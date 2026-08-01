Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බස්නාහිර සහ උතුරු වෙරළතීරයේ කුඩා බෝට්ටු සඳහා ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව හදිසි ආරක්ෂක තහනමක් නිකුත් කරයි

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බස්නාහිර සහ උතුරු වෙරළතීරයේ කුඩා බෝට්ටු සඳහා ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව හදිසි ආරක්ෂක තහනමක් නිකුත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව, රටේ වෙරළතීරයේ සැලකිය යුතු දිගකට කුඩා ධීවර යාත්‍රා ක්‍රියාත්මක කිරීම තාවකාලිකව තහනම් කර ඇති අතර, ධීවරයින්ගේ ජීවිත සුරක්ෂිතතාවට බරපතල තර්ජනයක් එල්ල කරන භයානක මුහුදු තත්ත්වයන් ඒ සඳහා හේතු ලෙස දක්වා ඇත.

බලපෑමට ලක්වන වෙරළ තීරය

මෙම සීමා කිරීම, උතුරු පළාතේ යාපනය සිට බස්නාහිර පළාතේ බේරුවල දක්වා විහිදෙන වෙරළ තීරය ආවරණය කරන අතර, රටේ වඩාත් ක්‍රියාශීලී කුඩා පරිමාණ ධීවර ප්‍රජාවන් කිහිපයක් ඇතුළු දිගු වෙරළ දිගකට එය අදාළ වේ.

රළු මුහුදු තත්ත්වයන් හේතුවෙන් වැළැක්වීමේ පියවර

රළු මුහුදු සහ අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් කුඩා හා අඩු නාවික හැකියාවක් සහිත යාත්‍රා විවෘත මුහුදට යෑම අතිශය අවදානම් බව බලධාරීන් අනතුරු අඟවා ඇත. මෙම අස්ථාවර සමුද්‍රීය කාලගුණ කාලපරිච්ඡේදය තුළ ජීවිත හානි සහ ධීවර උපකරණවලට සිදුවිය හැකි හානි වැළැක්වීම සඳහා මෙම තහනම ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

  • කුඩා ධීවර බෝට්ටු සහ සාම්ප්‍රදායික යාත්‍රා මෙම තහනමට යටත් වන යාත්‍රා අතර වේ.
  • තත්ත්වයන් යහපත් වී තහනම නිල වශයෙන් ඉවත් කරන තෙක් ධීවරයින් වෙරළේ රැඳී සිටින ලෙස උපදෙස් දී ඇත.
  • යාපනය සහ බේරුවල අතර වෙරළාසන්න ප්‍රජාවන් සෘජුවම මෙම සීමා කිරීමෙන් බලපෑමට ලක්ව ඇත.

ධීවරයින්ට වැඩි අවධානයෙන් කටයුතු කරන ලෙස කෝප්පය

ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව, බලපෑමට ලක්වන වෙරළතීරය දිනා සිටින සියලු ධීවර ප්‍රජා සාමාජිකයින්ට මෙම නියෝගයට අනුකූල වන ලෙසත්, සාමාන්‍ය මෙහෙයුම් නැවත ආරම්භ කළ හැකි වන්නේ කවදාදැයි දැනගැනීම සඳහා නිල නිවේදන නිරීක්ෂණය කරන ලෙසත් කෝරා ඇත.

ධීවර ප්‍රජාවේ ආරක්ෂාව ප්‍රමුඛ අරමුණ ලෙස පවතින බව බලධාරීන් අවධාරණය කරන අතර, කුඩා යාත්‍රා සඳහා මුහුදු තත්ත්වයන් ආරක්ෂිත යැයි තක්සේරු කරන තෙක් තහනම ක්‍රියාත්මකව පවතිනු ඇත.

දිවයිනේ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පවුල්වල ජීවනෝපාය ආධාරකරන ශ්‍රී ලංකාවේ ධීවර අංශය, විශේෂයෙන් ඍතු රළු කාලගුණය හේතුවෙන් බස්නාහිර සහ උතුරු වෙරළතීර දිනා රළු කාලගුණ කාල වලදී නිතර බාධාවන්ට මුහුණ දෙයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ආもてなし නායකයින් ප්‍රධාන ගෝලීය සම්මේලනයක දී කර්මාන්තයේ미래 හැඩගස්වනු ඇත Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ආもてなし නායකයින් ප්‍රධාන ගෝලීය සම්මේලනයක දී කර්මාන්තයේ미래 හැඩගස්වනු ඇත

ශ්‍රී ලංකාවේ සංග්‍රහ සේවා අංශයේ ප්‍රමුඛ පෙළේ පුද්ගලයින් ඓතිහාසික ගෝලීය සම්මේලනයක් සඳහා එකතු වීමට නියමිත අතර, එහිදී ඔවුන් දිවයිනේ සංචාරක හා සංග්‍රහ සේවා…

01 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව කොළඹ වැඩමුළුවේදී ඩිජිටල් අපනයන ඉලක්කය ඇ.ඩො. බිලියන 5ක් කරා යන මාර්ගය සකසයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව කොළඹ වැඩමුළුවේදී ඩිජිටල් අපනයන ඉලක්කය ඇ.ඩො. බිලියන 5ක් කරා යන මාර්ගය සකසයි

කර්මාන්ත නායකයන් සහ පාර්ශවකරුවන් ඩිජිටල් වර්ධන උපාය මාර්ගය සම්පාදනය කිරීමට එකතු වෙති ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් ආර්ථිකය පරිවර්තනය කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ ඉහළ…

01 Aug 2026 Discuss
ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ශානි අබේසේකර සහ රවී සේනාවිරත්නට නව විමර්ශනයක් ඉල්ලා ගම්මන්පිල ඉල්ලීමක් කරයි Sinhala

ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ශානි අබේසේකර සහ රවී සේනාවිරත්නට නව විමර්ශනයක් ඉල්ලා ගම්මන්පිල ඉල්ලීමක් කරයි

පිවිතුරු හෙළ උරුමය (PHU) නායක උදය ගම්මන්පිල, 2019 폭탄 ප්‍රහාරයේ වගකීම පිළිබඳ විවාදය නැවත අවුළුවාලමින්, ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ…

01 Aug 2026 Discuss