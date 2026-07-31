Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2019 ශ්‍රී ලංකා පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ සැකකරුගේ කොයිම්බතූර් නිවසේ ED වැටලීමක්

31 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2019 ශ්‍රී ලංකා පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ සැකකරුගේ කොයිම්බතූර් නිවසේ ED වැටලීමක්

2019 පාස්කු ඉරිදා ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු වූ භයානක අනුක්‍රමික බෝම්බ ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති පුද්ගලයෙකුගේ කොයිම්බතූර් නිවසේ ඉන්දීය මධ්‍යම විමර්ශන නිලධාරීන් සෝදිසි කිරීමක් සිදු කර ඇති අතර, ප්‍රහාරයට සහාය වූ බවට කියනු ලබන මූල්‍ය ජාල පිළිබඳ විමර්ශනය ගැඹුරු කර ගනිමින් යාමට බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.

ප්‍රවර්තන අධ්‍යක්ෂණාලය මුදල් හොරා ගිය මාර්ගය සොයයි

බෝම්බ ප්‍රහාරය සම්බන්ධ සැකකරු සිටි තමිල්නාඩු, කොයිම්බතූර් හි නිවසේ ඉන්දියාවේ ප්‍රවර්තන අධ්‍යක්ෂණාලය (ED) බ්‍රහස්පතින්දා සෝදිසි මෙහෙයුම සිදු කළේ, ප්‍රහාරය සමඟ සම්බන්ධිත බවට සැකසිය හැකි මුදල් විශෝධනය සහ අනවසර මූල්‍ය ගනුදෙනු පිළිබඳ පුළුල් විමර්ශනයක කොටසක් ලෙසිනි.

මෙම වැටලීම, 2019 අප්‍රේල් ප්‍රහාරයේ මූල්‍ය සම්බන්ධතා ශ්‍රී ලංකා භූමියෙන් ඔබ්බෙහි අසල්වැසි ඉන්දියාව දක්වා විහිද ගොස් ඇති ආකාරය ඉස්මතු කරමින්, සිදු වෙමින් පවතින විමර්ශනයේ වැදගත් දේශ සීමා හරස් මානයක් ඇති බව කරුණු කාරාවෙහි දෙකෙකි.

පසුබිම: පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය

2019 අප්‍රේල් 21 වැනි දින සිදු වූ පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ ලේ වැකි ම ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයන් අතර ගැනේ. කොළඹ, නේගොඹ සහ මඩකලපුව යන ප්‍රදේශවල පූජාස්ථාන තුනක් සහ නවාතැන් හෝටල් තුනක් ඉලක්ක කර ගනිමින් සිදු කළ සමගාමී සියදිවි නසාගැනීමේ බෝම්බ ප්‍රහාරවලින් 260 කට අධික පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් සිය ගණනක් තුවාල ලැබූහ. ප්‍රහාරය ඉස්ලාමීය රාජ්‍යය සංවිධානය සමඟ සම්බන්ධ ඇති බවට කියනු ලබන දේශීය ඉස්ලාමීය අන්තවාදී කණ්ඩායමක් වූ නැෂනල් තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානය සමඟ සම්බන්ධ කරනු ලැබීය.

විමර්ශනය දේශ සීමා ඉක්මවා යාමට

ED හි නවතම පියවර, ප්‍රහාරය සඳහා වූ අරමුදල් සහ යෝජනා සහාය සොයා ගැනීමේ ප්‍රයත්නයන්හි ක්‍රමයෙන් ඉහළ යන ජාත්‍යන්තර විෂය පථය අවධාරණය කරයි. ප්‍රහාරය ආශ්‍රිත කාල සීමාව තුළ ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර සිදු වූ ඇතැම් මූල්‍ය ගනුදෙනු විමර්ශකයන් විසින් පරීක්ෂා කෙරෙමින් ඇති බව විශ්වාස කෙරේ.

ප්‍රහාරය පිටුපස සිටි මූල්‍ය ජාල සහ පහසුකම් සලසන්නන්ගේ සම්පූර්ණ ජාලය තවමත් සම්පූර්ණයෙන් බිඳ දමා නොමැති බව ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් දිගු කාලයක් තිස්සේ ප්‍රකාශ කරමින් සිටින අතර, බ්‍රහස්පතින්දා සිදු කළ සෝදිසි මෙහෙයුම ඒ හිදැස් වසා ගැනීමේ ප්‍රයත්නයන්හි ඉන්දීය ආයතන ක්‍රියාකාරී ලෙස සහයෝගය දක්වන බව ඉන් පෙන්නුම් කෙරේ.

සැකකරුගේ අනන්‍යතාව සහ සෝදිසිය මගින් අනාවරණ වූ කරුණු පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම ප්‍රකාශයට පත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ED සංවිධානය වැටලීමේ ප්‍රතිඵල සම්බන්ධයෙන් තවමත් නිල මහජන ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

උමා කුමාරන් එක්සත් රාජධානියේ විදේශ කාර්යාල අමාත්‍යවරියක් ලෙස සේවය කරන පළමු බ්‍රිතාන්‍ය දෙමළ ජාතිකයා ලෙස ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

උමා කුමාරන් එක්සත් රාජධානියේ විදේශ කාර්යාල අමාත්‍යවරියක් ලෙස සේවය කරන පළමු බ්‍රිතාන්‍ය දෙමළ ජාතිකයා ලෙස ඉතිහාසය රචනා කරයි

ස්ට්‍රැට්ෆර්ඩ් සහ බෝ ආසනයේ ලේබර් පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරිය වන උමා කුමාරන්, එක්සත් රාජධානියේ අමාත්‍ය ධුරයක් දරන බ්‍රිතාන්‍ය දෙමළ උරුමය සහිත පළමු පුද්ගලයා…

31 Jul 2026 Discuss
පාවිච්චි වාහන ආනයන තීරු බදු සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව WTO පැමිණිල්ලක් ගොනු කරයි Sinhala

පාවිච්චි වාහන ආනයන තීරු බදු සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව WTO පැමිණිල්ලක් ගොනු කරයි

වොෂිංටනය දෙවන අත් මෝටර් රථ වෙළඳ බාධක සම්බන්ධයෙන් කොළඹට අභියෝග කරයි එක්සත් ජනපදය, ආනයනය කරන ලද පාවිච්චි වාහන සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව අනුගමනය කරන තීරු බදු…

31 Jul 2026 Discuss
ව්‍යාජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන යෝජනාව මධ්‍යයේ අධිකරණ නිදහස ආරක්ෂා කරන ලෙස නීතිඥ සංගමය රජයෙන් ඉල්ලයි Sinhala

ව්‍යාජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන යෝජනාව මධ්‍යයේ අධිකරණ නිදහස ආරක්ෂා කරන ලෙස නීතිඥ සංගමය රජයෙන් ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) රජයෙන් අධිකරණයේ නිදහස ගරු කර ආරක්ෂා කරන ලෙස 촉구 කරමින්, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය සේවය කරන විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස…

31 Jul 2026 Discuss