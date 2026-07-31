Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ව්‍යාජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන යෝජනාව මධ්‍යයේ අධිකරණ නිදහස ආරක්ෂා කරන ලෙස නීතිඥ සංගමය රජයෙන් ඉල්ලයි

31 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ව්‍යාජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන යෝජනාව මධ්‍යයේ අධිකරණ නිදහස ආරක්ෂා කරන ලෙස නීතිඥ සංගමය රජයෙන් ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) රජයෙන් අධිකරණයේ නිදහස ගරු කර ආරක්ෂා කරන ලෙස 촉구 කරමින්, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය සේවය කරන විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමට යෝජිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධව දැඩි කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර ඇත.

අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් වඩාත් ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස සංගමයේ ඉල්ලීම

තීව්‍ර ලෙස සකස් කරන ලද ආයාචනයක් මගින්, යෝජිත ව්‍යවස්ථා සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් පුළුල් එකඟතාවයක් සහ නිසි සාකච්ඡාවක් ලබා ගන්නා තෙක් ඒ සම්බන්ධ ඕනෑම පියවරක් අත්හිටුවන ලෙස BASL බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය. රටේ ඉහළම අධිකරණ තනතුරුවල ව්‍යුහය හෝ ධූර කාලය සම්බන්ධ ඕනෑම සංශෝධනයක් ඉතා ප්‍රවේශමෙන් සහ විනිවිදභාවයෙන් සිදු කළ යුතු බව සංගමය අවධාරණය කළේය.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ මට්ටමේ විනිසුරුවරුන් ඇතුළු විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමට යෝජිත සංශෝධනය, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික රාමුවේ礎 ශිලාව වන බලතල බෙදාහැරීමේ මූලධර්මයට හානි කළ හැකි බවට බිය වන නෛතික කවයන්ගේ සූක්ෂ්ම විනිශ්චයට ලක්ව ඇත.

අධිකරණ අපක්ෂපාතිත්වය සම්බන්ධ කනස්සල්ල

BASL හි ස්ථාවරය, ශ්‍රී ලංකාවේ නෛතික ප්‍රජාව තුළ පවතින පුළුල් කනස්සල්ලක් ඉස්මතු කරයි — ප්‍රමාණවත් සාකච්ඡාවකින් තොරව අධිකරණ විශ්‍රාම විධිවිධාන සංශෝධනය කිරීම, ඉහළම අධිකරණවල සංයුතිය සහ දිශාව කෙරෙහි විධායකය බලපෑම් කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස සැලකිය හැකි බවයි.

දිගු කලක් තිස්සේ නෛතික විශේෂඥයන් පවසා ඇත්තේ, අධිකරණයේ නිදහස යනු හුදෙක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මූලධර්මයක් පමණක් නොව, අපක්ෂපාතී යුක්තිය සෙවීමෙහිදී පුරවැසියන් සඳහා ප්‍රායෝගික ආරක්ෂා කවචයක් ද වේ යන්නයි. ක්‍රියාත්මක රජයන්ට අධිකරණ පත්වීම් හෝ ධූර කාලය හසුරුවා ගත හැකි බවක් සමාජය තුළ ඇති වුවහොත්, එය සම්පූර්ණ නෛතික පද්ධතිය කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය ඛාදනය කරන බව ඔවුහු තර්ක කරති.

නාරිකළු සංවිධානයක් ලෙස BASL හි භූමිකාව

දිවයිනේ නීතිඥයන් නියෝජනය කරන ප්‍රධාන වෘත්තීය සංවිධානය ලෙස, BASL ඓතිහාසිකව ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා වටිනාකම් සහ නීතියේ ආධිපත්‍යය ආරක්ෂා කිරීමේදී ශක්තිමත් හඬක් ඉසිලූ සංවිධානයකි. මෙම නවතම මැදිහත්වීම එම සම්ප්‍රදාය දිගටම කරගෙන යන අතර, අධිකරණ අඛණ්ඩතාවට බලපෑ හැකි නීති සම්පාදන යෝජනා සූක්ෂ්මව පරීක්ෂා කිරීමට නෛතික ප්‍රජාව සූදානම් බව සංඥා කරයි.

නෛතික ප්‍රජාව සහ අනෙකුත් පාර්ශ්වකරුවන් විසින් මතු කරන ලද කනස්සල්ලවලට ප්‍රතිචාර නොදක්වා රජය සංශෝධනය ඉදිරියට ගෙන යාමට තෝරා ගන්නේ නම්, තවදුරටත් පියවර ගැනීමේ ඉඩකඩ සංගමය බැහැර කර නොමැත.

වාර්තා කිරීමේ මොහොත වන විට, BASL හි ආයාචනයට රජය විසින් නිල මහජන ප්‍රතිචාරයක් ලබා දී නොතිබුණි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

උමා කුමාරන් එක්සත් රාජධානියේ විදේශ කාර්යාල අමාත්‍යවරියක් ලෙස සේවය කරන පළමු බ්‍රිතාන්‍ය දෙමළ ජාතිකයා ලෙස ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

උමා කුමාරන් එක්සත් රාජධානියේ විදේශ කාර්යාල අමාත්‍යවරියක් ලෙස සේවය කරන පළමු බ්‍රිතාන්‍ය දෙමළ ජාතිකයා ලෙස ඉතිහාසය රචනා කරයි

ස්ට්‍රැට්ෆර්ඩ් සහ බෝ ආසනයේ ලේබර් පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරිය වන උමා කුමාරන්, එක්සත් රාජධානියේ අමාත්‍ය ධුරයක් දරන බ්‍රිතාන්‍ය දෙමළ උරුමය සහිත පළමු පුද්ගලයා…

31 Jul 2026 Discuss
පාවිච්චි වාහන ආනයන තීරු බදු සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව WTO පැමිණිල්ලක් ගොනු කරයි Sinhala

පාවිච්චි වාහන ආනයන තීරු බදු සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව WTO පැමිණිල්ලක් ගොනු කරයි

වොෂිංටනය දෙවන අත් මෝටර් රථ වෙළඳ බාධක සම්බන්ධයෙන් කොළඹට අභියෝග කරයි එක්සත් ජනපදය, ආනයනය කරන ලද පාවිච්චි වාහන සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව අනුගමනය කරන තීරු බදු…

31 Jul 2026 Discuss
චෙම්මනි සාමූහික සොහොන් භූමිය අසල සත්‍යය හා යුක්තිය ඉල්ලා ශ්‍රී ලාංකික කතෝලිකයන් විසින් දිය කළ ආවේගී පා ගමන Sinhala

චෙම්මනි සාමූහික සොහොන් භූමිය අසල සත්‍යය හා යුක්තිය ඉල්ලා ශ්‍රී ලාංකික කතෝලිකයන් විසින් දිය කළ ආවේගී පා ගමන

දුක්ඛිත භූමියක වගවීම සඳහා ඇරයුමක් ශ්‍රී ලංකාවේ කතෝලික ජනතාව, රටේ වඩාත් කම්පාජනක අවිසඳුනු ඛේදාන්තයන්ගෙන් එකක් සම්බන්ධයෙන් සත්‍යය හා යුක්තිය ඉල්ලා ඒකමතිකව හඬ…

31 Jul 2026 Discuss