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාව අනුග්‍රහ ලිපිය අනිවාර්ය කරයි Sinhala

තායිවාන් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර හිමියන්ට වීසා සඳහා අයදුම් කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාව අනුග්‍රහ ලිපිය අනිවාර්ය කරයි

තායිවාන් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර මත ගමන් කරන පුරවැසියන් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නව වීසා අවශ්‍යතාවයක් හඳුන්වා දී ඇති අතර, අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ අනිවාර්ය අංගයක් ලෙස…

02 Aug 2026 Discuss