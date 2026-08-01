Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව කොළඹ වැඩමුළුවේදී ඩිජිටල් අපනයන ඉලක්කය ඇ.ඩො. බිලියන 5ක් කරා යන මාර්ගය සකසයි

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව කොළඹ වැඩමුළුවේදී ඩිජිටල් අපනයන ඉලක්කය ඇ.ඩො. බිලියන 5ක් කරා යන මාර්ගය සකසයි

කර්මාන්ත නායකයන් සහ පාර්ශවකරුවන් ඩිජිටල් වර්ධන උපාය මාර්ගය සම්පාදනය කිරීමට එකතු වෙති

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් ආර්ථිකය පරිවර්තනය කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ ඉහළ මට්ටමේ ජාතික වැඩමුළුවක් සිකුරාදා කොළඹ සිනමන් ලයිෆ් හිදී පැවැත්වූ අතර, 2030 වන විට ඩිජිටල් අපනයන ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 5ක් කරා ළඟා කර ගැනීම සඳහා රටේ උපායමාර්ගික මාර්ගෝපදේශය තක්සේරු කිරීමට හා පිරිපහදු කිරීමට ප්‍රධාන කර්මාන්ත පාර්ශවකරුවන් එක් රැස් කරන ලදී.

සාකච්ඡාවල හදවතේ වූ ධිතිමත් ඉලක්කය

"ඇ.ඩො. බිලියන 5 කරා යන මාර්ගය" යනුවෙන් නම් කරන ලද මෙම වැඩමුළුව, ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් අංශය හරහා වර්ධනය ත්වරණය කිරීමට සැලසුම් කරන ලද සැලැස්ම සමාලෝචනය කිරීම සඳහා තීරණාත්මක වේදිකාවක් ලෙස ක්‍රියා කළේය. සහභාගිවූ පිරිස් රටේ ඩිජිටල් අපනයන ආදායම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නැංවීමට අවශ්‍ය පියවරයන් මෙන්ම, කර්මාන්තයේ දිගුකාලීන සංවර්ධනයට හිතකර පුළුල් පරිසර පද්ධතිය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම ගැන ද සොයා බැලූහ.

ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණ අංශය සඳහා転换点ීය මොහොතක්

ඩිජිටල් අංශය ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රගතිය සඳහා වඩාත් ප්‍රතිඥාසහගත මාවත්වලින් එකක් නියෝජනය කරන බවට ප්‍රතිපත්ති立案者යන් සහ කර්මාන්ත පුද්ගලයන් අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින සංජානනය මෙම රැස්වීම ඉස්මතු කළේය. 2030 කාලසීමාව දැඩි ලෙස අවධානයේ තබා ගනිමින්, ඇ.ඩො. බිලියන 5ක ධිතිමත්이정표 කරා අර්ථවත් ප්‍රගතියක් ළඟා කර ගත හැකි ක්‍රියාකාරී උපාය මාර්ග හඳුනා ගැනීමට සහ ප්‍රමුඛතා සමගි කිරීමට පාර්ශවකරුවන් සංසදය භාවිත කළහ.

දේශීය දක්ෂතා හා තාක්ෂණ හැකියාවන් උපයෝගී කර ගනිමින් ඉදිරි වසරවලදී සැලකිය යුතු අපනයන ආදායමක් උත්පාදනය කරමින් ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ඩිජිටල් ආර්ථිකයේ තරඟකාරී ක්‍රීඩකයකු ලෙස තැනීමට ඇති පුළුල් ජාතික කැපවීම මෙම වැඩමුළුව පිළිබිඹු කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බස්නාහිර සහ උතුරු වෙරළතීරයේ කුඩා බෝට්ටු සඳහා ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව හදිසි ආරක්ෂක තහනමක් නිකුත් කරයි Sinhala

බස්නාහිර සහ උතුරු වෙරළතීරයේ කුඩා බෝට්ටු සඳහා ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව හදිසි ආරක්ෂක තහනමක් නිකුත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව, රටේ වෙරළතීරයේ සැලකිය යුතු දිගකට කුඩා ධීවර යාත්‍රා ක්‍රියාත්මක කිරීම තාවකාලිකව තහනම් කර ඇති අතර, ධීවරයින්ගේ…

01 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ආもてなし නායකයින් ප්‍රධාන ගෝලීය සම්මේලනයක දී කර්මාන්තයේ미래 හැඩගස්වනු ඇත Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ආもてなし නායකයින් ප්‍රධාන ගෝලීය සම්මේලනයක දී කර්මාන්තයේ미래 හැඩගස්වනු ඇත

ශ්‍රී ලංකාවේ සංග්‍රහ සේවා අංශයේ ප්‍රමුඛ පෙළේ පුද්ගලයින් ඓතිහාසික ගෝලීය සම්මේලනයක් සඳහා එකතු වීමට නියමිත අතර, එහිදී ඔවුන් දිවයිනේ සංචාරක හා සංග්‍රහ සේවා…

01 Aug 2026 Discuss
ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ශානි අබේසේකර සහ රවී සේනාවිරත්නට නව විමර්ශනයක් ඉල්ලා ගම්මන්පිල ඉල්ලීමක් කරයි Sinhala

ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ශානි අබේසේකර සහ රවී සේනාවිරත්නට නව විමර්ශනයක් ඉල්ලා ගම්මන්පිල ඉල්ලීමක් කරයි

පිවිතුරු හෙළ උරුමය (PHU) නායක උදය ගම්මන්පිල, 2019 폭탄 ප්‍රහාරයේ වගකීම පිළිබඳ විවාදය නැවත අවුළුවාලමින්, ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ…

01 Aug 2026 Discuss