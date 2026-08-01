Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව චීන ණය බරෙන් මුදවා ගැනීමට ප්‍රංශය, ජපානය සහ ඉන්දියාව එක්සත් වෙයි

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව චීන ණය බරෙන් මුදවා ගැනීමට ප්‍රංශය, ජපානය සහ ඉන්දියාව එක්සත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් වීමේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් වැදගත් වර්ධනයක් ලෙස, ප්‍රංශය, ජපානය සහ ඉන්දියාව යන ලෝක මහා බලවතුන් තිදෙනා — ද්වීපරාජ්‍යයේ විශාල ණය වගකීම් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට සහාය වෙමින් සම්බන්ධීකරණයෙන් ක්‍රියා කරමින් සිටී. එම ණය වගකීම්වලින් සැලකිය යුතු කොටසක් චීනයට ගෙවිය යුතු ඒවා වේ.

ණය සහනය සඳහා සහයෝගීතා මුලපිරීමක්

මෑත ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදවලින් එකක් අත්විඳි ශ්‍රී ලංකාව, තම මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය ශක්තිමත් කර ගැනීමට සහ ආයෝජක විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමට ගන්නා පුළුල් උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස බහු හිමිකරුවන් සමඟ සංකීර්ණ සාකච්ඡාවල නිරත වෙමින් සිටී. ප්‍රංශය, ජපානය සහ ඉන්දියාව සම්බන්ධීකරණයෙන් මැදිහත් වීම, රටේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වටා ජාත්‍යන්තර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සහභාගිත්වය සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් වී ඇති බව ඉස්මතු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිගෙවීමේ බර සැහැල්ලු කිරීම, විශේෂයෙන් රට පුරා ක්‍රියාත්මක කළ දැවැන්ත යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘති සඳහා චීන රාජ්‍ය සම්බන්ධිත ආයතන විසින් ලබා දුන් ණය සම්බන්ධයෙන් සාධාරණ හා විනිවිද පෙනෙන විසඳුමකට තල්ලු කිරීමේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය රාජ්‍ය තිදෙනා භාරගෙන ඇත.

චීන ණය ප්‍රදානයේ බරපතළකම

පසුගිය දශක දෙක තුළ ශ්‍රී ලංකාව, වරායන්, අධිවේගී මාර්ග සහ විදුලිබල පහසුකම් ඇතුළු චීන අරමුදල් සහිත යටිතල ව්‍යාපෘති හරහා විශාල ණය ප්‍රමාණයක් එකතු කර ගත්තේය. මෙම මූල්‍යකරණ ගිවිසුම් කිහිපයක් රට ආර්ථික පීඩනකාරී අවස්ථාවල දී මූල්‍ය නම්‍යශීලීභාවය සීමා කරමින් අවදානම්සහිත තත්ත්වයකට පත් කළ බව විචාරකයෝ දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත.

2022 දී ශ්‍රී ලංකාව සිය ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට ස්වෛරී ණය පැහැර හැරීම ප්‍රකාශ කිරීමත් සමඟ තත්ත්වය අඛණ්ඩව උත්සන්න විය. ඒ හේතුවෙන් ඉන්ධන හිඟය, දිගු විදුලි කප්පාදු සහ ව්‍යාප්ත ජනතා කැළඹිලි ඇති වූ අතර, ඒ හරහා රජය වෙනස් වීමක් ද සිදු විය.

නිල හිමිකරු කමිටුවේ නායකත්වය ඉන්දියාව හා ජපානය අතේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම අධීක්ෂණය කරන නිල හිමිකරු කමිටුවේ සම-සභාපතිවරුන් ලෙස ඉන්දියාව සහ ජපානය විශේෂයෙන් ක්‍රියාශීලී කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇති අතර, යුරෝපීය හිමිකරු අවශ්‍යතා නියෝජනය කරන ප්‍රංශය සමඟ ඒකාබද්ධව ක්‍රියා කරමින් සිටී. ණය සහන කොන්දේසි සාධාරණ වන බව සහ චීනය ඇතුළු සියලු ප්‍රධාන හිමිකරුවන් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියට අර්ථවත් ලෙස දායක වන බව සහතික කිරීමට ඔවුහු ඒකාබද්ධව ක්‍රියා කර ඇත.

