Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කෝටි 20,000ක සිහිනය: ශ්‍රී ලංකාව තම මහත්තම ආර්ථික අවස්ථාව අහිමි කරගත් හැටි

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කෝටි 20,000ක සිහිනය: ශ්‍රී ලංකාව තම මහත්තම ආර්ථික අවස්ථාව අහිමි කරගත් හැටි

විය හැකිව තිබූ ජාතියක්

ශ්‍රී ලංකාව අද ද නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් නැවත ගොඩනැගෙමින් සිටින රටක් ලෙස පවතී — එහෙත් මෙම තත්ත්වය තවත් වේදනාකාරී කරන්නේ, දේවල් සාපේක්ෂව සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් විය හැකිව තිබූ බව වටහාගැනීමයි. ද්වීපික ජාතිය ඩොලර් බිලියන 200ක ආර්ථිකයක් බවට පත්වීමට අවශ්‍ය සෑම සාධකයක්ම සතු වූ බව ආර්ථික විශේෂඥයන් සහ ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂකයන් දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත; එහෙත් විනාශකාරී තීරණ මාලාවක්, අතපසු වූ අවස්ථා, සහ ව්‍යුහාත්මක අසාර්ථකත්වයන් හේතුවෙන් එම හැකියාව කිසිදා සාක්ෂාත් නොවී ගියේය.

පදනම සූදානම්ව තිබුණි

නිදහසෙන් අනතුරුව ගෙවී ගිය දශකවලදී, ශ්‍රී ලංකාව තම ප්‍රාදේශීය අසල්වැසි රටවල් බොහොමයකට ඊර්ෂ්‍යා කළ හැකි වාසි ගණනාවක් භුක්ති විඳීය. සාපේක්ෂව ඉහළ සාක්ෂරතා අනුපාතයක්, ප්‍රධාන ඉන්දියානු සාගර නාවික මාර්ග ඔස්සේ ඇති උපායමාර්ගික පිහිටීම, විවිධාංගීකරණය වූ කාර්ෂික පදනමක් සහ සෞඛ්‍ය සේවාවට කල් තියා ගත් ආයෝජනයන් රටට ඉදිරි ප්‍රයෝජනයක් ලබා දුන්නේය. විසිවන සියවසේ දෙවන භාගයේ විවිධ අවස්ථාවලදී, ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ වඩාත්ම අපේක්ෂාභරිත නැගී එන ආර්ථිකවලින් එකක් ලෙස සලකනු ලැබීය.

ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය ප්‍රවේශමෙන් කළමනාකරණය කළේ නම්, ඩොලර් බිලියන 200 සීමාවට ළඟා වීමේ යථාර්ථවාදී හැකියාවක් පැවතිණි — ජීවන මට්ටම ගෙන නැංවීමට, දරිද්‍රතාව සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කිරීමට සහ ශ්‍රී ලංකාව සැබෑ ආර්ථික ශක්තියකින් යුත් ගෞරවනීය මධ්‍යම ආදායම් ජාතියක් ලෙස ස්ථානගත කිරීමට ඉඩ සලසන සංඛ්‍යාවකි.

සියල්ල වැරදී ගිය තැන

මෙම ආර්ථික අභිලාෂය සාමූහිකව පාලයෙන් ඉවතට ඇද දැමූ ප්‍රධාන අසාර්ථකත්වයන් කිහිපයකට විශ්ලේෂකයන් අවධානය යොමු කරති:

