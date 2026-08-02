Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තුවාල වූ බුම්රාට ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරගාවලිය සඳහා දිල්ලි කැපිටල්ස් වේගබෝලකරු ඉදිරිපත් වෙයි

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තුවාල වූ බුම්රාට ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරගාවලිය සඳහා දිල්ලි කැපිටල්ස් වේගබෝලකරු ඉදිරිපත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරගාවලිය සඳහා ඉන්දියාවේ වේගබෝලන සැලසුම් අවිනිශ්චිතතාවකට ලක්ව ඇති අතර, ප්‍රමුඛ වේගබෝලකරු ජස්ප්‍රිත් බුම්රාගේ යෝග්‍යතාවය පිළිබඳ ගැටළු මතුවී තිබේ. ඒ හේතුවෙන් බුම්රා තැන් ගැනීමට ඉදිරිපත්ව සිටින දිල්ලි කැපිටල්ස් ක්‍රීඩකයෙකු වන වයස අවුරුදු 29 වේගබෝලකරු ප්‍රධාන අපේක්ෂකයෙකු ලෙස මතුවෙමින් සිටී.

බුම්රාගේ නොසිටීම අවස්ථාව විවෘත කරයි

ලෝක ක්‍රිකට්හි දක්ෂතම වේගබෝලකරුවන් අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක සිටින ජස්ප්‍රිත් බුම්රා, ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරගාවලිය සඳහා නොලැබෙන බවට වාර්තා වන අතර, ඉන්දීය තේරීම්කාරක මණ්ඩලය රටේ වේගබෝලන කඳවුරු තුළ ඇති විකල්ප දෙස ඇස් යොමු කර ඇත. සියලු තත්ත්ව යටතේ පිතිකරුවන් පීඩාවට පත් කිරීමේ හැකියාව හිමි ඔහුගේ නොසිටීම ඉන්දීය කඳවුරට දැඩි පසුබෑමක් ලෙස සැලකේ.

ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියේ දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායම සමඟ සම්බන්ධ වී සිටින 29 හැවිරිදි වේගබෝලකරු, ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරගාවලිය සඳහා ඉන්දියාවේ ටෙස්ට් කණ්ඩායමට සම්බන්ධ වීමට ඉඩ ඇති ප්‍රධානතම ආදේශ අපේක්ෂකයා ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාව සත්කාරකත්වය දරන මෙම තරගාවලියේදී බුම්රාගේ ඇතැම් විට සිදුවිය හැකි නොසිටීම, ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රයෝජනදායක 展開ක් ලෙස දැකිය හැකිය. දකුණත් ශීඝ්‍ර බෝලකරු ඓතිහාසිකව පිතිකරණ ශ්‍රේණිවලට බියකරු ප්‍රහාරකයෙකු ලෙස සිටි අතර, ඔහුගේ නොසිටීම ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන්ට ඉන්දියාවේ ප්‍රහාරක පේළියේ ඉහළ කොටසෙහි වේග තර්ජනය තරමක් ලෙහෙසිව හැසිරවිය හැකි අවස්ථාවක් ලබා දිය හැකිය.

කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රී ලංකා පිතිකරණ ඒකකය ගාම්භීරව නොසලකා හැරීමෙන් ප්‍රවේශම් විය යුතු අතර, පිරිස් වෙනස්කම් කොතෙකුත් සිදු කළද ඉන්දියාවේ වේගබෝලන ගැඹුර ශක්තිමත් ව පවතී.

ඉහළ වැදගත්කමකින් යුත් තරගාවලියක්

ශ්‍රී ලංකා සහ ඉන්දියාව අතර ටෙස්ට් තරගාවලිය ICC ලෝක ටෙස්ට් ශූරතා චක්‍රයේ සන්දර්භය තුළ ඉමහත් වැදගත්කමක් දරන අතර, කණ්ඩායම් ගොඩනැගීමේ තීරණ දෙපාර්ශ්වයටම ඉතා ප්‍රධානත්වය ගනී. ශූරතා අභියෝගය ඉදිරියට ගෙන යාමට ඉන්දියාව 间 間 ආශාවෙන් සිටිනු ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාව ස්වදේශීය භූමියේ ශක්තිමත් ප්‍රකාශනයක් ලබා දීමට සූදානම් වෙයි.

නිල කණ්ඩායම් නිවේදනයන් ඉදිරි දිනවල තේරීම් තත්ත්වය තහවුරු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ සහ උප මහාද්වීපය පුරා ක්‍රිකට් රසිකයන් ඉන්දියාවේ වේගබෝලන සැලසුම් වටා ඇති 展開 ත්සහ ඒ ආශ්‍රිත දිග හැරීම් ඉතා නොඉවසිල්ලෙන් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බුම්රා ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරඟාවලියෙන් අනපේක්ෂිත ලෙස ඉවත් වෙයි Sinhala

බුම්රා ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරඟාවලියෙන් අනපේක්ෂිත ලෙස ඉවත් වෙයි

ඉන්දීය වේග පිතිකරණ නායක ජස්පිත් බුම්රා, ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරඟාවලියෙන් ඉවත් කර ඇති අතර, මෙය දින දෙකකට පෙර ඔහු යෝග්‍යතා තක්සේරුවන්…

02 Aug 2026 Discuss
දඹුල්ලේදී ශ්‍රී ලංකාව තරඟාවලිය දිනයි — නවකයාගේ හා අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් දස්කම් බබළයි Sinhala

දඹුල්ලේදී ශ්‍රී ලංකාව තරඟාවලිය දිනයි — නවකයාගේ හා අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් දස්කම් බබළයි

දඹුල්ලේදී ශ්‍රී ලංකාව අමතක නොවන තරඟාවලි ජයක් ලබා ගත්තේ, ජාත්‍යන්තර රඟදැක්වීම් අරඹන ලද නවක ක්‍රීඩිකාවකගේ 46 රන් ස්කන්ධයක් සහ කණ්ඩායම් නායිකා චාමරි අතාපත්තුගේ…

02 Aug 2026 Discuss
තායිවාන් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර හිමියන්ට වීසා සඳහා අයදුම් කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාව අනුග්‍රහ ලිපිය අනිවාර්ය කරයි Sinhala

තායිවාන් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර හිමියන්ට වීසා සඳහා අයදුම් කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාව අනුග්‍රහ ලිපිය අනිවාර්ය කරයි

තායිවාන් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර මත ගමන් කරන පුරවැසියන් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නව වීසා අවශ්‍යතාවයක් හඳුන්වා දී ඇති අතර, අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ අනිවාර්ය අංගයක් ලෙස…

02 Aug 2026 Discuss