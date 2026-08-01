Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් රටට ඓතිහාසික ජයක් ගෙනෙමින් රන් පදක්කම දිනා ගනී

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් රටට ඓතිහාසික ජයක් ගෙනෙමින් රන් පදක්කම දිනා ගනී

ශ්‍රී ලංකාවට රන්වන් මොහොතක්

ක්‍රීඩක රුමේෂ් විශිෂ්ට දස්කමක් දක්වමින් රන් පදක්කම දිනා ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවට සැමරීමට හේතුවක් උදා වී ඇති අතර, එය දිවයිනට අභිමානය හා කීර්තිය රැගෙන ආවේය.

රුමේෂ් සුවිශේෂ කුසලතාවයක් හා අධිෂ්ඨානයක් ප්‍රදර්ශනය කරමින් ජයග්‍රාහකයන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨ ස්ථානයට පත්වීම ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාවේ සැලකිය යුතු이정표 සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කළ අතර, රට පුරා ක්‍රීඩා රසිකයන්ගේ හදවත් ජය ගත්තේය.

සදා සිහිපත් වන දස්කමක්

රුමේෂ්ගේ රන් පදක්කම් ජයග්‍රහණය, ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයන් ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ දිගින් දිගටම ගෙන යන කැපවීම හා වෙහෙස මහන්සිය පිළිබඳ සාක්ෂියකි. ජාතියේ ක්‍රීඩා හැකියාවන් වර්ධනය වීමේ බලගතු සංකේතයක් ලෙස මෙම ජයග්‍රහණය ක්‍රීඩා ප්‍රේමීන් හා නිලධාරීන් විසින් ගෙනහැර දක්වමින් පුළුල් ලෙස සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත.

ජය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් පසු ජාතික අභිමානයේ රැල්ලක් නැගී සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයන්, රුමේෂ්ට සුබ පැතීම සඳහා සමාජ මාධ්‍ය වෙත යොමු විය.

අනාගත පරම්පරාවන්ට ආභාසයක්

මෙවැනි ජයග්‍රහණ, ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයන්ගේ ඊළඟ පරම්පරාව තම ක්‍රීඩා විෂයයන්හි ශ්‍රේෂ්ඨත්වය සඳහා කිමිදෙන්නට දිරිගැන්වීමේ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. රුමේෂ්ගේ රන්වන් ජයග්‍රහණය රට පුරා තරුණ ක්‍රීඩා අපේක්ෂකයන්ට අභිප්‍රේරණයේ පහනක් ලෙස ක්‍රියා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව මෙම සුවිශේෂ ජයග්‍රහණය සැමරීම දිගටම කරගෙන යන අතර, දක්ෂ ක්‍රීඩා ප්‍රජාවෙන් තවත් සාර්ථකත්වයේ කතා බලාපොරොත්තුවෙන් ජාතිය ඉදිරිය දෙසට බලා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2025 උ/පෙළ විශ්ව විද්‍යාල ඇතුළත් කිරීම් සඳහා Z-අංක සීමා ලකුණු UGC විසින් නිකුත් කෙරේ Sinhala

2025 උ/පෙළ විශ්ව විද්‍යාල ඇතුළත් කිරීම් සඳහා Z-අංක සීමා ලකුණු UGC විසින් නිකුත් කෙරේ

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව සුදුසුකම් සීමාරේඛා ප්‍රකාශයට පත් කරයි 2025 උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව විශ්ව විද්‍යාල ඇතුළත් කිරීම් සඳහා සුදුසුකම්…

01 Aug 2026 Discuss
වියට්නාම් එයාර්ලයින්ස් සහ වියට්ජෙට් එයාර් හෝ චි මිං නගරය සහ කොළඹ අතර සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කිරීමට සූදානම් Sinhala

වියට්නාම් එයාර්ලයින්ස් සහ වියට්ජෙට් එයාර් හෝ චි මිං නගරය සහ කොළඹ අතර සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කිරීමට සූදානම්

වියට්නාමයේ ප්‍රමුඛ ගුවන් සේවා දෙකක් වන වියට්නාම් එයාර්ලයින්ස් සහ වියට්ජෙට් එයාර්, හෝ චි මිං නගරය සහ කොළඹ අතර සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කිරීමට සැරසෙමින් සිටීම සමග…

01 Aug 2026 Discuss
කෝටි 20,000ක සිහිනය: ශ්‍රී ලංකාව තම මහත්තම ආර්ථික අවස්ථාව අහිමි කරගත් හැටි Sinhala

කෝටි 20,000ක සිහිනය: ශ්‍රී ලංකාව තම මහත්තම ආර්ථික අවස්ථාව අහිමි කරගත් හැටි

විය හැකිව තිබූ ජාතියක් ශ්‍රී ලංකාව අද ද නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් නැවත ගොඩනැගෙමින් සිටින රටක් ලෙස පවතී — එහෙත් මෙම තත්ත්වය තවත් වේදනාකාරී කරන්නේ,…

01 Aug 2026 Discuss