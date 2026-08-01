Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වොල්කර් ටර්ක්ගේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමසාරිස් තනතුර අලුත් කිරීමේ ඡන්දයෙන් ශ්‍රී ලංකාව වැළකී සිටී

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වොල්කර් ටර්ක්ගේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමසාරිස් තනතුර අලුත් කිරීමේ ඡන්දයෙන් ශ්‍රී ලංකාව වැළකී සිටී

ශ්‍රී ලංකාව, මහ කොමසාරිස් වොල්කර් ටර්ක්ගේ මානව හිමිකම් කොමසාරිස් තනතුර දීර්ඝ කිරීම සඳහා වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ ඡන්දයෙන් වැළකී සිටීමට තීරණය කළ අතර, ඒ මගින් තම රටේ මානව හිමිකම් තත්ත්වය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර විමර්ශනය කෙරෙහි දිවයිනේ අඛණ්ඩ අකමැත්ත ප්‍රකාශ විය.

එක්සත් ජාතීන්හිදී ගන්නා ලද හිතාමතා ස්ථාවරයක්

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ පැවති ඡන්ද විමසීමේදී සාමාජික රාජ්‍යයන් බහුතරයක් ලෝක ආයතනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම මානව හිමිකම් නිලධාරියා ලෙස ටර්ක්ගේ තනතුර අලුත් කිරීමට සහාය දැක්වීය. එහෙත් ශ්‍රී ලංකාව පක්ෂව ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වැළකී, ඒ වෙනුවට ඡන්දය ප්‍රකාශ නොකිරීමේ ස්ථාවරය ගත්තේය — මෙය සෘජු විරෝධයකට වඩා අකමැත්ත ප්‍රකාශ කරන රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සංඥාවක් ලෙස බහුලව අර්ථ නිරූපණය කෙරේ.

2009 වසරේ අවසන් වූ එල්ටීටීඊය සමඟ වූ සිවිල් යුද්ධයේ අවසාන අදියරේදී සිදු වූ යැයි කියනු ලබන යුද අපරාධ හා මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයන් පිළිබඳව කොළඹට වසර ගණනාවක් තිස්සේ බලපෑම් කරමින් සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් යන්ත්‍රණය කෙරෙහි ශ්‍රී ලංකාව දිගු කලක් තිස්සේ ඇති සැකය මෙම ඡන්දයෙන් වැළකී සිටීම මගින් ප්‍රකාශ වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාවරය පිළිබඳ පසුබිම

අනුප්‍රාප්තික රජයන් දේශීය කටයුතුවලට දේශපාලනිකව පෙළඹවූ ජාත්‍යන්තර මැදිහත්වීමක් ලෙස හඳුන්වා ඇති ස්ථාවරයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව අඛණ්ඩව එරෙහිව සිටී. යුද ගැටුම් සමයේ සිදු වූ යැයි කියනු ලබන අපරාධ පිළිබඳ ස්වාධීන විමර්ශනයන් ඉල්ලා සිටිමින් හිමිකම් කවුන්සිලයේදී රටට එරෙහිව යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමත් සමඟ රට නැවත නැවතත් විමර්ශනයට ලක්ව ඇත.

වොල්කර් ටර්ක් යටතේ, එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය සංක්‍රාන්ති යුක්තිය, උතුරු හා නැගෙනහිරි දෙමළ ප්‍රජාවන්ගේ තත්ත්වය, සහ ක්‍රියාකාරිකයන් හා මාධ්‍යවේදීන් නිරීක්ෂණය කිරීම ඇතුළු පුළුල් සිවිල් නිදහස් ගැටළු සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට බලපෑම් කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කර ඇත.

  • ශ්‍රී ලංකාව විරෝධය ප්‍රකාශ කිරීම වෙනුවට ඡන්දයෙන් වැළකී සිටීමෙන් යම් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නම්‍යශීලිත්වයක් සුරක්ෂිත කර ගත්තේය.
  • ශ්‍රී ලංකාවේ බාහිරව නියම කරනු ලබන වගවීමේ යාන්ත්‍රණයන්ට ප්‍රතිරෝධය දැක්වීමේ පුළුල් ප්‍රතිපත්තිය සමඟ මෙම ඡන්දයෙන් වැළකී සිටීම සමපාත වේ.
  • දෙමළ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් හා ප්‍රවාස සංවිධාන ඡන්දයෙන් වැළකී සිටීම විවේචනාත්මකව දෙස බලනු ඇත.

