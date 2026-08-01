මහර කාරාගාරයේ උද්වේගකාරී තත්ත්වයක් — විශේෂ පොලිස් ඒකක රාශියක් යොදවයි
මහර කාරාගාරය තුළ උද්වේගකාරී තත්ත්වයක් ඇති වී ඇති බව වාර්තා වන අතර, එම නොසන්සුන්තාවයට ප්රතිචාර වශයෙන් විශේෂ පොලිස් ඒකක කිහිපයක් එම පහසුකම් වෙත යොදවා ඇති බව පොලිසිය තහවුරු කර ඇත.
පොලිස් මූලාශ්ර සඳහන් කරන අන්දමට, කාරාගාරය තුළ ඇති වූ තත්ත්වය හේතුවෙන් බලධාරීන් විශේෂිත පොලිස් කණ්ඩායම් රාශියක් එකරු කර සිද්ධිය මැඩපවත්වා සුරක්ෂිත කිරීමේ ආයතනය තුළ සාමය යළි ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරන ලදී.
ගම්පහ දිස්ත්රික්කයේ පිහිටා ඇති මහර කාරාගාරය ශ්රී ලංකාවේ විශාලතම හා වැඩිම අවධානය ලැබූ සුරක්ෂිත කිරීමේ ආයතනයන්ගෙන් එකකි. මෙම ආයතනය ඊට පෙරදී ද බරපතල නොසන්සුන්කාරී සිදුවීම්වලට වේදිකාව වී ඇති අතර, 2020 නොවැම්බර් මාසයේ සිදු වූ මාරාන්තික කලබලකාරී සිදුවීමකදී සිරකරුවන් කිහිප දෙනකු ජීවිතය අහිමි කර ගත්හ.
නවතම තතිය ඇති වීමේ හේතු සම්බන්ධ විස්තර මෙම අවස්ථාවේ දී සීමිත ව පවතින අතර, සිදුවීමේ ස්වභාවය හෝ සිරකරුවන් හෝ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් කෙනෙකුට හානි සිදු වී ඇත්ද යන්න පිළිබඳව බලධාරීන් තවමත් සම්පූර්ණ නිවේදනයක් නිකුත් කර නොමැත.
ආරක්ෂක අංශ තත්ත්වය පාලනය යටතට ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව දැනගන්නට ඇති අතර, තත්ත්වය වර්ධනය වන විට පොලිසිය විසින් තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය මෙම සිදුවීම් පිළිබඳ අඛණ්ඩව අවධානය යොමු කරමින්, වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙනු සමඟ යාවත්කාලීන තොරතුරු ඉදිරිපත් කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.