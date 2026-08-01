මරණ දඬුවම් යුද අපරාධ වගවීම පිළිබඳ ශ්රී ලංකාවේ දැඩි ද්විත්ව ප්රමිතිය හෙළිදරව් කරයි
ශ්රී ලංකාව දැඩි සදාචාරාත්මක විරෝධාභාසයකට හසු වී සිටී — දශක ගණනක් පුරා පැවති ම්ලේච්ඡ සිවිල් යුද්ධය අතරතුර සිදු කරන ලැදැයි කියනු ලබන බරපතල යුද අපරාධවලට සම්බන්ධ යයි චෝදනා එල්ල වූ අය කිසිදු අර්ථවත් යුක්තියකින් තොරව ආරක්ෂා කරමින්ම, තෝරාගත් අපරාධ නඩු ඇතැමෙකුට මරණ දඬුවම් නියම කළ රාජ්යයක් ලෙස එය ලෝකය හමුවේ නිරාවරණය වී තිබේ.
නොසමතුලිතතාවයෙන් පිරි යුක්ති පද්ධතියක්
ශ්රී ලංකාවේ මරණ දඬුවම ක්රියාත්මක කිරීම රටේ අධිකරණ පද්ධතියේ ගැඹුරු අසමතුලිතතාවය ප්රකාශයට පත් කර ඇත. ඇතැම් අපරාධ නඩු විභාගවලදී අධිකරණ ඉහළම දඬුවම පනවා ඇති අතර, 2009 මැයි මාසයේ අවසන් වූ එල්ටීටීඊ සංවිධානයට එරෙහි යුද්ධය අතරතුර ජාත්යන්තර මානුෂීය නීතිය බරපතළ ලෙස කඩ කළ බවට චෝදනා ලැබූ හමුදා සහ දේශපාලන නායකයන් නඩු දැමීම අනුප්රාප්තික රජයන් ක්රමානුකූලව ප්රතික්ෂේප කර ඇත.
විවේචකයන් සහ මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නන් තර්ක කරන්නේ, යුක්තිය ලබා දීමේ මෙම තේරීම් සහිත ප්රවේශය ශ්රී ලංකාවේ නීතිමය හා දේශපාලන ස්ථාපනයේ මූලික දෝෂයක් නිරාවරණය කරන බවයි — බලය ඇති අය ආරක්ෂා කරමින්, අන් අය කෙරෙහි නීතියේ පූර්ණ බලය යෙදවෙන ක්රමවේදයක් ලෙස ඔවුහු එය හඳුන්වා දෙති.
දශකයන් ගණනක් මුළුල්ලේ සිදු වූ යැයි කියනු ලබන අපරාධ නොසළකා හරිනු ලැබ ඇත
සිවිල් යුද්ධයේ අවසාන අදියර, විශේෂයෙන් 2009 වසර මුලදී සිදු කරන ලද හමුදා ප්රහාරය, දිගු කාලයක් තිස්සේ ජාත්යන්තර සැලකිල්ලේ කේන්ද්රස්ථානය වී ඇත. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ විමර්ශනවලින් සහ ස්වාධීන මානව හිමිකම් ආයතනවලින් ලේඛනගත කර ඇති චෝදනා අතර:
- නිශ්චිත ආරක්ෂිත කලාප ලෙස නම් කරන ලද ප්රදේශවලට අවිනිශ්චිත ලෙස ප්රකාශ කරන ලද වෙඩිතැබීම් හේතුවෙන් සිවිල් වැසියන් විශාල ප්රමාණයක් ජීවිතක්ෂය වීම
- යටහත් වූ සටන්කරුවන් සහ සිවිල් වැසියන් අධිකරණ බාහිරව ඝාතනය කිරීම
- ගැටුම් අවසානයෙන් පසු දෙමළ පුද්ගලයන් බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම
- රැඳවුම්කරුවන්ට එරෙහිව ක්රමානුකූල ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය
- රෝහල් සහ මානවීය යටිතල පහසුකම් හිතාමතාම ඉලක්ක කිරීම
මෙම චෝදනාවල බරපතළකම තිබියදීත්, ශ්රී ලංකාවේ ජ්යෙෂ්ඨ හමුදා නිලධාරියෙකු හෝ දේශපාලන නිලධාරියෙකු හෝ යුද කාලීන මෙම සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් දේශීය අධිකරණයක් ඉදිරියේ නඩු විභාගයකට ලක් නොවීය. ජාත්යන්තර මනාපය සහ වෙළඳ සහන සඳහා ලබා ගැනීමට අර්ධ වශයෙන් හදවත් දිනාගනිමින් ලබා දෙන ලද සංක්රාන්තිකාලීන යුක්ති යාන්ත්රණ පිළිබඳ පොරොන්දු, දේශපාලන පීඩනය යටතේ නැවත නැවතත් ඇනහිට ගොස් ඇත හෝ අත්හැරදමා ඇත.
ජාත්යන්තර පීඩනය දිගින් දිගටම තීව්ර වෙමින් පවතී
ශ්රී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ දිගින් දිගටම සමීක්ෂණයට ලක් වෙමින් සිටින අතර, කොළඹ රජයේ විරෝධය නො顧ා වගවීම සඳහා ඉල්ලා සිටින යෝජනා සම්මත කර ගෙන ඇත. ශ්රී ලංකා රජය ජාත්යන්තර හෝ දෙමාපිය අධිකරණයක් ස්ථාපිත කිරීමේ ඉල්ලීම් නිරන්තරයෙන් ප්රතික්ෂේප කරමින්, දේශීය යාන්ත්රණ ප්රමාණවත් බව අවධාරණය කරයි — එහෙත් ඒ යාන්ත්රණ හරහා යුද කාලීන හැසිරීම් සම්බන්ධ කිසිදු අර්ථවත් නඩු ප්රවර්ධනයක් සිදු වී නොමැත.
ශ්රී ලංකාවේ උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල ජීවත් වන දිවි ගලවා ගත්තන්ද, ලොව පුරා සිටින දෙමළ ප්රවාස ප්රජාවද සත්යය හා වගවීම ඉල්ලා සිටීම අඛණ්ඩව කරගෙන යයි. බොහෝ දෙනෙකුට, කාලය ගෙවී යත්ම, ඔවුන්ගේ දුක් වේදනා අමතක කිරීමට සැකසූ ආකාරයක් ගන්නා යුක්ති පද්ධතියක් විසින් ත්යාගයට ලක් කරනු ලැබූ බව පිළිබඳ හැඟීම තවත් ගැඹුරු වී ඇත.
හංගමකදී සිටින රාජ්යයක්
මානව හිමිකම
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.