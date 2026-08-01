Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මහර කාරාගාරයේ උද්වේගකාරී තත්ත්වයක් — විශේෂ පොලිස් ඒකක රාශියක් යොදවයි

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මහර කාරාගාරයේ උද්වේගකාරී තත්ත්වයක් — විශේෂ පොලිස් ඒකක රාශියක් යොදවයි

මහර කාරාගාරය තුළ උද්වේගකාරී තත්ත්වයක් ඇති වී ඇති බව වාර්තා වන අතර, එම නොසන්සුන්තාවයට ප්‍රතිචාර වශයෙන් විශේෂ පොලිස් ඒකක කිහිපයක් එම පහසුකම් වෙත යොදවා ඇති බව පොලිසිය තහවුරු කර ඇත.

පොලිස් මූලාශ්‍ර සඳහන් කරන අන්දමට, කාරාගාරය තුළ ඇති වූ තත්ත්වය හේතුවෙන් බලධාරීන් විශේෂිත පොලිස් කණ්ඩායම් රාශියක් එකරු කර සිද්ධිය මැඩපවත්වා සුරක්ෂිත කිරීමේ ආයතනය තුළ සාමය යළි ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරන ලදී.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇති මහර කාරාගාරය ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම හා වැඩිම අවධානය ලැබූ සුරක්ෂිත කිරීමේ ආයතනයන්ගෙන් එකකි. මෙම ආයතනය ඊට පෙරදී ද බරපතල නොසන්සුන්කාරී සිදුවීම්වලට වේදිකාව වී ඇති අතර, 2020 නොවැම්බර් මාසයේ සිදු වූ මාරාන්තික කලබලකාරී සිදුවීමකදී සිරකරුවන් කිහිප දෙනකු ජීවිතය අහිමි කර ගත්හ.

නවතම තතිය ඇති වීමේ හේතු සම්බන්ධ විස්තර මෙම අවස්ථාවේ දී සීමිත ව පවතින අතර, සිදුවීමේ ස්වභාවය හෝ සිරකරුවන් හෝ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් කෙනෙකුට හානි සිදු වී ඇත්ද යන්න පිළිබඳව බලධාරීන් තවමත් සම්පූර්ණ නිවේදනයක් නිකුත් කර නොමැත.

ආරක්ෂක අංශ තත්ත්වය පාලනය යටතට ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව දැනගන්නට ඇති අතර, තත්ත්වය වර්ධනය වන විට පොලිසිය විසින් තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය මෙම සිදුවීම් පිළිබඳ අඛණ්ඩව අවධානය යොමු කරමින්, වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙනු සමඟ යාවත්කාලීන තොරතුරු ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් රටට ඓතිහාසික ජයක් ගෙනෙමින් රන් පදක්කම දිනා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් රටට ඓතිහාසික ජයක් ගෙනෙමින් රන් පදක්කම දිනා ගනී

ශ්‍රී ලංකාවට රන්වන් මොහොතක් ක්‍රීඩක රුමේෂ් විශිෂ්ට දස්කමක් දක්වමින් රන් පදක්කම දිනා ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවට සැමරීමට හේතුවක් උදා වී ඇති අතර, එය දිවයිනට අභිමානය…

01 Aug 2026 Discuss
2025 උ/පෙළ විශ්ව විද්‍යාල ඇතුළත් කිරීම් සඳහා Z-අංක සීමා ලකුණු UGC විසින් නිකුත් කෙරේ Sinhala

2025 උ/පෙළ විශ්ව විද්‍යාල ඇතුළත් කිරීම් සඳහා Z-අංක සීමා ලකුණු UGC විසින් නිකුත් කෙරේ

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව සුදුසුකම් සීමාරේඛා ප්‍රකාශයට පත් කරයි 2025 උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව විශ්ව විද්‍යාල ඇතුළත් කිරීම් සඳහා සුදුසුකම්…

01 Aug 2026 Discuss
වියට්නාම් එයාර්ලයින්ස් සහ වියට්ජෙට් එයාර් හෝ චි මිං නගරය සහ කොළඹ අතර සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කිරීමට සූදානම් Sinhala

වියට්නාම් එයාර්ලයින්ස් සහ වියට්ජෙට් එයාර් හෝ චි මිං නගරය සහ කොළඹ අතර සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කිරීමට සූදානම්

වියට්නාමයේ ප්‍රමුඛ ගුවන් සේවා දෙකක් වන වියට්නාම් එයාර්ලයින්ස් සහ වියට්ජෙට් එයාර්, හෝ චි මිං නගරය සහ කොළඹ අතර සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කිරීමට සැරසෙමින් සිටීම සමග…

01 Aug 2026 Discuss