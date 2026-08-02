Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අගෝස්තු මාසය සඳහා ඉන්ධන මිල් නොවෙනස්ව පවතී — රියදුරන්ට හා ව්‍යාපාරිකයන්ට සහනයක්

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අගෝස්තු මාසය සඳහා ඉන්ධන මිල් නොවෙනස්ව පවතී — රියදුරන්ට හා ව්‍යාපාරිකයන්ට සහනයක්

ලංකා ඛනිජ තෙල් නිගමය (CPC) විසින් අගෝස්තු මාසය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව පුරා ඉන්ධන මිල් නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යන බව නිවේදනය කර ඇති අතර, එය රටපුරා රියදුරන්ට, ව්‍යාපාරිකයන්ට සහ මහජන ප්‍රවාහන ක්‍රියාකරුවන්ට යම් මූල්‍යමය සහනයක් ලබා දෙයි.

රාජ්‍ය සඳහා ස්වාමිත්වය දරන මෙම බලශක්ති සැපයුම්කරු, සිකුරාදා ප්‍රකාශ කළේ දේශීය ඉන්ධන මිල් මාසය තුළ සංශෝධනය නොකරන බවයි. දැඩි ආර්ථික පීඩනයකට මුහුණ දෙමින් සිටින ගෘහස්ථ හා කාර්මික අංශවලට මෙම නිවේදනය ලැබී ඇත.

පොම්පයේ ස්ථාවරත්වය

මිල් නොවෙනස්ව පවත්වාගැනීමේ මෙම තීරණය ශ්‍රී ලාංකික සමාජයේ පුළුල් පිරිස් කොටස් විසින් සාදරයෙන් පිළිගනු ඇත. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ඉන්ධන මිල උඩු යටිකුරු වීම හේතුවෙන් නැවත නැවත පිරිවැය පීඩනයට ලක් වූ මහජන ප්‍රවාහන ක්‍රියාකරුවන්, පෞද්ගලික වාහන හිමියන් සහ ඉන්ධන ප්‍රධාන මෙහෙයුම් වියදමක් ලෙස දරන භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ව්‍යාපාරවලට ද මෙයින් ප්‍රයෝජන ලැබේ.

සාමාන්‍ය ගමනාගමනිකයන් සඳහා, නොවෙනස් මිල් හේතුවෙන් බස් හෝ තිරිඟු රථ ගාස්තු ඉහළ නොයන අතර, ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ධන මිල් චලනයන්ට අනුව ගැලපී ඇත.

පුළුල් ආර්ථික පසුබිම

ගෝලීය තෙල් වෙළෙඳපොළ තත්ත්ව වෙනස්වීම් සහ රටේ විදේශ විනිමය සීමාවන් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ඉන්ධන මිල් නියාමනයේ සැලකිය යුතු අස්ථාවරත්වයකට ලක් විය. එබැවින් මිල ස්ථාවරත්වයේ කාලපරිච්ඡේද, පාරිභෝගික විශ්වාසය සහ පුළුල් ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ උත්සාහයන් සඳහා ධනාත්මක සංඥාවක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

CPC හි නිවේදනය, දැනට මේ මාසය පමණක් ආවරණය වූවත්, අගෝස්තු දෙසට ගමන් කරන ව්‍යාපාරවලට මෙහෙයුම් හා සැපයුම් දාම තීරණ ගැනීමේදී කෙටිකාලීන සහතිකයක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම අදියරේදී නිගමය විසින් මිල ගणन ව්‍යූහයේ වැඩිදුර සංශෝධනයක් පිළිබඳව කිසිදු ඇඟවීමක් සිදු කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර රසායන විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් සමරයි — ලBronze පදක්කම් හතරක් දිනා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර රසායන විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් සමරයි — ලBronze පදක්කම් හතරක් දිනා ගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ දක්ෂ තරුණ රසායන විද්‍යා ප්‍රතිභාවන් 58වන ජාත්‍යන්තර රසායන විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී Bronze පදක්කම් හතරක් දිනා ගනිමින්, ජාගත විද්‍යා රංගනයේ…

02 Aug 2026 Discuss
සිලෝන් බැංකුව 2026 වර්ෂය සඳහා රුපියල් බිලියන 65.5ක් වටිනාකමින් ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සන්නාමය ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

සිලෝන් බැංකුව 2026 වර්ෂය සඳහා රුපියල් බිලියන 65.5ක් වටිනාකමින් ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සන්නාමය ලෙස නම් කෙරේ

සිලෝන් බැංකුව (BOC) Brand Finance Lanka විසින් පිළිගැනීමට ලක් කරමින්, 2026 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සන්නාමය ලෙස නැවතත් ශීර්ෂ ස්ථානය දිනා ගෙන, රටේ…

02 Aug 2026 Discuss
එන්පීපී රජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අවදානම: පාර්ලිමේන්තු සුපිරි බහුතරයකට අධිකරණ අර්බුදයක් නිරාකරණය කළ හැකිද? Sinhala

එන්පීපී රජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අවදානම: පාර්ලිමේන්තු සුපිරි බහුතරයකට අධිකරණ අර්බුදයක් නිරාකරණය කළ හැකිද?

ජාතික ජන බලවේග රජය ගැඹුරු අධිකරණ විවාදයක කේන්ද්‍රස්ථානයේ සිටී — දේශපාලන විශ්ලේෂකයන්ට අනුව, ඒ සඳහා රජය විසින්ම ප්‍රධාන වශයෙන් මග කඩාගෙන ඇත. මධ්‍යස්ථ විසඳුමක්…

02 Aug 2026 Discuss