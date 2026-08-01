නෙගොඹ වෙරළ තීරයේ මසුන් බඳින නෞකාවක් මුබ්බාගෑමෙන් පසු නාවික හමුදාව සහ ගුවන් හමුදාව එක්ව සෝදිසි මෙහෙයුමක් ආරම්භ කරයි
නෙගොඹ වෙරළ තීරයෙන් ඔබ්බෙහිදී මසුන් බඳින නෞකාවක් මුබ්බාගෑමත් සමඟ එක් පුද්ගලයෙකු මියගොස් ඇති බව තහවුරු වී ඇති අතර, තවත් දෙදෙනෙකු සමුද්රයේ අතුරුදහන් වී සිටීම හේතුවෙන් ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව සහ ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාව එක්ව සෙවීම් හා ගලවාගැනීමේ මෙහෙයුමක් දැනට ක්රියාත්මක කෙරෙමින් පවතී.
නෞකාව නෙගොඹ මුහුදේදී මුබ්බාගයි
හදිසි බහු-ආයතන සමුද්රීය ප්රතිචාරයක් අවුලුවාලූ මෙම සිදුවීම, ශ්රී ලංකාවේ වෙරළාසන්න ජලයේ මසුන් ඇල්ලීමේ නිරත කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් නැවතත් බරපතල සැලකිල්ලක් ඇති කර තිබේ. අතුරුදහන් වූ දෙදෙනා සොයා ගැනීම සඳහා ජල ත්රිවිධ හමුදා නෞකා සහ ගුවන් හමුදා සම්පත් යොදවා ගනිමින් ප්රදේශය තුළ සෝදිසි කටයුතු ක්රියාත්මක කෙරේ.
සෙවීම් හා ගලවාගැනීමේ කටයුතු තීව්ර වෙයි
ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව සහ ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාව අඛණ්ඩ ගලවාගැනීමේ මෙහෙයුමේ කොටසක් ලෙස ඔවුන්ගේ ප්රයත්නයන් සම්බන්ධීකරණය කරමින් සිටී. නාවික ඒකක සමඟ ගුවන් සහාය යෙදවීම, මෙම තත්ත්වය කෙතරම් හදිසි ලෙස සලකනු ලබන්නේද යන්න පිළිබිඹු කරන අතර, විවෘත මුහුදු ජීවිත ගලවා ගැනීමේ අවස්ථාවන්හිදී කාලය ඉතාමත් තීරණාත්මක සාධකයක් ව පවතී.
- නෞකාව මුබ්බාගෑමෙන් පසු එක් පුද්ගලයෙකු මියගොස් ඇති බව තහවුරු වී ඇත
- දෙදෙනෙකු අතුරුදහන් ව සිටින අතර ඔවුන් ක්රියාකාරීව සෙවීම් කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී
- ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව සහ ගුවන් හමුදාව එක්ව ගලවාගැනීමේ මෙහෙයුම් ක්රියාත්මක කරයි
- මෙම සිදුවීම නෙගොඹ ජලසීමාවේදී සිදු විය
ශ්රී ලංකාවේ ධීවර ප්රජාවට නැවත නැවතත් මතුවන ගැටලුවක්
ධීවර නෞකා සම්බන්ධ සිදුවීම් ශ්රී ලංකාවේ බටහිර වෙරළාසන්නයේ දිගින් දිගටම ඇතිවන ගැටලුවක් ව පවතී. රටේ වඩාත් ක්රියාශීලී ධීවර ප්රජාවන්ගෙන් එකක් ගෙදරට ඇති නෙගොඹ ප්රදේශය, දේශීය ධීවරයන්ගේ ජීවිත හානිවීමට හේතු වූ පෙර සමුද්රීය අනතුරු ගණනාවකට ද වේදිකාව වී ඇත.
අධිකාරීන් මහජනතාව විමසිලිමත්ව සිටින ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර, අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් සොයා ගැනීමට ඉවහල් විය හැකි ඕනෑම තොරතුරක් ලබා දෙන ලෙස ද ඉල්ලා අභ්යර්ථනා කර ඇත.
සෙවීමේ මෙහෙයුම ක්රියාත්මක ව ඇති බැවින් තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලැබීමට අපේක්ෂා කෙරේ. අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්වලට දැනුම් දී ඇති අතර, සම්බන්ධිත අධිකාරීහු පීඩාවට පත් ප්රජාව සමඟ සම්බන්ධව සිටිති. Lanka Newspapers ආයතනය මෙම වර්ධනය වෙමින් පවතින ප්රවෘත්තිය සමීපව අනුගමනය කිරීම දිගටම කරගෙන යනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.