Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2008 දෙහිවල මුදල් කොල්ලය සම්බන්ධයෙන් හිටපු පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු සහ සිවිල් පුද්ගලයෙකු කොළඹ මහාධිකරණය විසින් සිරගත කෙරේ

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2008 දෙහිවල මුදල් කොල්ලය සම්බන්ධයෙන් හිටපු පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු සහ සිවිල් පුද්ගලයෙකු කොළඹ මහාධිකරණය විසින් සිරගත කෙරේ

2008 වර්ෂයේ දෙහිවල ප්‍රදේශයේ සිදු වූ මුදල් කොල්ලයක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරුවන් ලෙස තීරණය කරනු ලැබූ හිටපු පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු සහ සිවිල් පුද්ගලයෙකු කොළඹ මහාධිකරණය විසින් දැඩි සිරදඬුවම් නියම කරන ලදී. අපරාධය සිදු වී වසර 16කට වැඩි කාලයකට පසු දිගු කලක් තිස්සේ ඇදී ගිය මෙම නඩුව එමගින් අවසානයකට පත් විය.

දිගු නඩු විභාගයකින් අනතුරුව තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ

කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු රශ්මි සිංගප්පුලි මහත්මිය විසින් දීර්ඝ නීතිමය ක්‍රියාවලියකින් අනතුරුව තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබූ අතර, දෙහිවල ප්‍රදේශයේ ඇතිවූ ගැටුමකට අනුගාමීව සිදු වූ කොල්ලය සම්බන්ධ චෝදනා මත අභියෝගලාභීන් තිදෙනාම වරදකරුවන් ලෙස නිගමනය කරන ලදී.

වරදකරුවන් ලෙස තීරණය කරනු ලැබූ තිදෙනාගෙන් දෙදෙනෙකු ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ සේවය කළ නිලධාරීන් වීම, මෙම නඩුවට විශේෂ මහජන අවධානයක් ලැබීමට හේතු වූ අතර, නඩු විභාගයට සහ එහි අවසාන ප්‍රතිඵලයට ඒ හේතුවෙන් අමතර බරක් එකතු විය.

දශකයකට අධික කාලයක් ඇදී ගිය නඩුවක්

මෙම දෝෂාභියෝගය ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්‍රමය තුළ දශකයකට වඩා වැඩි කාලයක් ගෙවී ගිය නඩුවක නිමාවක් සනිටුහන් කරයි. නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාර්යයේ නිරත පුද්ගලයන් සාපරාධී හැසිරීම් සම්බන්ධයෙන් චෝදනාවට ලක් වූ නඩු කටයුතු වල සංකීර්ණ ස්වභාවය, නඩු විභාගයේ දිගු කාලය තුළ පිළිබිඹු වේ.

කොල්ල කෑමේ වරද සම්බන්ධයෙන් හිටපු පොලිස් නිලධාරීන්ට දඬුවම් නියම කිරීම, රාජ්‍ය ආයතනවල පෙර තනතුරු කුමක් වූවද, පුද්ගලයන් වගවීමට ලක් කිරීම සඳහා අධිකරණය දක්වන කැපවීම අවධාරණය කරයි.

නියම කරනු ලැබූ සිරදඬුවම් වල කාලසීමාව සහ වරදකරුවන් ලෙස නිගමනය කරනු ලැබූ පුද්ගලයන්ගේ අනන්‍යතාව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, නිල අධිකරණ නිවේදන හරහා ලබා ගත හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දුලානිගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාවට පාකිස්තානයට එරෙහි T20I තරග මාලාවේ පළමු ජයග්‍රහණය ගෙන දෙයි Sinhala

දුලානිගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාවට පාකිස්තානයට එරෙහි T20I තරග මාලාවේ පළමු ජයග්‍රහණය ගෙන දෙයි

ඉමේෂා දුලානි අපරාජිත සියවසක් ලබා ගනිමින් ශ්‍රී ලාංකික කිකට් ඉතිහාසයට තම නම සටහන් කරගත්තාය. ඇය තනිවම කණ්ඩායම රැගෙන යමින් පාකිස්තානයට එරෙහි T20I තරග මාලාවේ…

01 Aug 2026 Discuss
නේගම්බෝ මාරාන්තික අනතුරට පෙර වින්දිතයන් රේස් කරමින් සිටි බව කන්ටේනර් ට්‍රක් රථ හිමිකරු කියයි Sinhala

නේගම්බෝ මාරාන්තික අනතුරට පෙර වින්දිතයන් රේස් කරමින් සිටි බව කන්ටේනර් ට්‍රක් රථ හිමිකරු කියයි

නේගම්බෝවේ සිදු වූ මාරාන්තික යතුරුපැදි අනතුරට සම්බන්ධ කන්ටේනර් ට්‍රක් රථයේ හිමිකරු ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ, ජීවිතක්ෂයට පත් වූ තරුණයන් දෙදෙනා ගැටුම සිදු වූ අවස්ථාවේ…

01 Aug 2026 Discuss
ආනයන වියදම් අපනයන ඉපැයීම් ඉක්මවා යාමත් සමඟ ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ හිඟය පුළුල් වෙයි Sinhala

ආනයන වියදම් අපනයන ඉපැයීම් ඉක්මවා යාමත් සමඟ ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ හිඟය පුළුල් වෙයි

ආනයන හා අපනයන අතර පරතරය තවදුරටත් පුළුල් වේ නවතම වෙළඳ දත්ත අනාවරණය කර ඇති පරිදි, රටට ආනයනය කරන භාණ්ඩවල වටිනාකම අපනයන ඉපැයීම් අඛණ්ඩව ඉක්මවා යාමත් සමඟ ශ්‍රී…

01 Aug 2026 Discuss