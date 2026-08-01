ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහාරය සම්බන්ධයෙන් ශානි අබේසේකර සහ රවී සේනාවිරත්නට නව විමර්ශනයක් ඉල්ලා ගම්මන්පිල ඉල්ලීමක් කරයි
පිවිතුරු හෙළ උරුමය (PHU) නායක උදය ගම්මන්පිල, 2019 폭탄 ප්රහාරයේ වගකීම පිළිබඳ විවාදය නැවත අවුළුවාලමින්, ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහාරය සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු (CID) අධ්යක්ෂ ශානි අබේසේකර සහ හිටපු අමාත්යාංශ නිලධාරී රවී සේනාවිරත්නට එරෙහිව නව නෛතික කටයුතු ආරම්භ කළ යුතු බව ඉල්ලා සිටියේය. ජීවිත 260කට අධික ප්රමාණයක් බිලි ගත් එම ප්රහාරය සම්බන්ධයෙන් වගකීම් දැරීම පිළිබඳ විවාදය එමඟින් නැවත අවදිවී ඇත.
වගකීම සඳහා අලූත් ඉල්ලීම්
著名한 විපක්ෂ දේශපාලනඥයෙකු සහ හිටපු කැබිනට් ඇමතිවරයෙකු වන ගම්මන්පිල, 2019 අප්රේල් 21 වැනිදා ශ්රී ලංකාව පුරා පල්ලි සහ සුඛෝපභෝගී හෝටල් ඉලක්ක කරගනිමින් සිදු කළ, රටේ ඉතිහාසයේ මාරාන්තිකම ත්රස්ත ක්රියාවන් අතරට ගැනෙන ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහාරයට පෙර හෝ ඒ සමඟ බැඳුණු බුද්ධි අංශ තොරතුරු හැසිරවීමේදී කී දෙදෙනා විසින් කෙලෙසා ඉදිරිපත් කළ කාර්යභාරය සම්බන්ධයෙන් නැවත නව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.
PHU නායකවරයා තර්ක කළේ ප්රහාරයේ ගොදුරු වූවන්ට සාධාරණය ඉටු කිරීම තවමත් සම්පූර්ණ නොවූ බවත්, යුක්තිය අවහිර කිරීමට හෝ තම යුතුකම් ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වූ අය නීතිය ඉදිරියේ වගකිව යුතු බවත්ය.
ශානි අබේසේකර සහ දිගින් දිගටම පවතින මතභේදය
CID ප්රධානියා ලෙස කටයුතු කළ ජ්යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියෙකු වන ශානි අබේසේකර, වසර කිහිපයක් තිස්සේ ශ්රී ලාංකික දේශපාලන හා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ කවයන්හි ආන්දෝලනාත්මක චරිතයක් ලෙස සිටී. ඔහුගේ ධූර කාලය සිවිල් සමාජ ක්රියාකාරීන්ගේ ප්රශංසාව මෙන්ම, ඔහු නඩු තෝරාගෙන හොයා බලන බවට චෝදනා කරමින් ඇතැම් දේශපාලන කොටස් ආමන්ත්රණය කළ දැඩි විවේචනද සමඟ ලකුණු ලබා ඇත.
ගම්මන්පිලගේ නවතම ඉල්ලීම, ඊස්ටර් ඉරිදා විමර්ශන නැවත සිදු කිරීමට සහ ප්රත්යක්ෂව හෝ වක්රව වගකීමක් දරන සියලූ දෙනා නීති ක්රමයෙන් නිසිලෙස පරීක්ෂාවට ලක් කළාද යන්න සොයා බැලීමට වර්තමාන රජය මතට තවත් පීඩනයක් ගෙන ඒ.
ගොදුරු වූවෝ තවමත් යුක්තිය බලා සිටිති
සම්බන්ධීකෘත බෝම්බ ප්රහාරයට වසර පහකට අධික කාලයක් ගතවී ඇතත්, ගොදුරු වූවන්ගේ පවුල් සම්පූර්ණ විනිවිදභාවය සහ වගකීම් දැරීම ඉල්ලා සිටිමින් සිටිති. වසර ගණනාවක් තිස්සේ බහු විමර්ශන සහ පාර්ලිමේන්තු විමසීම් පවත්වා ඇතත්, දේශපාලනික හා ආයතනික වගකීමේ ඉහළම මට්ටමේ සිටි අය අර්ථවත් ප්රතිවිපාකවලින් ගැලවී ගිය බව බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන් සිතති.
ගම්මන්පිලගේ මැදිහත්වීම, ශ්රී ලංකාවේ ජාතික ආරක්ෂාව, ආගමික සමගිය සහ ආයතනික අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ පොදු සංවාදය හැඩ ගැස්වීම දිගටම සිදු කරමින් සිටින ඊස්ටර් ප්රහාරය වටා පවතින දේශපාලන සංවේදිතාව පිළිබිඹු කරයි.
PHU නායකවරයාගේ ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් අදාළ බලධාරීන් කටයුතු කරනු ඇත්දැයි, නැතහොත් ප්රහාරය සිදුවූ දා සිට පැවත එන නොවිසඳුණු දේශපාලන විවාදය තුළ ඒ ඉල්ලීම් අතුරුදහන් වේදැයි යන්න තවමත් අනිශ්චිත ය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.