පුළුල් ඇඟවීම්

තනතුර අලුත් කිරීමට සහාය නොදක්වා ඡන්දයෙන් වැළකී සිටීමේ තීරණය, ශ්‍රී ලංකා අභ්‍යන්තරයේ දෙමළ දේශපාලන පක්ෂවල සහ කොළඹේ මානව හිමිකම් ආයතන සමඟ ගනුදෙනු නිරීක්ෂණය කරන ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවේ අවධානය ආකර්ෂණය කරනු ඇත. ඡන්ද විමසීම්වල ඡන්දයෙන් වැළකී සිටීම, ගැටුමේ 被害ිතයෝ දිගු කලක් ඉල්ලා සිටි වගවීමේ ක්‍රියාවලීන්ට නිහඬ ප්‍රතිරෝධයකට සමාන බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.

ශ්‍රී ලංකා රජය ඡන්දයෙන් වැළකී සිටීම පිළිබඳ තම තර්කය පැහැදිලි කරමින් ක්ෂණික රාජ්‍ය ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැති නමුත්, දේශීය යාන්ත්‍රණයන් සංහිඳියාව හා වගවීමේ අවශ්‍යතා ඉෂ්ට කිරීමට ප්‍රමාණවත් බව නිලධාරීන් කලින් තර්ක කර ඇත.

ටර්ක්ගේ තනතුර දැන් දීර්ඝ කර ඇති බැවින්, ශ්‍රී ලංකාව බටහිර රාජ්‍යයන්, කලාපීය බලවතුන් හා ජාත්‍යන්තර ආයතනයන් සමඟ සිය සබඳතා සමතුලිත කර ගනිමින් සිටීමේ මධ්‍යයේ, රටේ මානව හිමිකම් තත්ත්වය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර අවධානය අඛණ්ඩව පවතිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දුලානිගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාවට පාකිස්තානයට එරෙහි T20I තරග මාලාවේ පළමු ජයග්‍රහණය ගෙන දෙයි Sinhala

දුලානිගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාවට පාකිස්තානයට එරෙහි T20I තරග මාලාවේ පළමු ජයග්‍රහණය ගෙන දෙයි

ඉමේෂා දුලානි අපරාජිත සියවසක් ලබා ගනිමින් ශ්‍රී ලාංකික කිකට් ඉතිහාසයට තම නම සටහන් කරගත්තාය. ඇය තනිවම කණ්ඩායම රැගෙන යමින් පාකිස්තානයට එරෙහි T20I තරග මාලාවේ…

01 Aug 2026 Discuss
නේගම්බෝ මාරාන්තික අනතුරට පෙර වින්දිතයන් රේස් කරමින් සිටි බව කන්ටේනර් ට්‍රක් රථ හිමිකරු කියයි Sinhala

නේගම්බෝ මාරාන්තික අනතුරට පෙර වින්දිතයන් රේස් කරමින් සිටි බව කන්ටේනර් ට්‍රක් රථ හිමිකරු කියයි

නේගම්බෝවේ සිදු වූ මාරාන්තික යතුරුපැදි අනතුරට සම්බන්ධ කන්ටේනර් ට්‍රක් රථයේ හිමිකරු ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ, ජීවිතක්ෂයට පත් වූ තරුණයන් දෙදෙනා ගැටුම සිදු වූ අවස්ථාවේ…

01 Aug 2026 Discuss
ආනයන වියදම් අපනයන ඉපැයීම් ඉක්මවා යාමත් සමඟ ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ හිඟය පුළුල් වෙයි Sinhala

ආනයන වියදම් අපනයන ඉපැයීම් ඉක්මවා යාමත් සමඟ ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ හිඟය පුළුල් වෙයි

ආනයන හා අපනයන අතර පරතරය තවදුරටත් පුළුල් වේ නවතම වෙළඳ දත්ත අනාවරණය කර ඇති පරිදි, රටට ආනයනය කරන භාණ්ඩවල වටිනාකම අපනයන ඉපැයීම් අඛණ්ඩව ඉක්මවා යාමත් සමඟ ශ්‍රී…

01 Aug 2026 Discuss