Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඊස්ටර් ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාර වළක්වා ගැනීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් හිටපු පොලිස්පතිට මරණ දඬුවම

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඊස්ටර් ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාර වළක්වා ගැනීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් හිටපු පොලිස්පතිට මරණ දඬුවම

ඊස්ටර් ඉරිදා ඛේදවාචකය සම්බන්ධ ඓතිහාසික තීරණය

2019 ඊස්ටර් ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාර වළක්වා ගැනීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු පොලිස්පතිවරයාට මරණ දඬුවම නියම කර ඇති අතර, මෙය රටේ නවීන ඉතිහාසයේ වඩාත්ම තීරණාත්මක අධිකරණ තීරණවලින් එකක් ලෙස සැලකේ.

ඛේදවාචකයට පෙරබිම

2019 අප්‍රේල් 21 වැනිදා සිදු කරන ලද සම්බන්ධිත ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාර මගින් ශ්‍රී ලංකාව පුරා පිහිටි බහු පල්ලි සහ සුඛෝපභෝගී හෝටල් ඉලක්ක කර ගනිමින් 260 කට අධික පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් කළ අතර සිය ගණනක් දෙනා තුවාල ලැබූහ. ඉස්ලාමීය අන්තවාදීන් විසින් සිදු කරන ලද මෙම ප්‍රහාරවලට ඊස්ටර් ඉරිදා දේව මෙහෙයන් සඳහා රැුකී සිටි ගැහැවුන් සහ කොළඹ ප්‍රධාන හෝටලවල නවාතැන් ගෙන සිටි සංචාරකයින් ගොදුරු වූ අතර, රට තුළ මෙන්ම ලොව පුරාත් දැඩි කම්පනයක් ඇති විය.

පසු කාලීනව පරීක්ෂකයන් හෙළිදරව් කළේ, ශ්‍රී ලංකා බුද්ධිතල සේවා ඒකකවලට ප්‍රහාරයට සති කිහිපයකට පෙර ඉදිරියේ දී ඇතිවිය හැකි ප්‍රහාරයක් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් ලැබී තිබූ බවයි. එම අනතුරු ඇඟවීම් ලැබී තිබියදීත් ප්‍රමාණවත් වැළැක්වීමේ පියවර ගෙන නොතිබීම, ප්‍රවේශ නිලධාරිත්වයේ ඉහළම මට්ටම්වල නොසැලකිල්ල සහ වගකීම් පැහැර හැරීම සම්බන්ධව බරපතළ ප්‍රශ්නයන් මතු කළේය.

තීරණය සහ එහි වැදගත්කම

ශ්‍රී ලාංකික අධිකරණයක් විසින් හිටපු පොලිස්පතිවරයා, ප්‍රහාරය වළක්වා ගත හැකිව තිබූ බුද්ධිතල අනතුරු ඇඟවීම් පිළිබඳ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අපොහොසත් වීම සම්බන්ධයෙන් වරදකරු ලෙස තීන්දු කළේය. මරණ දඬුවම නියම කිරීම, ප්‍රහාරය නිර්විරෝධයෙන් ක්‍රියාත්මකවීමට ඉඩ දුන් ආරක්ෂක ක්‍රමවේදයේ විනාශකාරී අසාර්ථකත්වය කෙරෙහි අධිකරණය ආරෝපණය කරන ලද බරපතළකම විදහා දක්වයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසයේ වඩාත්ම මාරාන්තික ත්‍රස්තවාදී සිද්ධීන්ගෙන් එකක් සම්බන්ධ දිගු කාලීන වගවීමේ සෙවීමේ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් ලෙස මෙම තීරණය ගැනේ. ගිය වසරගණනාව පුරා, ප්‍රහාරයේ සෘජු සිදු කරන්නන්ට පමණක් නොව, ජීවිත හානිය සඳහා දායක වූ නිලධාරීන්ගේ නිෂ්ක්‍රීයත්වය ද ඉලක්ක කරගනිමින් මිය ගිය ජීවිතවල ඥාතීන් සහ දිවි ගලවා ගත් ්‍රය කරා ගිය ගොදුරු ජීවිත, යුක්තිය ඉල්ලා කටයුතු කළ හ.

