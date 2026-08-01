බස්නාහිර සහ උතුරු වෙරළතීරයේ කුඩා බෝට්ටු සඳහා ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව හදිසි ආරක්ෂක තහනමක් නිකුත් කරයි
ශ්රී ලංකාවේ ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව, රටේ වෙරළතීරයේ සැලකිය යුතු දිගකට කුඩා ධීවර යාත්රා ක්රියාත්මක කිරීම තාවකාලිකව තහනම් කර ඇති අතර, ධීවරයින්ගේ ජීවිත සුරක්ෂිතතාවට බරපතල තර්ජනයක් එල්ල කරන භයානක මුහුදු තත්ත්වයන් ඒ සඳහා හේතු ලෙස දක්වා ඇත.
බලපෑමට ලක්වන වෙරළ තීරය
මෙම සීමා කිරීම, උතුරු පළාතේ යාපනය සිට බස්නාහිර පළාතේ බේරුවල දක්වා විහිදෙන වෙරළ තීරය ආවරණය කරන අතර, රටේ වඩාත් ක්රියාශීලී කුඩා පරිමාණ ධීවර ප්රජාවන් කිහිපයක් ඇතුළු දිගු වෙරළ දිගකට එය අදාළ වේ.
රළු මුහුදු තත්ත්වයන් හේතුවෙන් වැළැක්වීමේ පියවර
රළු මුහුදු සහ අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් කුඩා හා අඩු නාවික හැකියාවක් සහිත යාත්රා විවෘත මුහුදට යෑම අතිශය අවදානම් බව බලධාරීන් අනතුරු අඟවා ඇත. මෙම අස්ථාවර සමුද්රීය කාලගුණ කාලපරිච්ඡේදය තුළ ජීවිත හානි සහ ධීවර උපකරණවලට සිදුවිය හැකි හානි වැළැක්වීම සඳහා මෙම තහනම ක්රියාත්මක කෙරේ.
- කුඩා ධීවර බෝට්ටු සහ සාම්ප්රදායික යාත්රා මෙම තහනමට යටත් වන යාත්රා අතර වේ.
- තත්ත්වයන් යහපත් වී තහනම නිල වශයෙන් ඉවත් කරන තෙක් ධීවරයින් වෙරළේ රැඳී සිටින ලෙස උපදෙස් දී ඇත.
- යාපනය සහ බේරුවල අතර වෙරළාසන්න ප්රජාවන් සෘජුවම මෙම සීමා කිරීමෙන් බලපෑමට ලක්ව ඇත.
ධීවරයින්ට වැඩි අවධානයෙන් කටයුතු කරන ලෙස කෝප්පය
ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව, බලපෑමට ලක්වන වෙරළතීරය දිනා සිටින සියලු ධීවර ප්රජා සාමාජිකයින්ට මෙම නියෝගයට අනුකූල වන ලෙසත්, සාමාන්ය මෙහෙයුම් නැවත ආරම්භ කළ හැකි වන්නේ කවදාදැයි දැනගැනීම සඳහා නිල නිවේදන නිරීක්ෂණය කරන ලෙසත් කෝරා ඇත.
ධීවර ප්රජාවේ ආරක්ෂාව ප්රමුඛ අරමුණ ලෙස පවතින බව බලධාරීන් අවධාරණය කරන අතර, කුඩා යාත්රා සඳහා මුහුදු තත්ත්වයන් ආරක්ෂිත යැයි තක්සේරු කරන තෙක් තහනම ක්රියාත්මකව පවතිනු ඇත.
දිවයිනේ ලක්ෂ සංඛ්යාත පවුල්වල ජීවනෝපාය ආධාරකරන ශ්රී ලංකාවේ ධීවර අංශය, විශේෂයෙන් ඍතු රළු කාලගුණය හේතුවෙන් බස්නාහිර සහ උතුරු වෙරළතීර දිනා රළු කාලගුණ කාල වලදී නිතර බාධාවන්ට මුහුණ දෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.