තායිවාන් විදේශ ගමන් බලපත්ර හිමියන්ට වීසා සඳහා අයදුම් කිරීමේදී ශ්රී ලංකාව අනුග්රහ ලිපිය අනිවාර්ය කරයි
තායිවාන් විදේශ ගමන් බලපත්ර මත ගමන් කරන පුරවැසියන් සඳහා ශ්රී ලංකාව නව වීසා අවශ්යතාවයක් හඳුන්වා දී ඇති අතර, අයදුම් කිරීමේ ක්රියාවලියේ අනිවාර්ය අංගයක් ලෙස අනුග්රහ ලිපියක් ඉදිරිපත් කිරීම බැඳීමක් බවට පත් කර ඇත.
මෙම නව රෙගුලාසිය අනුව, තායිවාන් විදේශ ගමන් බලපත්ර හිමි ගමන්කරුවන් ශ්රී ලංකා වීසා සඳහා අයදුම් කිරීමේදී වලංගු අනුග්රහ ලිපියක් ලබා ගෙන ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, මෙය මෙතෙක් මෙම ගමන්කරු කණ්ඩායමට අදාළ නොවූ ලේඛන ක්රියාවලියට අතිරේක පියවරක් එක් කරයි.
අවශ්යතාවයේ විස්තරය
යාවත්කාලීන කරන ලද මාර්ගෝපදේශ යටතේ, තායිවාන් ජාතිකයන්ගේ වීසා අයදුම්පත් සකස් කිරීමට පෙර අනුග්රහ ලිපියක් ලබා ගැනීම අනිවාර්ය වේ. මෙම ලිපිය, අයදුම්කරුගේ සංචාරයේ අරමුණ සහ රටේ රැඳී සිටීමේ අභිප්රාය සනාථ කරමින්, ශ්රී ලංකාව තුළ පිළිගත් අනුග්රාහකයෙකු විසින් ලබා දෙන නිල සහතිකයක් ලෙස සේවය කිරීමට අපේක්ෂිතය.
ගමන්කරුවන්ට ඇති බලපෑම්
තායිවාන් ගමන් ලේඛන රඳවාගෙන සිටින සහ ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක, ව්යාපාරික හෝ පවුලේ අය හෝ මිතුරන් හමුවීමට පැමිණෙන ගමන්කරුවන්ට මෙය බලපෑ හැකිය. වීසා ක්රියාවලියේ ප්රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා අනුග්රහ ලිපිය ඇතුළු සියලු ලේඛන කල් තබා සූදානම් කර ගන්නා ලෙස අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
ශ්රී ලංකාවට සංචාරය සැලසුම් කරන තායිවානය ගමන්කරුවන්, අනුග්රහ ලිපිය සඳහා අපේක්ෂිත නිශ්චිත අවශ්යතා සහ ආකෘතිය පිළිබඳ නවතම මාර්ගෝපදේශ ලබා ගැනීමට අදාළ ශ්රී ලංකා ආගමන හෝ කොන්සියුලර් බලධාරීන් හා සම්බන්ධ වන ලෙස දිරිමත් කෙරේ.
ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවලදී, ජාත්යන්තර සංචාරකයන්ට ස්වාගත කිරීම අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙනයමිනුත්, ප්රවේශය නියාමනය කිරීම සහ ආරක්ෂක ප්රමිතීන් පවත්වා ගැනීම සඳහා ගනු ලබන පුළුල් උත්සාහයන්ගේ කොටසක් ලෙස සිය වීසා ප්රතිපත්ති ක්රියාශීලීව කළමනාකරණය කරමින් සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.