  • දශක ගණනාවක සිවිල් ගැටුම: රජයේ හමුදා සහ ලිබරේෂන් ටයිගර්ස් ඔෆ් තමිල් ඊලාම් අතර දශක තුනකට ආසන්න යුද්ධය රාජ්‍ය සම්පත් හීනකළේය, විදේශ ආයෝජනය නිරුත්සාහ කළේය, සහ උතුරු හා නැගෙනහිර සංචාරක කර්මාන්තය සහ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ඇතුළු ප්‍රධාන අංශ විනාශ කළේය.
  • දේශපාලන කෙටිකාලීන චින්තනය: අඛණ්ඩ රජයන් දිගුකාලීන ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණවලට වඩා මැතිවරණ චක්‍ර වියදම් ප්‍රමුඛ කළේය. ජනතා රංජකත්වය ඇති ප්‍රතිපත්ති, දරාගත නොහැකි ඉන්ධන හා පොහොර සහනාධාරයන් ඇතුළු, රාජ්‍ය මූල්‍ය විනය ඛාදනය කළ අතර භයංකාර මට්ටම්වල රාජ්‍ය ණය තොගයක් ගොඩ නැංවීය.
  • බදු ආදායම කඩාවැටීම: 2019 දී සිදු කළ ශීඝ්‍ර බදු කප්පාදු රටට දරාගත නොහැකි අවස්ථාවක රජයේ ආදායම සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කළේය. මෙම තීරණය ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ණය බැඳීම් ගෙවීමට සහ අත්‍යාවශ්‍ය රාජ්‍ය සේවාවන් මූල්‍ය ප්‍රදානය කිරීමට ඇති හැකියාව දැඩි ලෙස දුර්වල කළේය.
  • විදේශ විනිමය කළමනාකරණ අසාර්ථකත්වය: මහ බැංකුව අධිප්‍රමාණිත රුපියල ආරක්ෂා කිරීමේ ගොරෝසු දෘඪ ස්ථාවරය හේතුවෙන් විදේශ සංචිත ප්‍රහාර ජනකව ක්ෂය විය, අවසානයේ 2022 ණය පැහැර හැරීම ව්‍යවහාරිකව අවශ්‍ය දෙයක් බවට පත් කළේය.
  • අපනයන විවිධාංගීකරණ අසාර්ථකත්වය: ශ්‍රී ලංකාව ඇඳුම් සහ තේ ය යන සීමිත අපනයන පදනමක් මත දැඩිව යැපෙමින් සිටි අතර, නොනවතින දළ දේශීය නිෂ්පාදිත වර්ධනයක් ඇති කළ හැකි තාක්ෂණය, නිෂ්පාදනය හෝ ඉහළ වටිනාකමින් යුත් සේවාවන් ක්ෂේත්‍රවල තරඟකාරී කර්මාන්ත ගොඩ නැංවීමට අසාර්ථක විය.

අහිමි වූ අවස්ථාවල මිල

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික කතාවේ වඩාත්ම කම්පනකාරී පැතිකඩ සංඛ්‍යාලේඛන පිටුපස ඇති මානව මිල වේ. 2022 දී රට නිල වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව නිදහස් ලැබූ ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට විදේශ ණය බැඳීම් ඉටු කිරීමට නොහැකිව බංකොලොත්භාවය ප්

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වියට්නාම් එයාර්ලයින්ස් සහ වියට්ජෙට් එයාර් හෝ චි මිං නගරය සහ කොළඹ අතර සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කිරීමට සූදානම් Sinhala

වියට්නාම් එයාර්ලයින්ස් සහ වියට්ජෙට් එයාර් හෝ චි මිං නගරය සහ කොළඹ අතර සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කිරීමට සූදානම්

වියට්නාමයේ ප්‍රමුඛ ගුවන් සේවා දෙකක් වන වියට්නාම් එයාර්ලයින්ස් සහ වියට්ජෙට් එයාර්, හෝ චි මිං නගරය සහ කොළඹ අතර සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කිරීමට සැරසෙමින් සිටීම සමග…

01 Aug 2026 Discuss
ඕස්ට්‍රේලියාව ප්‍රධාන සංවර්ධන අංශ කිහිපයක් හරහා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට ප්‍රතිඥා දෙයි Sinhala

ඕස්ට්‍රේලියාව ප්‍රධාන සංවර්ධන අංශ කිහිපයක් හරහා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට ප්‍රතිඥා දෙයි

ඕස්ට්‍රේලියාව ශ්‍රී ලංකාව සමඟ තීරණාත්මක අංශ කිහිපයක් හරහා සහයෝගීතාවය ශක්තිමත් කිරීමේ සැලසුම් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර, එය දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා සඳහා…

01 Aug 2026 Discuss
මරණ දඬුවම් යුද අපරාධ වගවීම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ දැඩි ද්විත්ව ප්‍රමිතිය හෙළිදරව් කරයි Sinhala

මරණ දඬුවම් යුද අපරාධ වගවීම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ දැඩි ද්විත්ව ප්‍රමිතිය හෙළිදරව් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව දැඩි සදාචාරාත්මක විරෝධාභාසයකට හසු වී සිටී — දශක ගණනක් පුරා පැවති ම්ලේච්ඡ සිවිල් යුද්ධය අතරතුර සිදු කරන ලැදැයි කියනු ලබන බරපතල යුද අපරාධවලට සම්බන්ධ…

01 Aug 2026 Discuss