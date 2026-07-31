Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සජිත් ප්‍රේමදාස ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසාධනයට සහාය පවත්වා ගන්නා ලෙස වොෂින්ටනයෙන් ඉල්ලයි

31 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සජිත් ප්‍රේමදාස ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසාධනයට සහාය පවත්වා ගන්නා ලෙස වොෂින්ටනයෙන් ඉල්ලයි

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, ස්වාධීනත්වයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දුන් දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් රට සෙමෙන් නමුත් ස්ථාවරව සුවය ලබමින් සිටින මෙම අවස්ථාවේ, ශ්‍රී ලංකාවට ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සිය සහාය පවත්වා ගෙන යන ලෙස ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

අඛණ්ඩ හවුල්කාරිත්වයක් සඳහා පෙත්සමක්

ප්‍රේමදාස මහතා මෙම ඉල්ලීම සිදු කළේ එක්සත් ජනපද නිලධාරීන් සමඟ පැවති සාකච්ඡාවල දී වන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ පීඩිත ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේ දී මූල්‍යමය හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික යන දෙඅංශයෙන්ම ජාත්‍යන්තර සහාය ඉටු කළ තීරණාත්මක කාර්යභාරය ඔහු ඉස්මතු කළේය. පසුගිය වසර දෙක තුළ අත්කර ගත් අස්ථිර ජයග්‍රහණ තහවුරු කර ගැනීමට රට කටයුතු කරන මෙම අවස්ථාවේ, ඇමෙරිකාවේ අඛණ්ඩ සහභාගිත්වය අත්‍යවශ්‍ය බව ඔහු අවධාරණය කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිසාධන ගමන තවමත් සම්පූර්ණ නොවන අතර, ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය වැනි ප්‍රධාන හවුල්කරුවන්ගේ අඛණ්ඩ බාහිර සහාය, රට නැවත ආර්ථික අවුලකට ඇද නොවැටෙන බව සහතික කිරීම සඳහා ඉමහත් වැදගත්කමක් දරන බව ද විපක්ෂ නායකවරයා අවධාරණය කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින ප්‍රතිසාධන උත්සාහයන්

2022 වසරේ ව්‍යසනකාරී අර්බුදයෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකාව වේදනාකාරී ආර්ථික ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් හරහා ගමන් කරමින් සිටී. ඒ අර්බුදය හමුවේ රට ඉතිහාසයේ පළමු වරට විදේශ ණය ගෙවීම් කඩ කළ අතර, දරුණු ඉන්ධන හා ඖෂධ හිඟයන්ට මුහුණ දෙන්නට සිදු විය; ශාසනය කෙරෙහි ජනතාවගේ දැවැන්ත කෝපය නැගී, අවසානයේ එකල සිටි රජය බිඳ වැටුණේය.

එතැන් සිට කොළඹ, ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ ආධාර වැඩසටහනක් යටතේ ඒ සමඟ සමීපව කටයුතු කරමින්, ද්විපාර්ශ්වික හවුල්කරුවන් සමඟ ද ණය බැඳීම් නැවත සාකච්ඡා කිරීමටත් නව ආයෝජන誘致 කර ගැනීමටත් නිරත වී ඇත.

  • ශ්‍රී ලංකාව සිය ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන නිශ්චිත රාමුවකට යොමු කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ දීර්ඝකාලීන අරමුදල් පහසුකම් ස්ථාවරය (EFF) ලබා ගත්තේය
  • ද්විපාර්ශ්වික හා වාණිජ ණය හිමියන් සමඟ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සාකච්ඡා කේන්ද්‍රීය ප්‍රමුඛතාවක් ලෙස පවතී
  • විදේශ විනිමය සංචිත, තවමත් අස්ථිර වුවද, බරපතල පහත් මට්ටම්වලට සාපේක්ෂව යම් දියුණුවක් පෙන්නුම් කර ඇත

දෙපාර්ශ්වික වැදගත්කම

ප්‍රේමදාස මහතාගේ වොෂින්ටන් සබඳතා ගොඩ නැගීම සැලකිය යුතු කරුණකි; එය විපක්ෂ ආසනවලින් සිදුවීම, මෙම සංවේදී කාල පරිච්ඡේදයේ දී ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සමඟ ශක්තිමත් සබඳතා පවත්වා ගැනීමේ වැදගත්කම සම්බන්ධයෙන් යම් පාර්ශ්ව ද්වය සහමතියක් ඇති බව සංඥා කරයි.

ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ ආර්ථික සුභසාධනය දේශපාලන බෙදීම් ඉක්මවා යා යුතු අතර, ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය වැනි උපායමාර්ගික හවුල්කරුවන්ගේ සුහදතාව ලබා ගැනීම පක්ෂ දේශපාලනයකට නොව ජාතික අවශ්‍යතාවකට සම්බන්ධ කාරණයකි.

ශ්‍රී ලංකාව තවමත් ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ දැඩි අධීක්ෂණය යටතේ පසුවන අතර ඉදිරි වසරවල දී සැලකිය යුතු ණය ආපසු ගෙවීමේ බැඳීම්වලට මුහුණ දෙන බැවින්, ප්‍රමුඛ බටහිර ආර්ථිකයන්ගෙන්, විශේෂයෙන් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයෙන් ලැබෙන අඛණ්ඩ සුහදතාව, ආයෝජක විශ්වාසය හා රටේ ප්‍රතිසාධනයේ පුළුල් ගමනාන්තය හැඩ ගැස්වීමේ දී තීරණාත්මක ලෙස ඵලදායී විය හැකි බව විශ්ලේෂකයෝ නිරීක්ෂණය කරති.

ගෝලීය වේදිකාවේ විශ්වාසනීයත්වය නැවත ගොඩ නඟා ගැනීමට කොළඹ උත්සාහ දරන මෙම අවස්ථාවේ, බලගතු හවුල්කරුවන්ගෙන් ලැබෙන සහයෝගිතාවේ 身振 ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ආර්ථික රාජ්‍යතන්ත්‍රයේ මූලාශ්‍රය ලෙස ආසන්න කාලය තුළ ද පවතිනු ඇතැයි අප

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

උමා කුමාරන් එක්සත් රාජධානියේ විදේශ කාර්යාල අමාත්‍යවරියක් ලෙස සේවය කරන පළමු බ්‍රිතාන්‍ය දෙමළ ජාතිකයා ලෙස ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

උමා කුමාරන් එක්සත් රාජධානියේ විදේශ කාර්යාල අමාත්‍යවරියක් ලෙස සේවය කරන පළමු බ්‍රිතාන්‍ය දෙමළ ජාතිකයා ලෙස ඉතිහාසය රචනා කරයි

ස්ට්‍රැට්ෆර්ඩ් සහ බෝ ආසනයේ ලේබර් පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරිය වන උමා කුමාරන්, එක්සත් රාජධානියේ අමාත්‍ය ධුරයක් දරන බ්‍රිතාන්‍ය දෙමළ උරුමය සහිත පළමු පුද්ගලයා…

31 Jul 2026 Discuss
පාවිච්චි වාහන ආනයන තීරු බදු සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව WTO පැමිණිල්ලක් ගොනු කරයි Sinhala

පාවිච්චි වාහන ආනයන තීරු බදු සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව WTO පැමිණිල්ලක් ගොනු කරයි

වොෂිංටනය දෙවන අත් මෝටර් රථ වෙළඳ බාධක සම්බන්ධයෙන් කොළඹට අභියෝග කරයි එක්සත් ජනපදය, ආනයනය කරන ලද පාවිච්චි වාහන සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව අනුගමනය කරන තීරු බදු…

31 Jul 2026 Discuss
ව්‍යාජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන යෝජනාව මධ්‍යයේ අධිකරණ නිදහස ආරක්ෂා කරන ලෙස නීතිඥ සංගමය රජයෙන් ඉල්ලයි Sinhala

ව්‍යාජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන යෝජනාව මධ්‍යයේ අධිකරණ නිදහස ආරක්ෂා කරන ලෙස නීතිඥ සංගමය රජයෙන් ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) රජයෙන් අධිකරණයේ නිදහස ගරු කර ආරක්ෂා කරන ලෙස 촉구 කරමින්, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය සේවය කරන විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස…

31 Jul 2026 Discuss