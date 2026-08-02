දඹුල්ලේදී ශ්රී ලංකාව තරඟාවලිය දිනයි — නවකයාගේ හා අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් දස්කම් බබළයි
දඹුල්ලේදී ශ්රී ලංකාව අමතක නොවන තරඟාවලි ජයක් ලබා ගත්තේ, ජාත්යන්තර රඟදැක්වීම් අරඹන ලද නවක ක්රීඩිකාවකගේ 46 රන් ස්කන්ධයක් සහ කණ්ඩායම් නායිකා චාමරි අතාපත්තුගේ බෝල 15කින් රන් 40ක් වූ හදිසි ඉනිංස් ඔස්සේය. ඒ ආකර්ෂණීය ඉනිංස් තරඟයේ ඉරණම තීරණය කළ මූලිකතම අවස්ථාව බවට පත් විය.
අතාපත්තුගේ ගිනිගෙන රන් ලකුණු ගේමට රිද්මය ඇති කරයි
චාමරි අතාපත්තු, කාන්තා ක්රිකට් ලෝකයේ වඩාත්ම ප්රචණ්ඩකාරී පිතිකරුවන් අතර ඇය ස්ථානගත වන්නේ ඇයිද යන්න නැවතත් ඔප්පු කළාය. ඇය එදිරිවාදී පන්දු යැවීම් රේඛාව ගසා කා දමමින් බෝල 15කින් රන් 40ක් ලබා ගත්තාය. රන් හඹා යාමේ තීරණාත්මක අවස්ථාවක ලැබෙන ලද ඒ ඉනිංස, රංගිරි දඹුල්ල ජාත්යන්තර ක්රීඩා පිටියේදී ශ්රී ලංකාවට හිතකර ගතිකතාවක් ඇති කරමින් ජයග්රහණය ස්ථිර කළේය.
නවකයා ජාත්යන්තර වේදිකාවේ සිය ලකුණ තබයි
ඒ හා සමානව ප්රශංසනීය විය නවක ක්රීඩිකාවගේ දායකත්වය. ජාත්යන්තර වේදිකාවේ ප්රථම පෙනී සිටීමේ ප්රචණ්ඩ ස්නායු පීඩනය ජය ගෙන ඇය ඉදිරිපත් කළ සන්සුන් හා බලගතු රන් 46 ක ඉනිංසට ක්රීඩා ලෝකය පුළුල් ලෙස ඇගයීම් කළේය. ශ්රී ලංකා කාන්තා ක්රිකට් ක්ෂේත්රයේ හැකියාවෙන් යුතු නව ශ්රේෂ්ඨ ක්රීඩිකාවකගේ ඇරඹුම එම ඉනිංස ලෝකයට පෙන්නුම් කළේය.
තරඟාවලිය මව් රටේ පසෙහිදීම ජය ගැනේ
දඹුල්ලේ ස්වදේශීය ප්රේක්ෂකයන් ඉදිරිපිටදී ලබා ගත් මෙම ජය, ශ්රී ලංකාවට තරඟාවලිය ඒත්තු ගන්නා ලෙස හිමි කර ගැනීමට හැකි විය. කණ්ඩායමේ පිතිකරණ ගැඹුර සහ ජ්යෙෂ්ඨ ක්රීඩිකාවන් ඒකාබද්ධ පීඩනය යටතේ ක්රීඩා කළ හැකියාව, තරඟය පුරා ස්පෂ්ටව ඉස්මතු විය.
මෙම ජය, ශ්රී ලංකා කාන්තා ක්රිකට් ක්ෂේත්රයට ශුභදායක ලකුණක් ලෙස සැලකෙනු ඇත. නව දක්ෂ ක්රීඩිකාවන් පළපුරුදු ක්රීඩිකාවන් හා කරට කර ක්රීඩා කරමින් සාර්ථක කණ්ඩායම් ප්රකාශනයක් ඉදිරිපත් කිරීම, ඉදිරි ජාත්යන්තර ව්යාපාරවලට ළඟා වීමේදී විශ්වාසය ශක්තිමත් කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.