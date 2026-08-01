Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඕස්ට්‍රේලියාව ප්‍රධාන සංවර්ධන අංශ කිහිපයක් හරහා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට ප්‍රතිඥා දෙයි

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඕස්ට්‍රේලියාව ප්‍රධාන සංවර්ධන අංශ කිහිපයක් හරහා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට ප්‍රතිඥා දෙයි

ඕස්ට්‍රේලියාව ශ්‍රී ලංකාව සමඟ තීරණාත්මක අංශ කිහිපයක් හරහා සහයෝගීතාවය ශක්තිමත් කිරීමේ සැලසුම් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර, එය දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා සඳහා අලුත් කළ කැපවීමක් සංඥා කරයි.

පුළුල් හවුල්කාරිත්ව රාමුවක්

මෙම ප්‍රකාශය ඕස්ට්‍රේලියා-ශ්‍රී ලංකා සබඳතාවල සැලකිය යුතු ඉදිරි පියවරක් සනිටුහන් කරන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනයට සහ කලාපීය ස්ථාවරත්වයට අර්ථවත් ප්‍රතිලාභ ලබා දිය හැකි ප්‍රමුඛ අංශ හඳුනා ගැනීමට දෙරට එකඟ වී ඇත.

ඕස්ට්‍රේලියාව ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපය පුරා තම රාජ්‍යතාන්ත්‍රික හා සංවර්ධන පියසටහන ව්‍යාප්ත කරමින් සිටින සන්දර්භය තුළ, දකුණු ආසියාතික රාජ්‍යයන් සමඟ සහයෝගීතාවය ගැඹුරු කිරීමේ වැඩෙන උනන්දුවක් කැන්බරාව ප්‍රකාශ කරයි.

අවධානය යොමු වූ අංශ

සහයෝගීතා රාමුවේ නිශ්චිත විස්තර තවමත් සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රකාශිත නොවූවත්, හවුල්කාරිත්වය අන්‍යෝන්‍ය අවශ්‍යතා ඇති ප්‍රධාන අංශ කිහිපයක් ආවරණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඒවා අතරට ඇතුළත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂිත කරුණු නම්:

  • ආර්ථික සංවර්ධනය හා වෙළෙඳ පහසුකම් සැලසීම
  • අධ්‍යාපනය හා කුසලතා පුහුණුව
  • පාලනය හා ආයතනික ධාරිතා ගොඩනැගීම
  • දේශගුණ ස්ථිතිස්ථාපකත්වය හා පරිසර තිරසාරත්වය

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති වැදගත්කම

මෑත වසරවල අසාමාන්‍ය මූල්‍ය අර්බුදයකින් පසු ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් වීමේ මාර්ගයේ ගමන් කරන ශ්‍රී ලංකාවට, ඕස්ට්‍රේලියාව වැනි සංවර්ධිත ආර්ථිකයක් සමඟ ශක්තිමත් සබඳතා ගොඩනඟා ගැනීම ඉමහත් උපාය මාර්ගික වැදගත්කමක් දරයි.

මෙවැනි සහයෝගීතාවයක් ආයෝජන, තාක්ෂණික සහාය සහ දැනුම හුවමාරුව සඳහා නව අවස්ථා විවෘත කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ — ද්වීපීය රාජ්‍යය ස්වකීය ආර්ථිකය ස්ථාවර කර ගැනීමට හා වර්ධනය කර ගැනීමට කටයුතු කරන මෙම අවස්ථාවේ ඒ සියල්ල ඉතා අත්‍යවශ්‍ය වේ.

වැඩෙන කලාපීය සහභාගීත්වය

ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි ඕස්ට්‍රේලියාවේ අලුත් කළ අවධානය, කලාපය පුරා ද්වීපීය රාජ්‍යයන් සහ නැගී එන ආර්ථිකයන් සමඟ ශක්තිමත් හවුල්කාරිත්ව ගොඩනැගීම අවධාරණය කරන එහි පුළුල් ඉන්දු-පැසිෆික් උපාය මාර්ගය සමඟ සමපාත වේ.

රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නිරීක්ෂකයින් සඳහන් කරන්නේ, එවැනි ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම් ක්ෂණික ආධාර හෝ ආයෝජනයෙන් ඔබ්බට දිගුකාලීන වටිනාකමක් දරන බවත්, ස්වකීය රජය කාලීමා ඉකුත් වූ පසුවත් ඉතිරිව රැඳෙන ආයතනික සබඳතා හා ජනතා අතර සම්බන්ධතා ගොඩනැගීමට ඒවා දායක වන බවත්ය.

දෙරට අතර සාකච්ඡා ඉදිරියට ගෙන යන විට, සහයෝගීතා සැලැස්මේ නිශ්චිත කොන්දේසි හා කාල රාමු පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මරණ දඬුවම් යුද අපරාධ වගවීම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ දැඩි ද්විත්ව ප්‍රමිතිය හෙළිදරව් කරයි Sinhala

මරණ දඬුවම් යුද අපරාධ වගවීම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ දැඩි ද්විත්ව ප්‍රමිතිය හෙළිදරව් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව දැඩි සදාචාරාත්මක විරෝධාභාසයකට හසු වී සිටී — දශක ගණනක් පුරා පැවති ම්ලේච්ඡ සිවිල් යුද්ධය අතරතුර සිදු කරන ලැදැයි කියනු ලබන බරපතල යුද අපරාධවලට සම්බන්ධ…

01 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව චීන ණය බරෙන් මුදවා ගැනීමට ප්‍රංශය, ජපානය සහ ඉන්දියාව එක්සත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව චීන ණය බරෙන් මුදවා ගැනීමට ප්‍රංශය, ජපානය සහ ඉන්දියාව එක්සත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් වීමේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් වැදගත් වර්ධනයක් ලෙස, ප්‍රංශය, ජපානය සහ ඉන්දියාව යන ලෝක මහා බලවතුන් තිදෙනා — ද්වීපරාජ්‍යයේ විශාල ණය…

01 Aug 2026 Discuss
කැස්පර්ස්කි සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ සයිබර් ආරක්ෂාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් වේගවත් තර්ජන ප්‍රතිචාරයක් 촉구 කරයි Sinhala

කැස්පර්ස්කි සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ සයිබර් ආරක්ෂාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් වේගවත් තර්ජන ප්‍රතිචාරයක් 촉구 කරයි

ලෝගත සයිබර් ආරක්ෂක දැවැන්තයා වන කැස්පර්ස්කි සමාගම ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි සිය අවධානය යොමු කරමින්, KasperskySecure: Live in Sri Lanka යන නමින් උසස් සම්මන්ත්‍රණයක්…

01 Aug 2026 Discuss