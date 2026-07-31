උමා කුමාරන් එක්සත් රාජධානියේ විදේශ කාර්යාල අමාත්යවරියක් ලෙස සේවය කරන පළමු බ්රිතාන්ය දෙමළ ජාතිකයා ලෙස ඉතිහාසය රචනා කරයි
ස්ට්රැට්ෆර්ඩ් සහ බෝ ආසනයේ ලේබර් පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරිය වන උමා කුමාරන්, එක්සත් රාජධානියේ අමාත්ය ධුරයක් දරන බ්රිතාන්ය දෙමළ උරුමය සහිත පළමු පුද්ගලයා ලෙස ඉතිහාස පිටුවල තම නම සටහන් කර ගත්තාය.
කුමාරන් විදේශ, පොදුරාජ්ය මණ්ඩල සහ සංවර්ධන කාර්යාලයේ (FCDO) පාර්ලිමේන්තු අවර රාජ්ය ලේකම්වරිය ලෙස පත් කරනු ලැබූ අතර, එම පත්වීම බ්රිතාන්ය දෙමළ ප්රජාව සඳහා සුවිශේෂී මොහොතක් සනිටුහන් කරමින් බදාදා සවස් වරුවේ නිල වශයෙන් තහවුරු කරන ලදී.
දෙමළ ප්රජාව සඳහා ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක්
මෙම පත්වීම බ්රිතාන්ය දෙමළ ප්රජාවන් අතර සහ ඉන් ඔබ්බෙහිද පුළුල් ලෙස සැමරෙමින් පවතින අතර, එය බ්රිතාන්ය රජයේ ඉහළම මට්ටමේ දේශපාලන නියෝජනය තුළ සාධනීය ප්රගතියක් නියෝජනය කරයි.
FCDO හි පාර්ලිමේන්තු අවර රාජ්ය ලේකම්වරිය ලෙස, කුමාරන් බ්රිතාන්ය විදේශ ප්රතිපත්තිය හැඩගැස්වීමේ ක්රියාවලියේ සෘජු කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇත. එක්සත් රාජධානියේ ගෝලීය රාජ්යතාන්ත්රික බලපෑම සහ ශ්රී ලංකාව හා පුළුල් දෙමළ ප්රවාසික ප්රජාව සමඟ ඇති දිගු කාලීන සම්බන්ධතා සැලකිල්ලට ගත් කල, මෙම තනතුර සැලකිය යුතු වැදගත්කමක් දරයි.
බ්රිතාන්ය ලේබර් දේශපාලනයේ නැගී එන බලවේගයක්
නැගෙනහිර ලන්ඩනයේ ස්ට්රැට්ෆර්ඩ් සහ බෝ ආසනය නියෝජනය කරන කුමාරන්, ලේබර් පක්ෂය තුළ ප්රමුඛ චරිතයක් ලෙස කැපී පෙනී සිටියාය. ඇයගේ විදේශ කාර්යාලය වෙත ඉහළ යාම, ඇයගේ දේශපාලන හැකියාවන් සහ බ්රිතාන්ය මහජන ජීවිතයේ ප්රධාන ධාරාවේ බ්රිතාන්ය දෙමළ ජනතාවගේ වර්ධනය වන බලපෑම යන දෙකටම සාක්ෂියක් ලෙස සැලකේ.
ඇයගේ පත්වීම, බ්රිතාන්ය දේශපාලන ආයතනවල විවිධත්වය සහ නියෝජනය ජාතික විවාදයක් බවට ක්රමයෙන් පත්වෙමින් ඇති සන්දර්භයක් තුළ සිදු වීමෙන්, ඇයගේ ඓතිහාසික භූමිකාව තවදුරටත් වැදගත්කමින් ඉහළ නැගේ.
ශ්රී ලංකාවේ දෙමළ ප්රජාව සඳහා — දිවයිනේ හෝ ගෝලීය ප්රවාසිකයන් අතර — ලෝකයේ වඩාත් බලගතු විදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවල අමාත්ය ශ්රේණි වෙත කුමාරන්ගේ නැගීම ගැඹුරු ආඩම්බරයේ සහ සංකේතාත්මක වැදගත්කමේ මොහොතකි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.