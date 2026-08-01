ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ පෙළේ ආもてなし නායකයින් ප්රධාන ගෝලීය සම්මේලනයක දී කර්මාන්තයේ미래 හැඩගස්වනු ඇත
ශ්රී ලංකාවේ සංග්රහ සේවා අංශයේ ප්රමුඛ පෙළේ පුද්ගලයින් ඓතිහාසික ගෝලීය සම්මේලනයක් සඳහා එකතු වීමට නියමිත අතර, එහිදී ඔවුන් දිවයිනේ සංචාරක හා සංග්රහ සේවා කර්මාන්තය සඳහා සම්පූර්ණ දර්ශන 2030 මාර්ගෝපදේශයක් සම්පාදනය කිරීමට එක්ව කටයුතු කරනු ඇත.
සංචාරක කර්මාන්තයේ미래 සඳහා උපායමාර්ගික රැස්වීමක්
ශ්රී ලංකාවේ සංග්රහ සේවා ක්ෂේත්රයේ වඩාත්ම බලගතු කටහඬ ගණනාවක් එක් රැස් කිරීමට මෙම සම්මේලනය අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඉදිරි වසරවල් තුළ තිරසාර වර්ධනයක් ත්වරාන්විත කරනු ඇති පැහැදිලි ඉලක්ක හා උපායමාර්ග නිර්වචනය කිරීමට කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් අපේක්ෂා කරති. මෑත කාලීන ගෝලීය බාධාවන්ගෙන් පසු ක්ෂේත්රය එහි යථා තත්ත්වයට පත්වීම හා ව්යාප්තිය අඛණ්ඩව සිදු වෙමින් පවතින බැවින්, මෙම සිදුවීමේ කාලය විශේෂයෙන් වැදගත් ලෙස සලකනු ලැබේ.
දර්ශන 2030 මාර්ගෝපදේශය ශ්රී ලංකාවේ සංග්රහ සේවා කර්මාන්තය සඳහා ප්රධාන ප්රමුඛතා ඇතුළත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඒවා නම්:
- තිරසාර සංචාරක සංවර්ධනය හා පරිසර වගකීම
- ශ්රී ලාංකීය සංග්රහ සේවා දීමනාවල ගුණාත්මක භාවය හා තරඟකාරිත්වය ඉහළ නැංවීම
- ක්ෂේත්රය වෙත වැඩිවන විදේශ ආයෝජන誘致 කිරීම
- දක්ෂ හා미래 සඳහා සූදානම් සංග්රහ සේවා ශ්රම බලකායක් සංවර්ධනය කිරීම
- ජාත්යන්තර සංචාරක වෙළඳපොළවල් තුළ ශ්රී ලංකාවේ ව්යාප්තිය පුළුල් කිරීම
ගෝලීය වේදිකාවේ තරඟකාරී මෙහෙවරක් ගොඩනැගීම
ශ්රී ලංකාව දිගු කලක් තිස්සේ ආසියාවේ ප්රමුඛ සංචාරක ගමනාන්ත රටක් ලෙස පිළිගැනී ඇති අතර, එහි පොහොසත් සංස්කෘතික උරුමය, විශ්මය ජනක ස්වාභාවික භූ දර්ශනය හා උණුසුම් සංග්රහශීලිත්වය සඳහා ප්රසිද්ධිය ලැබ ඇත. ක්රමයෙන් සංකීර්ණ වෙමින් පවතින ගෝලීය සංචාරක වෙළඳපොළේ රට තරඟකාරීව රැඳී සිටීම සහතික කිරීමට, හොඳින් නිර්වචිත දිගු කාලීන උපායමාර්ගයක් අත්යවශ්ය බව කර්මාන්ත නායකයින් විශ්වාස කරති.
ශ්රී ලංකාවේ සංග්රහ සේවා ක්ෂේත්රයේ අභිලාෂයන් පුළුල් ආර්ථිකය හා දේශීය ප්රජාවන් සඳහා ප්රතිලාභ ගෙනදෙනු ඇති ක්රියාත්මක කළ හැකි උපායමාර්ග සමඟ එකට බැඳීමට මෙම සම්මේලනය තීරණාත්මක අවස්ථාවක් නියෝජනය කරයි.
අමුත්තන්ගේ අත්දැකීම නැවත හැඩගස්වීමේදී ඩිජිටල් පරිවර්තනය හා නවෝත්පාදනයේ භූමිකාව, මෙන්ම කර්මාන්ත වර්ධනයට සහාය වන ප්රතිපත්ති ප්රතිසංස්කරණ ත්වරාන්විත කිරීමේදී රාජ්ය-පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්වයේ වැදගත්කම ද සාකච්ඡා ඇතුළත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය සඳහා ඉහළ අවදානමක්
සංචාරක කර්මාන්තය ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම ජීවීතාකාලීන ආර්ථික ධාරස්ථම්භවලින් එකක් ලෙස පවතින අතර, රට පුරා විදේශ විනිමය ඉපැයීම් හා රැකියා නියුක්තිය සඳහා සැලකිය යුතු ලෙස දායක වේ. පැහැදිලිව නිර්වචිත දර්ශන 2030 රාමුවක් ශ්රී ලංකාව ඉදිරි වසරවල් තුළ ලෝකෝත්තර ගමනාන්තයක් ලෙස ස්ථානගත කරන ආයෝජන තීරණ, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය හා අලෙවිකරණ මුලපිරීම් මෙහෙය වීමේදී ඵලදායී ලෙස ක්රියා කළ හැකිය.
ගෝලීය සම්මේලනයේ ඉහළ මට්ටමේ සංවාදවල නිරත වීමට ජ්යෙෂ්ඨ සංග්රහ සේවා නායකයින් සූදානම් වෙමින් සිටීම සමඟ, ලැබෙන මාර්ගෝපදේශය කර්මාන්තයේ අඛණ්ඩ සාර්ථකත්වය සඳහා නිර්භීත හා ප්රායෝගික සැලැස්මක් ලෙස ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු ඉහළ මට්ටමක පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.