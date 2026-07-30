2027 අයවැයෙන් නතරව ඇති නිවාස යෝජනා ක්රම සඳහා සහන ලබා ගැනීමට නිවාස අමාත්යාංශය අපේක්ෂා කරයි
අසම්පූර්ණ ව්යාපෘති නැවත ක්රියාත්මක කිරීමට අයවැය මුදල් ඉල්ලා නිවාස අමාත්යාංශය ඉදිරියට
නතරව පවතින නිවාස ව්යාපෘති ගණනාවක් නැවත궤ට නැංවීම සඳහා 2027 ජාතික අයවැයෙන් විශේෂ වෙන් කිරීම් ලබා ගැනීමේ අභිලාෂය නිවාස, ