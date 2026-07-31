ශ්රී ලංකාව ජාතික AI සම්මාන 2026 සඳහා අයදුම්පත් භාරගැනීම ආරම්භ කරයි
කෘත්රිම බුද්ධිය ක්ෂේත්රයේ විශිෂ්ට දායකත්වය හඳුනාගෙන සම්මාන කිරීම අරමුණු කරගනිමින් පිහිටුවන ලද ජාතික AI සම්මාන 2026 සඳහා තම අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන ලෙස ශ්රී ලංකාව පුද්ගලයන්ගෙන්, සංවිධානවලින් සහ ආයතනවලින් ආරාධනා කරයි.
AI විශිෂ්ටත්වය ප්රදර්ශනය කිරීමේ වේදිකාවක්
ජාතික AI සම්මාන 2026, ශ්රී ලංකාවේ වර්ධනය වෙමින් පවතින තාක්ෂණ දිනදර්ශනයේ සැලකිය යුතු සිදුවීමක් ලෙස ස්ථාපිත වී ඇති අතර, රටේ දක්ෂතම නිර්මාතෘන්ට සහ නව්යකාරී ව්යවසායන්ට කෘත්රිම බුද්ධිය ක්ෂේත්රයේ සිය කාර්යය සඳහා ජාතික පිළිගැනීමක් ලබාගත හැකි විශේෂ වේදිකාවක් සපයයි.
සෞඛ්ය සේවා, මූල්ය, අධ්යාපන, කෘෂිකර්ම සහ රාජ්ය සේවා ඇතුළු විවිධ ක්ෂේත්රයන්හි ශ්රී ලංකාවේ AI අනාගතය හැඩ ගස්වමින් සිටින පුරෝගාමී දායකත්වයන් ඉස්මතු කිරීම මෙම සම්මාන උත්සවයේ අරමුණ වේ.
අයදුම් කළ හැක්කේ කාටද?
පහත සඳහන් පුළුල් පාර්ශ්වයන් සඳහා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව විවෘතව පවතී:
- තනි AI පර්යේෂකයන් සහ සංවර්ධකයන්
- AI මූලික විසඳුම් භාවිත කරන පෞද්ගලික අංශයේ සමාගම්
- අධ්යාපනික ආයතන සහ පර්යේෂණ සංස්ථා
- රාජ්ය ආයතන සහ රාජ්ය අංශ සංවිධාන
- නව ව්යාපාර සහ නැගී එන තාක්ෂණ ව්යවසායන්
මෙම සම්මාන වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ශ්රී ලංකාව ගෝලීය ඩිජිටල් ආර්ථිකයේ තරඟකාරී හවුල්කරුවෙකු ලෙස ස්ථාන ගැන්වීමට ප්රයත්න දරන අතරතුර, ජාතික AI සම්මාන වැනි මුලපිරීම් දේශීය නව්යකරණය දිරිමත් කිරීමට, ආයෝජන誘引ය ඇති කිරීමට සහ ඊළඟ පරම්පරාවේ තාක්ෂණ වෘත්තිකයන් ප්රබෝධමත් කිරීමට ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
රට පුරා කර්මාන්ත සහ ප්රජාවන් පරිවර්තනය කරමින් සිටින දක්ෂතාව හා නිර්මාණශීලිත්වය සමරා ගැනීමට ශ්රී ලංකාවට ලැබෙන වැදගත් අවස්ථාවක් ලෙස මෙම සම්මාන නිරූපණය වේ.
සුදුසුකම් ලත් අයදුම්කරුවන් ජාතික මට්ටමින් දෘශ්යතාව, විශ්වාසනීයත්වය සහ පිළිගැනීම ලබාගැනීමේ මෙම අවස්ථාවෙන් ප්රයෝජන ගනිමින් සිය ඉදිරිපත් කිරීම් සකස් කරන ලෙස දිරිමත් කරනු ලැබේ.
අයදුම් කරන්නේ කෙසේද?
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ අවසාන දිනයන්, සුදුසුකම් නිර්ණායක සහ ඉදිරිපත් කිරීමේ මාර්ගෝපදේශ සම්බන්ධයෙන් සංවිධායක ආයතනයේ නිල නිවේදනයන් අනුගමනය කරන ලෙස උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්වයන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ. කෘත්රිම බුද්ධිය ක්ෂේත්රයේ කාර්යය කරන අය, ජාතික වේදිකාවක් මත සිය දායකත්වය අංගීකාරයට ලක් කරගැනීමේ මෙම අවස්ථාව අතපසු නොකරන ලෙස තරයේ දිරිමත් කරනු ලැබේ.
ජාතික AI සම්මාන 2026, ශ්රී ලංකාවේ AI ගමනේ සන්ධිස්ථාන මොහොතක් බවට පත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතර, තිරසාර සංවර්ධනය හා ආර්ථික වර්ධනය සඳහා නැගී එන තාක්ෂණයන් භාවිත කිරීමට රටේ ඇති කැපවීම තව දුරටත් තහවුරු කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.