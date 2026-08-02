ශ්රී ලංකා සංචාරයෙන් භාරත් බුම්රා ඉවත් — BCCI සමාලෝචන රැස්වීම කල් දමයි
භාරත ක්රිකට් කණ්ඩායමේ ප්රධාන වේගබෝලකරු ජස්ප්රිත් බුම්රා, ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන ශ්රී ලංකා සංචාරයෙන් ඉවත් කර ඇති අතර, මෙය ශ්රේණිය ආරම්භයට පෙර භාරත ක්රිකට් කණ්ඩායමේ පිතිකරු ප්රහාරයට බරපතල පසුබෑමක් සිදු කර ඇත.
බුම්රා ශ්රී ලංකා සංචාරයෙන් බැහැර කෙරේ
ලෝක ක්රිකට්හි දක්ෂතම වේගබෝලකරුවන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනෙන මෙම කීර්තිමත් ක්රීඩකයා, ශාරීරික සුදානම සම්බන්ධ ගැටළු හේතුවෙන් ශ්රී ලංකා සංචාරය සඳහා භාරත කණ්ඩායමට ඇතුළත් නොවනු ඇත. ක්රීඩාවේ ආකෘති තුනෙහිම භාරත බෝලිං පෙළෙහි කේන්ද්රස්ථානය වී සිටි බුම්රාගේ නොසිටීම කණ්ඩායමට සැලකිය යුතු පසු බෑමකි.
මෙම තත්ත්වය ක්රිකට් රසිකයන් හා විශ්ලේෂකයන් අතර පුළුල් සාකච්ඡාවකට තුඩු දී ඇති අතර, ශ්රී ලංකා තණකොළ දඟරවල ප්රමුඛ ගොදුරු ශිල්පියා නොමැතිව භාරත බෝලිං ඒකකය කෙසේ කටයුතු කරනු ඇත්දැයි බොහෝ දෙනා ප්රශ්න කරති.
සමාලෝචන රැස්වීම අවලංගු කෙරේ
ඊට සම්බන්ධ වෙනත් සිදුවීමක් ලෙස, හෙට පැවැත්වෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන ලද සමාලෝචන රැස්වීම අවලංගු කර ඇති අතර, මේ අවස්ථාව වන විට නව දිනයක් නිශ්චිත කර නොමැත. ප්රධාන ක්රිකට් කරුණු සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතව තිබූ එම රැස්වීම කලින් සැලසුම් කළ ආකාරයට ඉදිරියට නොයනු ඇතැයි නිලධාරීහු දන්වා ඇත.
භාරතයට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
බුම්රාගේ නොසිටීම, ඔහුගේ නොපැමිණීම පියවා ගැනීමට ඉදිරිපත් විය යුතු භාරත වේග ප්රහාර ඒකකයේ ඉතිරි සාමාජිකයන් මත අතිරේක වගකීමක් පටවයි. ශ්රී ලංකා සංචාරය, නැඟී එන වේග බෝලකරුවන්ට ජාතික කණ්ඩායමේ ස්ථානය තහවුරු කර ගැනීමට වටිනා අවස්ථාවක් ලබා දෙයි.
ශ්රී ලංකාවේ ක්රිකට් රසිකයන් නිසැකවම මෙම 展開යන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇති අතර, බුම්රාගේ නොසිටීම ශ්රේණියේ තරඟකාරී සමතුලිතතාව වෙනස් කොට, ස්වකීය භූමියේ ශ්රී ලංකාවට වාසියක් ලබා දිය හැකිය.
බුම්රාගේ ශාරීරික සුදානම සහ සමාලෝචන රැස්වීම නැවත නියම කිරීම සම්බන්ධ තවදුරටත් තොරතුරු, සුදුසු කාලයක් තුළ ක්රිකට් පාලක මණ්ඩලය විසින් නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.