වගවීම සඳහා ඉල්ලීම් දිනෙන් දිනා බලවත් විය

ප්‍රහාරයෙන් පසු ගත වූ වසරවල, පරීක්ෂණ ගමන් කළ වේගය හා ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් වගකීමට ලක් කිරීමට බලධාරීන් පෙන්නූ අකමැත්ත හේතුවෙන් ජනතා කලකිරීම ව්‍යාප්ත විය. සිවිල් සමාජ සංවිධාන, ආගමික සංවිධාන සහ ගොදුරු ජීවිතවල පවුල් විනිවිද භාවෙන් යුත් නඩු ක්‍රියාවලියක් ඉල්ලා නැවත නැවතත් වීදිවලට සහ අධිකරණ ශාලාවලට ගොස් ගිය.

  • 2019 ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාරවලදී 260 කට අධික පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් විය
  • කොළඹ සහ ඉන් ඔබ්බට ඇති බහු පල්ලි සහ හෝටල් එකවර ඉලක්ක කෙරිණ
  • ප්‍රහාරයට ප්‍රථම ලැබුණු බුද්ධිතල අනතුරු ඇඟවීම් සම්බන්ධව ක්‍රියාමාර්ග නොගත් බව වාර්තා වේ
  • නීතිමය වශයෙන් වගකීමට ලක් කෙරුණු ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් අතර හිටපු පොලිස්පතිවරයා ද වේ

පුළුල් ඇඟවීම්

මෙම දඬුවම, ජනතා මරණ හේතු වූ අසාර්ථකත්වයන් සම්බන්ධව ඉහළ ශ්‍රේණියේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට අපරාධ වගකීම් පැවරිය හැකි බවට ශක්තිමත් ඉඟියක් ලබා දෙයි. කොළඹ නීතිඥ විශ්ලේෂකයින් පෙන්වා දී ඇත්තේ, ඉදිරියේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක ස්ථාපනය තුළ වගවීම සඳහා සැලකිය යුතු නිදර්ශකයක් ලෙස මෙම නඩුව ක්‍රියාත්මක විය හැකි බවයි.

රටේ අඳුරුම දිනවලින් එකක් සාධ්‍යකළ ආයතනික අසාර්ථකත්වයන් සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකාවේ ගණනය කිරීම

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දුලානිගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාවට පාකිස්තානයට එරෙහි T20I තරග මාලාවේ පළමු ජයග්‍රහණය ගෙන දෙයි Sinhala

දුලානිගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාවට පාකිස්තානයට එරෙහි T20I තරග මාලාවේ පළමු ජයග්‍රහණය ගෙන දෙයි

ඉමේෂා දුලානි අපරාජිත සියවසක් ලබා ගනිමින් ශ්‍රී ලාංකික කිකට් ඉතිහාසයට තම නම සටහන් කරගත්තාය. ඇය තනිවම කණ්ඩායම රැගෙන යමින් පාකිස්තානයට එරෙහි T20I තරග මාලාවේ…

01 Aug 2026 Discuss
නේගම්බෝ මාරාන්තික අනතුරට පෙර වින්දිතයන් රේස් කරමින් සිටි බව කන්ටේනර් ට්‍රක් රථ හිමිකරු කියයි Sinhala

නේගම්බෝ මාරාන්තික අනතුරට පෙර වින්දිතයන් රේස් කරමින් සිටි බව කන්ටේනර් ට්‍රක් රථ හිමිකරු කියයි

නේගම්බෝවේ සිදු වූ මාරාන්තික යතුරුපැදි අනතුරට සම්බන්ධ කන්ටේනර් ට්‍රක් රථයේ හිමිකරු ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ, ජීවිතක්ෂයට පත් වූ තරුණයන් දෙදෙනා ගැටුම සිදු වූ අවස්ථාවේ…

01 Aug 2026 Discuss
ආනයන වියදම් අපනයන ඉපැයීම් ඉක්මවා යාමත් සමඟ ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ හිඟය පුළුල් වෙයි Sinhala

ආනයන වියදම් අපනයන ඉපැයීම් ඉක්මවා යාමත් සමඟ ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ හිඟය පුළුල් වෙයි

ආනයන හා අපනයන අතර පරතරය තවදුරටත් පුළුල් වේ නවතම වෙළඳ දත්ත අනාවරණය කර ඇති පරිදි, රටට ආනයනය කරන භාණ්ඩවල වටිනාකම අපනයන ඉපැයීම් අඛණ්ඩව ඉක්මවා යාමත් සමඟ ශ්‍රී…

01 Aug 2026 Discuss