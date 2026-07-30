ශ්රී ලංකා රේගුව මාස නවයක් තුළ රුපියල් බිලියන 4.5ක් වටිනා මත්ද්රව්ය අල්ලා ගනී
දේශසීමා ප්රවේශ ස්ථානවල තීව්ර වූ මත්ද්රව්ය විරෝධී මෙහෙයුම් මගින් විශාල හසුකිරීමක්
ශ්රී ලංකා රේගුව මාස නවයක කාලය තුළ රුපියල් බිලියන 4.5කට අධික වටිනාකමක් සහිත අනවසර මත්ද්රව්ය රාශියක් අල්ලා ගැනීමට සමත් වී ඇති අතර, රටට නීතිවිරෝධී ලෙස ගලා එන මත්ද්රව්ය නිල ප්රවේශ ස්ථාන, වරාය සහ ගුවන්තොටුපල හරහා අවහිර කිරීම සඳහා ආයතනය දැරූ දැඩි මෙහෙයුම් ප්රයත්නය මින් පැහැදිලි වේ.
රේගු නිලධාරීන් නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන සමඟ අත්වැල් බැඳගෙන රට තුළට නීතිවිරෝධී ද්රව්ය ගලා ඒම වළක්වා ලෙමින් දිගු කාලීනව ක්රියාත්මක කළ මෙහෙයුම් ප්රතිඵල ලෙස මෙම සැලකිය යුතු අගය ලඟා වී ඇත. රට පුරා ප්රධාන ප්රවේශ ස්ථානවලදී පාලිත මත්ද්රව්ය නොයෙකුත් වර්ග සොයා ගෙන ඇත.
පොදු සෞඛ්යයට හා ආරක්ෂාවට වර්ධනයවන තර්ජනයක්
මෙම හසුකිරීම්වල පරිමාණය, ශ්රී ලංකාවට ජාවාරම් කෙරෙන මත්ද්රව්ය ප්රමාණය සම්බන්ධයෙන් දැඩි උත්කණ්ඨාවන් මතු කරයි. මත්ද්රව්ය අනිසි භාවිතය සහ සංවිධිත ජාවාරම් ජාල යන ද්විත්ව අභියෝගය සමඟ දීර්ඝ කාලයක් සිට මෙරට සටන් කරමින් සිටී. ශ්රී ලංකාව නීතිවිරෝධී මත්ද්රව්ය සඳහා ගමනාන්තයක් පමණක් නොව, ජාත්යන්තර මත්ද්රව්ය ජාවාරම් මාර්ගවල සංක්රාන්ති නාභිගතයක් ලෙසද භාවිතා කෙරෙන බවට බලධාරීන් නිරන්තරයෙන් අනතුරු ඇඟවීම් කර ඇත.
රේගු නිලධාරීන් ප්රකාශ කළේ, වැඩිදියුණු කළ බුද්ධිතාන්ත්රික ක්රමවේද, නවීකරණය කළ පරික්ෂා කිරීමේ තාක්ෂණය සහ ජාත්යන්තර මත්ද්රව්ය විරෝධී ආයතන සමඟ ශක්තිමත් කළ සහයෝගිතාව, සාර්ථක හසුකිරීම් සංඛ්යාව ඉහළ යාමට හේතු වූ බවයි.
ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන මත පවතින වේගය පවත්වා ගැනීමේ පීඩනය
මෙම හසුකිරීම් කැපී පෙනෙන ක්රියාත්මක කිරීමේ ජයග්රහණයක් නියෝජනය කළද, මත්ද්රව්ය විරෝධී ව්යාපාරිකයන් සහ පොදු සෞඛ්ය ආරක්ෂකයන්, මත්ද්රව්ය ජාවාරම් වළක්වාලීමේ ප්රයත්නයන්ට සමාන්තරව, දැනටමත් මත්ද්රව්ය ගැටලුවෙන් පීඩාවට පත් අය සඳහා ශක්තිමත් පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් ද සහතික කරන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.
ශ්රී ලංකා රේගුව පෙන්වා දී ඇත්තේ, මත්ද්රව්ය ජාවාරම ඉලක්ක කරගත් මෙහෙයුම් ඉදිරි මාසවලදීද ප්රමුඛතාවයෙන් ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිත අතර, රටේ ප්රධාන ප්රවේශ වරායවල හඳුනාගැනීමේ හැකියාවන් සඳහා තවදුරටත් ආයෝජනයන් සිදු කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.