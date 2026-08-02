අගෝස්තු මාසය සඳහා ඉන්ධන මිල් නොවෙනස්ව පවතී — රියදුරන්ට හා ව්යාපාරිකයන්ට සහනයක්
ලංකා ඛනිජ තෙල් නිගමය (CPC) විසින් අගෝස්තු මාසය සඳහා ශ්රී ලංකාව පුරා ඉන්ධන මිල් නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යන බව නිවේදනය කර ඇති අතර, එය රටපුරා රියදුරන්ට, ව්යාපාරිකයන්ට සහ මහජන ප්රවාහන ක්රියාකරුවන්ට යම් මූල්යමය සහනයක් ලබා දෙයි.
රාජ්ය සඳහා ස්වාමිත්වය දරන මෙම බලශක්ති සැපයුම්කරු, සිකුරාදා ප්රකාශ කළේ දේශීය ඉන්ධන මිල් මාසය තුළ සංශෝධනය නොකරන බවයි. දැඩි ආර්ථික පීඩනයකට මුහුණ දෙමින් සිටින ගෘහස්ථ හා කාර්මික අංශවලට මෙම නිවේදනය ලැබී ඇත.
පොම්පයේ ස්ථාවරත්වය
මිල් නොවෙනස්ව පවත්වාගැනීමේ මෙම තීරණය ශ්රී ලාංකික සමාජයේ පුළුල් පිරිස් කොටස් විසින් සාදරයෙන් පිළිගනු ඇත. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ඉන්ධන මිල උඩු යටිකුරු වීම හේතුවෙන් නැවත නැවත පිරිවැය පීඩනයට ලක් වූ මහජන ප්රවාහන ක්රියාකරුවන්, පෞද්ගලික වාහන හිමියන් සහ ඉන්ධන ප්රධාන මෙහෙයුම් වියදමක් ලෙස දරන භාණ්ඩ ප්රවාහන ව්යාපාරවලට ද මෙයින් ප්රයෝජන ලැබේ.
සාමාන්ය ගමනාගමනිකයන් සඳහා, නොවෙනස් මිල් හේතුවෙන් බස් හෝ තිරිඟු රථ ගාස්තු ඉහළ නොයන අතර, ඒවා සාමාන්යයෙන් ඉන්ධන මිල් චලනයන්ට අනුව ගැලපී ඇත.
පුළුල් ආර්ථික පසුබිම
ගෝලීය තෙල් වෙළෙඳපොළ තත්ත්ව වෙනස්වීම් සහ රටේ විදේශ විනිමය සීමාවන් හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාව පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ඉන්ධන මිල් නියාමනයේ සැලකිය යුතු අස්ථාවරත්වයකට ලක් විය. එබැවින් මිල ස්ථාවරත්වයේ කාලපරිච්ඡේද, පාරිභෝගික විශ්වාසය සහ පුළුල් ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ උත්සාහයන් සඳහා ධනාත්මක සංඥාවක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
CPC හි නිවේදනය, දැනට මේ මාසය පමණක් ආවරණය වූවත්, අගෝස්තු දෙසට ගමන් කරන ව්යාපාරවලට මෙහෙයුම් හා සැපයුම් දාම තීරණ ගැනීමේදී කෙටිකාලීන සහතිකයක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම අදියරේදී නිගමය විසින් මිල ගणन ව්යූහයේ වැඩිදුර සංශෝධනයක් පිළිබඳව කිසිදු ඇඟවීමක් සිදු කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.