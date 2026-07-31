ව්යාජ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධන යෝජනාව මධ්යයේ අධිකරණ නිදහස ආරක්ෂා කරන ලෙස නීතිඥ සංගමය රජයෙන් ඉල්ලයි
ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) රජයෙන් අධිකරණයේ නිදහස ගරු කර ආරක්ෂා කරන ලෙස 촉구 කරමින්, ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය සේවය කරන විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීමට යෝජිත ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධව දැඩි කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත.
අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් වඩාත් ප්රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස සංගමයේ ඉල්ලීම
තීව්ර ලෙස සකස් කරන ලද ආයාචනයක් මගින්, යෝජිත ව්යවස්ථා සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් පුළුල් එකඟතාවයක් සහ නිසි සාකච්ඡාවක් ලබා ගන්නා තෙක් ඒ සම්බන්ධ ඕනෑම පියවරක් අත්හිටුවන ලෙස BASL බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය. රටේ ඉහළම අධිකරණ තනතුරුවල ව්යුහය හෝ ධූර කාලය සම්බන්ධ ඕනෑම සංශෝධනයක් ඉතා ප්රවේශමෙන් සහ විනිවිදභාවයෙන් සිදු කළ යුතු බව සංගමය අවධාරණය කළේය.
ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ මට්ටමේ විනිසුරුවරුන් ඇතුළු විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීමට යෝජිත සංශෝධනය, ශ්රී ලංකාවේ ප්රජාතාන්ත්රික රාමුවේ礎 ශිලාව වන බලතල බෙදාහැරීමේ මූලධර්මයට හානි කළ හැකි බවට බිය වන නෛතික කවයන්ගේ සූක්ෂ්ම විනිශ්චයට ලක්ව ඇත.
අධිකරණ අපක්ෂපාතිත්වය සම්බන්ධ කනස්සල්ල
BASL හි ස්ථාවරය, ශ්රී ලංකාවේ නෛතික ප්රජාව තුළ පවතින පුළුල් කනස්සල්ලක් ඉස්මතු කරයි — ප්රමාණවත් සාකච්ඡාවකින් තොරව අධිකරණ විශ්රාම විධිවිධාන සංශෝධනය කිරීම, ඉහළම අධිකරණවල සංයුතිය සහ දිශාව කෙරෙහි විධායකය බලපෑම් කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස සැලකිය හැකි බවයි.
දිගු කලක් තිස්සේ නෛතික විශේෂඥයන් පවසා ඇත්තේ, අධිකරණයේ නිදහස යනු හුදෙක් ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා මූලධර්මයක් පමණක් නොව, අපක්ෂපාතී යුක්තිය සෙවීමෙහිදී පුරවැසියන් සඳහා ප්රායෝගික ආරක්ෂා කවචයක් ද වේ යන්නයි. ක්රියාත්මක රජයන්ට අධිකරණ පත්වීම් හෝ ධූර කාලය හසුරුවා ගත හැකි බවක් සමාජය තුළ ඇති වුවහොත්, එය සම්පූර්ණ නෛතික පද්ධතිය කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය ඛාදනය කරන බව ඔවුහු තර්ක කරති.
නාරිකළු සංවිධානයක් ලෙස BASL හි භූමිකාව
දිවයිනේ නීතිඥයන් නියෝජනය කරන ප්රධාන වෘත්තීය සංවිධානය ලෙස, BASL ඓතිහාසිකව ශ්රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා වටිනාකම් සහ නීතියේ ආධිපත්යය ආරක්ෂා කිරීමේදී ශක්තිමත් හඬක් ඉසිලූ සංවිධානයකි. මෙම නවතම මැදිහත්වීම එම සම්ප්රදාය දිගටම කරගෙන යන අතර, අධිකරණ අඛණ්ඩතාවට බලපෑ හැකි නීති සම්පාදන යෝජනා සූක්ෂ්මව පරීක්ෂා කිරීමට නෛතික ප්රජාව සූදානම් බව සංඥා කරයි.
නෛතික ප්රජාව සහ අනෙකුත් පාර්ශ්වකරුවන් විසින් මතු කරන ලද කනස්සල්ලවලට ප්රතිචාර නොදක්වා රජය සංශෝධනය ඉදිරියට ගෙන යාමට තෝරා ගන්නේ නම්, තවදුරටත් පියවර ගැනීමේ ඉඩකඩ සංගමය බැහැර කර නොමැත.
වාර්තා කිරීමේ මොහොත වන විට, BASL හි ආයාචනයට රජය විසින් නිල මහජන ප්රතිචාරයක් ලබා දී නොතිබුණි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.