චෙම්මනි සාමූහික සොහොන් භූමිය අසල සත්යය හා යුක්තිය ඉල්ලා ශ්රී ලාංකික කතෝලිකයන් විසින් දිය කළ ආවේගී පා ගමන
දුක්ඛිත භූමියක වගවීම සඳහා ඇරයුමක්
ශ්රී ලංකාවේ කතෝලික ජනතාව, රටේ වඩාත් කම්පාජනක අවිසඳුනු ඛේදාන්තයන්ගෙන් එකක් සම්බන්ධයෙන් සත්යය හා යුක්තිය ඉල්ලා ඒකමතිකව හඬ නැගීමෙන් යුතු ආවේගී පා ගමනකට චෙම්මනි සාමූහික සොහොන් භූමිය අසල රැස් විය. මෙම විරෝධතාවය, ප්රිය ජනයන්ගේ ඉරණම පිළිබඳ පිළිතුරු සෙවීමට දශක ගණනාවක් ගත කළ පවුල්වල දිගුකාලීන ශෝකය ඉස්මතු කළේය.
චෙම්මනිහි ඉතිහාසයේ බර
උතුරු යාපනය දිස්ත්රික්කයේ පිහිටි චෙම්මනි භූමිය, ශ්රී ලංකාවේ දිගු යුද ගැටුමේ මිනිස් වියදම පිළිබඳ වේදනාකාරී සංකේතයක් ලෙස බොහෝ කලක සිට නිරූපිත වෙමින් පවතී. එම ස්ථානයේ සොයා ගන්නා ලද සාමූහික සොහොන් යාන්තම් යුද කාලීන අපරාධ ගැන විශ්වාසදායී විමර්ශනයක් ඉල්ලා ගොඩ නැගී ඇති දිගු කාලීන ඉල්ලීම්වල කේන්ද්රස්ථානය බවට පත් ව තිබේ. බොහෝ පවුල් සඳහා, විශේෂයෙන් උතුරේ දෙමළ ප්රජාව සඳහා, මෙම භූමිය, අනුප්රාප්තික රජයන් කිසිවක් හරිහැටින් සලකා නොබැලූ නිරුත්තර ප්රශ්නවල සංකේතයකි.
පල්ලිය දුක් සහන්නන් සමග සිටී
පා ගමනට කතෝලික ප්රජාවේ සහභාගීත්වය, අසාධාරණකමින් පීඩා විඳින්නන් සමග රැඳී සිටීමට පල්ලියේ අඛණ්ඩ කැපවීම පිළිඹිඹු කරයි. ආගමික නායකයන් හා ගිහි ජනතාව ඒකාබද්ධව සහභාගී වූ අතර, සත්යයේ ගවේෂණය හුදෙක් දේශපාලනික කාරණාවක් නොව, සදාචාරාත්මක හා මානවීය අනිවාර්යතාවයක් බව ඔවුහු ප්රකාශ කළහ.
- සහභාගීවූවන් සාමූහික සොහොන් භූමිය සම්බන්ධයෙන් විනිවිද පෙනෙන හා ස්වාධීන විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටියහ
- අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල් තම දුක්ගැනවිලිවලට නිල පිළිගැනීමක් ලබාදෙන ලෙස නැවතත් ඇරයුම් කළහ
- ආගමික නායකයන් සැබෑ සංහිඳියාවේ පදනම ලෙස වගවීමේ අවශ්යතාවය අවධාරණය කළහ
සංහිඳියාවට අවංක ගිණුම් දීමක් අවශ්ය වේ
පා ගමනේ සංවිධායකයන් අවධාරණය කළේ, ශ්රී ලංකාවේ තිරස්ථායී සාමය ගොඩ නැගිය හැක්කේ, ඉකුත් කාලයේ වේදනාකාරී යථාර්ථයන්ට මුහුණ දීමෙන් පසුව පමණක් බවයි. ඔවුහු රජය, ගොදුරු වූවන්ට ගෞරවය හා ඔවුන්ගේ පවුල්වලට සහනයක් ලබාදෙන විශ්වාසදායී සංක්රාන්ති යුක්ති යාන්ත්රණයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා කාර්යසාධනීය පියවර ගන්නා ලෙස 촉구 කළහ.
සත්යයකින් තොරව සැබෑ සංහිඳියාවක් කළ නොහැකිය. චෙම්මනිහිදී භූමිදාන කළ අය සතු පවුල් පිළිතුරු ලැබීමට හිමිකම් ඇත; ජාතියක් ලෙස ශ්රී ලංකාව වගවීමට සුදුස්සිය.
ශ්රී ලංකාව යුදෝත්තර සුව ලැබීමේ දිගු ගමනේ නිරත ව සිටින මෙවේලේ, මෙවැනි පා ගමන් රටේ තුවාල තවමත් විවෘතව පවතින බවට ප්රබල මතක් කිරීමක් ලෙස ක්රියා කරයි. චෙම්මනිහිදී රැස් වූ බොහෝ දෙනෙකුට, එම පා ගමන හුදෙක් විරෝධතාවයක් නොව, එය සිහිකිරීමේ, ශ්රද්ධාවේ, සහ සත්යය එදිනෙදා ආලෝකයට නිරාවරණය විය යුතුම ය යන ස්ථිර අධිෂ්ඨානයේ ප්රකාශනයකි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.