තීව්ර වන එල් නිඥෝ කාලගුණ සංසිද්ධියෙන් ශ්රී ලංකාවට බරපතල අවදානමක්
එල් නිඥෝව දිවයිනේ කාලගුණික රටාවන් අවුල් කිරීමට තර්ජනය කරන අතර බලධාරීන් අනතුරු අඟවයි
තීව්ර වෙමින් පවතින එල් නිඥෝ කාලගුණ රටාවෙන් ඇතිවිය හැකි වර්ධනශීලී තර්ජනය සම්බන්ධයෙන් කාලගුණ විද්යා බලධාරීන් අනතුරු ඇඟවීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාව සුරක්ෂිත තත්ත්වයක් සඳහා අවධානයට ලක් කර ඇති අතර, ඉදිරි මාසවලදී දිවයිනේ කාලගුණික තත්ත්වයන්ට සැලකිය යුතු බාධා ඇති විය හැකිය.
මධ්යම හා නැගෙනහිර පැසිෆික් සාගරයේ මතුපිට උෂ්ණත්වය වරින් වර ඉහළ යාම ලෙස හඳුන්වන එල් නිඥෝව, ලොව පුරා කාලගුණ රටාවන්හි නාටකීය වෙනස්කම් ඇති කිරීමට ප්රසිද්ධ වන අතර, එහි විනාශකාරී ප්රතිවිපාකවලට ශ්රී ලංකාව අපරිචිත නොවේ. මෙම සංසිද්ධිය ඓතිහාසිකව දිගු නියං කාලපරිච්ඡේද, ප්රධාන මෝසම් සෘතුවලදී අඩු වර්ෂාපතනය සහ අවදානමට ලක් වූ කෘෂිකාර්මික ප්රදේශවල ගොඩ නැගෙන නියඟ අවදානම සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත.
ශ්රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
කෘෂිකාර්මික අංශය පවත්වාගෙන යාම, ජලාශ මට්ටම් රැකගැනීම සහ ජල විදුලි බල ජනනය සඳහා නිරන්තර වර්ෂාපතනය මත දැඩි ලෙස යැපෙන රටකට, මෙම අනතුරු ඇඟවීම ඉතාමත් තීරණාත්මක අවස්ථාවක් ලෙස ළඟා වී ඇත. ශක්තිමත් එල් නිඥෝ සිදුවීමක් මෙම ජීවිතාධාර ක්ෂේත්ර තුනටම සැලකිය යුතු පීඩනයක් එල් කළ හැකිය.
- වී වගාව හා අනෙකුත් බෝග කෙරෙහි බලපාන අඩු මෝසම් වර්ෂාපතනය
- පානීය ජලය හා වාරිමාර්ග සඳහා භාවිත කරන ජලාශවල පහළ යන ජල මට්ටම්
- ජල විදුලි බල නිෂ්පාදනය අඩු විය හැකි අවදානම
- වියළි කලාපීය දිස්ත්රික්කවල නියං තත්ත්වයන් ඇතිවීමේ වැඩි අවදානම
අංශ හරහා සූදානම් භාවය ඉල්ලා සිටී
අපේක්ෂිත කාලගුණ වෙනස්වීමේ බලපෑම අවම කිරීම සඳහා ක්රියාශීලී පියවර ගන්නා ලෙස නිලධාරීන් හා අදාළ ආයතන කෙරෙහි බලකෙරෙමින් ඇත. ගොවීන්, ජල සම්පත් කළමනාකරුවන් සහ ආපදා සූදානම් බලධාරීන්, තත්ත්වයන් ඉක්මනින් නරක අතට හැරුණහොත් නොසූදානම්ව සිටීමෙන් වැළකී සැලසුම් සකස් කරගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටී.
ශ්රී ලංකාව ඊට පෙරද ශක්තිමත් එල් නිඥෝ චක්රවල අහිතකර ප්රතිවිපාක අත්විඳ ඇති අතර, ඇතැම් සිදුවීම් ආහාර හිඟ, ජල හිඟ හා ආර්ථික පසුබෑම් ඇති කළ අතර — විශේෂයෙන් ජීවනෝපාය සඳහා වර්ෂාව මත රඳා පවතින ගෘහස්ථ කෘෂිකර්මයේ නිරත ග්රාමීය ප්රජාවන් එමඟින් දැඩි ලෙස打击 ලක් විය.
දීර්ඝ කාලීන එල් නිඥෝ සිදුවීමකින් ඇතිවන මානව හා ආර්ථික පිරිවැය අවම කිරීම සඳහා කාලෝචිත සූදානම් භාවය සහ රජයේ ආයතන හරහා සම්බන්ධීකරණය කළ ක්රියාමාර්ග අත්යවශ්ය වනු ඇත.
කාලගුණ විද්යා විශේෂඥයින් සිදුවීම් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, තත්ත්වය වර්ධනය වන විට තවත් උපදේශාත්මක නිවේදන නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. විශේෂයෙන් නියඟ හා ජල හිඟයට වඩාත් ගොදුරු වන ප්රදේශවල වාසය කරන ජනතාව, නිල මාධ්ය හරහා දැනුවත්ව සිටිමින් අවශ්ය ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.