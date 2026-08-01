2008 දෙහිවල මුදල් කොල්ලය සම්බන්ධයෙන් හිටපු පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු සහ සිවිල් පුද්ගලයෙකු කොළඹ මහාධිකරණය විසින් සිරගත කෙරේ
2008 වර්ෂයේ දෙහිවල ප්රදේශයේ සිදු වූ මුදල් කොල්ලයක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරුවන් ලෙස තීරණය කරනු ලැබූ හිටපු පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු සහ සිවිල් පුද්ගලයෙකු කොළඹ මහාධිකරණය විසින් දැඩි සිරදඬුවම් නියම කරන ලදී. අපරාධය සිදු වී වසර 16කට වැඩි කාලයකට පසු දිගු කලක් තිස්සේ ඇදී ගිය මෙම නඩුව එමගින් අවසානයකට පත් විය.
දිගු නඩු විභාගයකින් අනතුරුව තීරණය ප්රකාශයට පත් කෙරේ
කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු රශ්මි සිංගප්පුලි මහත්මිය විසින් දීර්ඝ නීතිමය ක්රියාවලියකින් අනතුරුව තීරණය ප්රකාශයට පත් කරනු ලැබූ අතර, දෙහිවල ප්රදේශයේ ඇතිවූ ගැටුමකට අනුගාමීව සිදු වූ කොල්ලය සම්බන්ධ චෝදනා මත අභියෝගලාභීන් තිදෙනාම වරදකරුවන් ලෙස නිගමනය කරන ලදී.
වරදකරුවන් ලෙස තීරණය කරනු ලැබූ තිදෙනාගෙන් දෙදෙනෙකු ශ්රී ලංකා පොලිසියේ සේවය කළ නිලධාරීන් වීම, මෙම නඩුවට විශේෂ මහජන අවධානයක් ලැබීමට හේතු වූ අතර, නඩු විභාගයට සහ එහි අවසාන ප්රතිඵලයට ඒ හේතුවෙන් අමතර බරක් එකතු විය.
දශකයකට අධික කාලයක් ඇදී ගිය නඩුවක්
මෙම දෝෂාභියෝගය ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්රමය තුළ දශකයකට වඩා වැඩි කාලයක් ගෙවී ගිය නඩුවක නිමාවක් සනිටුහන් කරයි. නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ කාර්යයේ නිරත පුද්ගලයන් සාපරාධී හැසිරීම් සම්බන්ධයෙන් චෝදනාවට ලක් වූ නඩු කටයුතු වල සංකීර්ණ ස්වභාවය, නඩු විභාගයේ දිගු කාලය තුළ පිළිබිඹු වේ.
කොල්ල කෑමේ වරද සම්බන්ධයෙන් හිටපු පොලිස් නිලධාරීන්ට දඬුවම් නියම කිරීම, රාජ්ය ආයතනවල පෙර තනතුරු කුමක් වූවද, පුද්ගලයන් වගවීමට ලක් කිරීම සඳහා අධිකරණය දක්වන කැපවීම අවධාරණය කරයි.
නියම කරනු ලැබූ සිරදඬුවම් වල කාලසීමාව සහ වරදකරුවන් ලෙස නිගමනය කරනු ලැබූ පුද්ගලයන්ගේ අනන්යතාව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, නිල අධිකරණ නිවේදන හරහා ලබා ගත හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.