ඔවුන්ගේ සාමූහික පීඩනය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ රාමුවට පුළුල් සහභාගිත්වය දිරිමත් කිරීමට හේතු වූ බව බහුලව ප්‍රශංසාවට ලක් වී ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල් වැඩසටහන යටතේ නියම කොන්දේසිවලට අනුකූල ස්ථායී ණය විසඳුමකට සමීප වීමට ද ඒ හරහා හැකි විය.

මූල්‍යමය නොවන උපාය මාර්ගික අවශ්‍යතාවයක්

ඉන්දියාව, ජපානය සහ ප්‍රංශය මැදිහත් වීම සංශුද්ධ මූල්‍ය ස්වභාවයේ නොවන බව විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරති. ඉන්දීය සාගරයේ ශ්‍රී ලංකාවේ උපාය මාර්ගික පිහිටීම හේතුවෙන්, රටේ ආර්ථික හා දේශපාලන පෙළගැස්ම සැලකිය යුතු භූ-දේශපාලනික බරක් රැගෙන යයි. ඒ හේතුවෙන් රටේ ස්ථාවරත්වය ඉන්දු-පැසිෆික් හවුල්කරුවන් අතර පොදු අවශ්‍යතාවයක් බවට පත් වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට, රාජ්‍ය තිදෙනාගේ සම්බන්ධිත සහාය, වත්මන් ණය අපහසුතාවලින් ගොඩ ඒමට මාවතක් පමණක් නොව, දිගු කාලීන වර්ධනයට සහ ස්ථිතිස්ථාපකත්වයට ශක්තිය ලබා දෙන ශක්තිමත් ආර්ථික සම්බන්ධතා හා ආයෝජන හවුල්කාරිත්ව ද ලැබීමේ ඉදිරිදර්ශනයක් ලබා දෙයි.

සාකච්ඡා ඉදිරියට යාත

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මරණ දඬුවම් යුද අපරාධ වගවීම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ දැඩි ද්විත්ව ප්‍රමිතිය හෙළිදරව් කරයි Sinhala

මරණ දඬුවම් යුද අපරාධ වගවීම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ දැඩි ද්විත්ව ප්‍රමිතිය හෙළිදරව් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව දැඩි සදාචාරාත්මක විරෝධාභාසයකට හසු වී සිටී — දශක ගණනක් පුරා පැවති ම්ලේච්ඡ සිවිල් යුද්ධය අතරතුර සිදු කරන ලැදැයි කියනු ලබන බරපතල යුද අපරාධවලට සම්බන්ධ…

01 Aug 2026 Discuss
කැස්පර්ස්කි සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ සයිබර් ආරක්ෂාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් වේගවත් තර්ජන ප්‍රතිචාරයක් 촉구 කරයි Sinhala

කැස්පර්ස්කි සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ සයිබර් ආරක්ෂාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් වේගවත් තර්ජන ප්‍රතිචාරයක් 촉구 කරයි

ලෝගත සයිබර් ආරක්ෂක දැවැන්තයා වන කැස්පර්ස්කි සමාගම ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි සිය අවධානය යොමු කරමින්, KasperskySecure: Live in Sri Lanka යන නමින් උසස් සම්මන්ත්‍රණයක්…

01 Aug 2026 Discuss
නෙගොඹ වෙරළ තීරයේ මසුන් බඳින නෞකාවක් මුබ්බාගෑමෙන් පසු නාවික හමුදාව සහ ගුවන් හමුදාව එක්ව සෝදිසි මෙහෙයුමක් ආරම්භ කරයි Sinhala

නෙගොඹ වෙරළ තීරයේ මසුන් බඳින නෞකාවක් මුබ්බාගෑමෙන් පසු නාවික හමුදාව සහ ගුවන් හමුදාව එක්ව සෝදිසි මෙහෙයුමක් ආරම්භ කරයි

නෙගොඹ වෙරළ තීරයෙන් ඔබ්බෙහිදී මසුන් බඳින නෞකාවක් මුබ්බාගෑමත් සමඟ එක් පුද්ගලයෙකු මියගොස් ඇති බව තහවුරු වී ඇති අතර, තවත් දෙදෙනෙකු සමුද්‍රයේ අතුරුදහන් වී සිටීම…

01 Aug 2026 Discuss