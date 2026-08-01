Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වියට්නාම් එයාර්ලයින්ස් සහ වියට්ජෙට් එයාර් හෝ චි මිං නගරය සහ කොළඹ අතර සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කිරීමට සූදානම්

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වියට්නාම් එයාර්ලයින්ස් සහ වියට්ජෙට් එයාර් හෝ චි මිං නගරය සහ කොළඹ අතර සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කිරීමට සූදානම්

වියට්නාමයේ ප්‍රමුඛ ගුවන් සේවා දෙකක් වන වියට්නාම් එයාර්ලයින්ස් සහ වියට්ජෙට් එයාර්, හෝ චි මිං නගරය සහ කොළඹ අතර සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කිරීමට සැරසෙමින් සිටීම සමග ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් සම්බන්ධතාවයට සැලකිය යුතු ශක්තිමත් කිරීමක් ලැබීමට නියමිතව ඇත.

අග්නිදිග ආසියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර නව ගුවන් පාලමක්

සැලසුම් කරන ලද මෙම ගුවන් මාර්ග මගින් වියට්නාමයේ කාර්යබහුල වාණිජ අගනුවර සහ ශ්‍රී ලංකාවේ අගනුවර අතර සෘජු ගුවන් කොරිඩෝවක් ස්ථාපිත වන අතර, එමගින් දෙරට අතර ගමන් කරන මගීන්ට තෙවන රටක සම්බන්ධක කේන්ද්‍ර හරහා ගමන් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් වේ. මෙම දියුණුව ජනතාවන් අතර සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමට, සංචාරක ව්‍යාපාරයේ වර්ධනයට ආධාර කිරීමට සහ දෙරට අතර වෙළඳාම් හා ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා නව අවස්ථා විවෘත කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙහෙයුම් මෙහෙයවන ප්‍රධාන ගුවන් සේවා දෙක

රටේ ජාතික ගුවන් සේවාව වන වියට්නාම් එයාර්ලයින්ස් සහ අග්නිදිග ආසියාවේ වේගයෙන්ම වර්ධනය වන අඩු පිරිවැය ගුවන් සේවා අතරින් එකක් වන වියට්ජෙට් එයාර්, එක්ව මෙම නව සම්බන්ධතාවය ඇති කිරීමට නායකත්වය ගනු ඇත. සම්පූර්ණ සේවා ගුවන් සේවාවක් සහ අඩු පිරිවැය ගුවන් සේවාවක් යන දෙකම සම්බන්ධ වීම විශේෂයෙන් වැදගත් වන්නේ, එය ව්‍යාපාරික පන්තියේ මගීන් සිට ඉතිරි කිරීම් සෙවන සංචාරකයන් දක්වා පුළුල් පරාසයක ගමන් කරුවන්ගේ අවශ්‍යතා සපුරාලන බැවිනි.

ශ්‍රී ලංකාවට මෙයින් ඇති වන වාසිය

වසර ගණනාවක ආර්ථික කැළඹිලි අනුගාමීව සිය සංචාරක ක්ෂේත්‍රය නැවත ජීවමාන කිරීමට සහ පුළුල් කිරීමට ක්‍රියාශීලීව කටයුතු කරමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාවට, වියට්නාමයෙන් සෘජු ගුවන් සේවා එකතු වීම ඉදිරියට තැබෙන අර්ථවත් පියවරක් නියෝජනය කරයි. අපේක්ෂිත ප්‍රධාන ප්‍රතිලාභ අතර:

  • ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන වියට්නාම් සංචාරකයන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාම
  • වියට්නාමය නරඹන ශ්‍රී ලාංකික වෘත්තිකයන් සහ සංචාරකයන්ට ගමන් කිරීමේ පහසුව වැඩි වීම
  • වැඩිදියුණු ගුවන්貨物 සම්බන්ධතා මගින් ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාම් ප්‍රවර්ධනය
  • දෙරට අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික හා සාංස්කෘතික හුවමාරු ශක්තිමත් වීම

කලාපීය සම්බන්ධතාවය සඳහා වර්ධනය වන ඉල්ලුම

වියට්නාමය අග්නිදිග ආසියාවේ වඩාත් ගතික ආර්ථිකයන්ගෙන් එකක් ලෙස මතු වී ඇති අතර, වේගයෙන් ඉහළ යන විභාග ආදායම් සහ ජාත්‍යන්තර සංචාරය සඳහා උනන්දුවක් ඇති එරට මධ්‍යම පන්තිය ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රය සඳහා ලාභදායී මූලාශ්‍ර වෙළඳපොළක් නියෝජනය කරයි. සෘජු සම්බන්ධතාවය ඓතිහාසිකව දෙරට අතර ගමන් සංඛ්‍යාව සීමා කර ඇති ප්‍රධාන බාධකයක් ඉවත් කරයි.

මෙම මාර්ග දියත් කිරීම, කලාපීය සංචාරක හා ව්‍යාපාරික කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ විභවය සඳහා ආසියානු ගුවන් සේවා අතර වර්ධනය වන විශ්වාසය සංඥා කරයි.

දියත් කිරීමේ දිනයන්, ගුවන් ගමන් සංඛ්‍යාතයන් සහ ටිකට් ලබා ගත හැකි ස්ථාන සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි සති කිහිපය තුළ අදාළ ගුවන් සේවා මගින් නිවේදනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරකයන් සහ කර්මාන්ත මෙහෙයුම්කරුවන් මෙම ගනුදෙනු සිදු වන විට සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කෝටි 20,000ක සිහිනය: ශ්‍රී ලංකාව තම මහත්තම ආර්ථික අවස්ථාව අහිමි කරගත් හැටි Sinhala

කෝටි 20,000ක සිහිනය: ශ්‍රී ලංකාව තම මහත්තම ආර්ථික අවස්ථාව අහිමි කරගත් හැටි

විය හැකිව තිබූ ජාතියක් ශ්‍රී ලංකාව අද ද නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් නැවත ගොඩනැගෙමින් සිටින රටක් ලෙස පවතී — එහෙත් මෙම තත්ත්වය තවත් වේදනාකාරී කරන්නේ,…

01 Aug 2026 Discuss
ඕස්ට්‍රේලියාව ප්‍රධාන සංවර්ධන අංශ කිහිපයක් හරහා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට ප්‍රතිඥා දෙයි Sinhala

ඕස්ට්‍රේලියාව ප්‍රධාන සංවර්ධන අංශ කිහිපයක් හරහා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට ප්‍රතිඥා දෙයි

ඕස්ට්‍රේලියාව ශ්‍රී ලංකාව සමඟ තීරණාත්මක අංශ කිහිපයක් හරහා සහයෝගීතාවය ශක්තිමත් කිරීමේ සැලසුම් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර, එය දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා සඳහා…

01 Aug 2026 Discuss
මරණ දඬුවම් යුද අපරාධ වගවීම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ දැඩි ද්විත්ව ප්‍රමිතිය හෙළිදරව් කරයි Sinhala

මරණ දඬුවම් යුද අපරාධ වගවීම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ දැඩි ද්විත්ව ප්‍රමිතිය හෙළිදරව් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව දැඩි සදාචාරාත්මක විරෝධාභාසයකට හසු වී සිටී — දශක ගණනක් පුරා පැවති ම්ලේච්ඡ සිවිල් යුද්ධය අතරතුර සිදු කරන ලැදැයි කියනු ලබන බරපතල යුද අපරාධවලට සම්බන්ධ…

01 Aug 2026 Discuss