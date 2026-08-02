Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තායිවාන් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර හිමියන්ට වීසා සඳහා අයදුම් කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාව අනුග්‍රහ ලිපිය අනිවාර්ය කරයි

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තායිවාන් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර හිමියන්ට වීසා සඳහා අයදුම් කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාව අනුග්‍රහ ලිපිය අනිවාර්ය කරයි

තායිවාන් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර මත ගමන් කරන පුරවැසියන් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නව වීසා අවශ්‍යතාවයක් හඳුන්වා දී ඇති අතර, අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ අනිවාර්ය අංගයක් ලෙස අනුග්‍රහ ලිපියක් ඉදිරිපත් කිරීම බැඳීමක් බවට පත් කර ඇත.

මෙම නව රෙගුලාසිය අනුව, තායිවාන් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර හිමි ගමන්කරුවන් ශ්‍රී ලංකා වීසා සඳහා අයදුම් කිරීමේදී වලංගු අනුග්‍රහ ලිපියක් ලබා ගෙන ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, මෙය මෙතෙක් මෙම ගමන්කරු කණ්ඩායමට අදාළ නොවූ ලේඛන ක්‍රියාවලියට අතිරේක පියවරක් එක් කරයි.

අවශ්‍යතාවයේ විස්තරය

යාවත්කාලීන කරන ලද මාර්ගෝපදේශ යටතේ, තායිවාන් ජාතිකයන්ගේ වීසා අයදුම්පත් සකස් කිරීමට පෙර අනුග්‍රහ ලිපියක් ලබා ගැනීම අනිවාර්ය වේ. මෙම ලිපිය, අයදුම්කරුගේ සංචාරයේ අරමුණ සහ රටේ රැඳී සිටීමේ අභිප්‍රාය සනාථ කරමින්, ශ්‍රී ලංකාව තුළ පිළිගත් අනුග්‍රාහකයෙකු විසින් ලබා දෙන නිල සහතිකයක් ලෙස සේවය කිරීමට අපේක්ෂිතය.

ගමන්කරුවන්ට ඇති බලපෑම්

තායිවාන් ගමන් ලේඛන රඳවාගෙන සිටින සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක, ව්‍යාපාරික හෝ පවුලේ අය හෝ මිතුරන් හමුවීමට පැමිණෙන ගමන්කරුවන්ට මෙය බලපෑ හැකිය. වීසා ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා අනුග්‍රහ ලිපිය ඇතුළු සියලු ලේඛන කල් තබා සූදානම් කර ගන්නා ලෙස අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරය සැලසුම් කරන තායිවානය ගමන්කරුවන්, අනුග්‍රහ ලිපිය සඳහා අපේක්ෂිත නිශ්චිත අවශ්‍යතා සහ ආකෘතිය පිළිබඳ නවතම මාර්ගෝපදේශ ලබා ගැනීමට අදාළ ශ්‍රී ලංකා ආගමන හෝ කොන්සියුලර් බලධාරීන් හා සම්බන්ධ වන ලෙස දිරිමත් කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව මෑත වසරවලදී, ජාත්‍යන්තර සංචාරකයන්ට ස්වාගත කිරීම අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙනයමිනුත්, ප්‍රවේශය නියාමනය කිරීම සහ ආරක්ෂක ප්‍රමිතීන් පවත්වා ගැනීම සඳහා ගනු ලබන පුළුල් උත්සාහයන්ගේ කොටසක් ලෙස සිය වීසා ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාශීලීව කළමනාකරණය කරමින් සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බුම්රා ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරඟාවලියෙන් අනපේක්ෂිත ලෙස ඉවත් වෙයි Sinhala

බුම්රා ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරඟාවලියෙන් අනපේක්ෂිත ලෙස ඉවත් වෙයි

ඉන්දීය වේග පිතිකරණ නායක ජස්පිත් බුම්රා, ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරඟාවලියෙන් ඉවත් කර ඇති අතර, මෙය දින දෙකකට පෙර ඔහු යෝග්‍යතා තක්සේරුවන්…

02 Aug 2026 Discuss
දඹුල්ලේදී ශ්‍රී ලංකාව තරඟාවලිය දිනයි — නවකයාගේ හා අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් දස්කම් බබළයි Sinhala

දඹුල්ලේදී ශ්‍රී ලංකාව තරඟාවලිය දිනයි — නවකයාගේ හා අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් දස්කම් බබළයි

දඹුල්ලේදී ශ්‍රී ලංකාව අමතක නොවන තරඟාවලි ජයක් ලබා ගත්තේ, ජාත්‍යන්තර රඟදැක්වීම් අරඹන ලද නවක ක්‍රීඩිකාවකගේ 46 රන් ස්කන්ධයක් සහ කණ්ඩායම් නායිකා චාමරි අතාපත්තුගේ…

02 Aug 2026 Discuss
NTR Jr හට සිදුවූ තුවාලය හේතුවෙන් Dragon චිත්‍රපටයේ ශ්‍රී ලංකා රූගත කිරීම් කල් දැමේ Sinhala

NTR Jr හට සිදුවූ තුවාලය හේතුවෙන් Dragon චිත්‍රපටයේ ශ්‍රී ලංකා රූගත කිරීම් කල් දැමේ

බහුලව අපේක්ෂිත ක්‍රියාදාම චිත්‍රපටයේ නිෂ්පාදනයට බාධාවක් බහුලව අපේක්ෂිත ඉන්දීය ක්‍රියාදාම චිත්‍රපටය වන Dragon හි ශ්‍රී ලංකා රූගත කිරීම් කාලසටහන, එහි ප්‍රධාන…

02 Aug 2026 Discuss