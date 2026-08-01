Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2025 උ/පෙළ විශ්ව විද්‍යාල ඇතුළත් කිරීම් සඳහා Z-අංක සීමා ලකුණු UGC විසින් නිකුත් කෙරේ

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2025 උ/පෙළ විශ්ව විද්‍යාල ඇතුළත් කිරීම් සඳහා Z-අංක සීමා ලකුණු UGC විසින් නිකුත් කෙරේ

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව සුදුසුකම් සීමාරේඛා ප්‍රකාශයට පත් කරයි

2025 උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව විශ්ව විද්‍යාල ඇතුළත් කිරීම් සඳහා සුදුසුකම් තීරණය කරනු ලබන Z-අංක සීමා ලකුණු, විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව (UGC) විසින් නිල වශයෙන් නිකුත් කර ඇත. තම උසස් අධ්‍යාපන අනාගතය තහවුරු කර ගැනීමට බලා සිටින ශ්‍රී ලංකා පුරා දහස් ගණනක් සිසුන් සඳහා මෙය ඉතාමත් තීරණාත්මක මෙන්ම වැදගත් අවස්ථාවක් බවට පත් වී ඇත.

Z-අංක යනු කුමක්ද? ඒවා වැදගත් වන්නේ ඇයි?

Z-අංක යනු, විවිධ විෂය ධාරාවලින් උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන්ගේ කාර්යසාධනය සාධාරණව සංසන්දනය කිරීම සඳහා UGC විසින් භාවිත කරනු ලබන සම්මත සංඛ්‍යාන අගයන් වේ. ධාරා හා දිස්ත්‍රික් අනුව ලකුණු ලැබීමේ දුෂ්කරතා මට්ටම් වෙනස් විය හැකි බැවින්, Z-අංක ක්‍රමය මගින් සියලු අපේක්ෂකයන් පොදු හා සමානාත්මක පරිමාණයකින් ඇගයීමට විශ්ව විද්‍යාල තේරීම් නිලධාරීන්ට හැකියාව ලැබේ.

UGC විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද සීමා ලකුණු නියෝජනය කරන්නේ, විශ්ව විද්‍යාල උපාධි පාඨමාලාවකට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සලකා බැලීමට සිසුවෙකු අත්පත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය අවම Z-අංකයයි. තම තෝරා ගත් ධාරාව සඳහා ප්‍රකාශිත සීමාවට වඩා අඩු ලකුණු ලැබූ සිසුන්ට වත්මන් ඇතුළත් කිරීම් චක්‍රයේ රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල නියෝජනයක් ලැබීමට සුදුසුකම් නොලැබෙනු ඇත.

අයදුම්කරුවන් සඳහා ඊළඟ පියවර

2025 උ/පෙළ ප්‍රතිඵල සමඟ නිකුත් කරන ලද තම පුද්ගලික Z-අංකය, ප්‍රකාශිත සීමා ලකුණු සමඟ ප්‍රවේශමෙන් සංසන්දනය කරන ලෙස සිසුන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ. අදාළ සීමා ලකුණු සපුරාලන හෝ ඉක්මවා යන සිසුන්ට, UGC විසින් පරිපාලනය කරනු ලබන පාඨමාලා තේරීම් හා විශ්ව විද්‍යාල නියෝජන ක්‍රියාවලියට ඉදිරියට යා හැකිය.

  • ප්‍රකාශිත ධාරා-විශේෂිත සීමා ලකුණු සමඟ ඔබේ Z-අංකය සොයා බලන්න.
  • ඔබේ විශ්ව විද්‍යාල අයදුම්පත් තොරතුරු නිවැරදි හා යාවත්කාලීන බව සහතික කරගන්න.
  • නියෝජන නිවේදන හා අවසන් දිනයන් සඳහා නිල UGC දැනුම්දීම් නිරන්තරයෙන් පරීක්ෂා කරන්න.
  • ඔබේ සුදුසුකම් තත්ත්වය පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍ය නම්, UGC හෝ ඔබේ පාසල සමඟ සෘජුවම සම්බන්ධ වන්න.

ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් සඳහා ඉතා වැදගත් මොහොතක්

2025 උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි දස දහස් ගණනක් තරුණ ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා, මෙම සීමා ලකුණු ප්‍රකාශනය අධ්‍යයන දින දර්ශනයේ වඩාත්ම අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටින හා ඉතා තීරණාත්මක නිවේදනයක් වේ. රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාලයකට ඇතුළත් වීම ඉතා තරඟකාරී අතර, සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයන්ගේ සංඛ්‍යාව දිවයිනේ සෑම පිරිනැමීමකදීම ලබා ගත හැකි ඉඩකඩ ඉක්මවා යයි.

Z-අංක ක්‍රමය නිර්මාණය කර ඇත්තේ, සිසුන් හදාරන ලද විෂය ධාරාව කුමක් වුවත්, සුදුසුකම් ලත් සෑම සිසුවෙකුටම සාධාරණ අවස්ථාවක් ලබා දෙමින්, විශ්ව විද්‍යාල ඇතුළත් කිරීම් විනිවිදභාවයෙන් හා සමානාත්මව සිදු කිරීම සහතික කිරීමටය.

ධාරා හා දිස්ත්‍රික් අනුව සීමා ලකුණු පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර සඳහා නිල UGC නාලිකා වෙත පිවිසෙන ලෙස දෙමාපියන්, සිසුන් හා අධ්‍යාපනඥයන් දිරිගන්වනු ලබන අතර, පාඨමාලා මනාපය පිළිබඳ තීරණ ගැනීමේදී සුදුසුකම් ලත් උපදේශකයන්ගෙන් මග පෙන්වීම ලබා ගන්නා ලෙසද නිර්දේශ කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් රටට ඓතිහාසික ජයක් ගෙනෙමින් රන් පදක්කම දිනා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් රටට ඓතිහාසික ජයක් ගෙනෙමින් රන් පදක්කම දිනා ගනී

ශ්‍රී ලංකාවට රන්වන් මොහොතක් ක්‍රීඩක රුමේෂ් විශිෂ්ට දස්කමක් දක්වමින් රන් පදක්කම දිනා ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවට සැමරීමට හේතුවක් උදා වී ඇති අතර, එය දිවයිනට අභිමානය…

01 Aug 2026 Discuss
වියට්නාම් එයාර්ලයින්ස් සහ වියට්ජෙට් එයාර් හෝ චි මිං නගරය සහ කොළඹ අතර සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කිරීමට සූදානම් Sinhala

වියට්නාම් එයාර්ලයින්ස් සහ වියට්ජෙට් එයාර් හෝ චි මිං නගරය සහ කොළඹ අතර සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කිරීමට සූදානම්

වියට්නාමයේ ප්‍රමුඛ ගුවන් සේවා දෙකක් වන වියට්නාම් එයාර්ලයින්ස් සහ වියට්ජෙට් එයාර්, හෝ චි මිං නගරය සහ කොළඹ අතර සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කිරීමට සැරසෙමින් සිටීම සමග…

01 Aug 2026 Discuss
කෝටි 20,000ක සිහිනය: ශ්‍රී ලංකාව තම මහත්තම ආර්ථික අවස්ථාව අහිමි කරගත් හැටි Sinhala

කෝටි 20,000ක සිහිනය: ශ්‍රී ලංකාව තම මහත්තම ආර්ථික අවස්ථාව අහිමි කරගත් හැටි

විය හැකිව තිබූ ජාතියක් ශ්‍රී ලංකාව අද ද නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් නැවත ගොඩනැගෙමින් සිටින රටක් ලෙස පවතී — එහෙත් මෙම තත්ත්වය තවත් වේදනාකාරී කරන්නේ,…

01 Aug 2026 Discuss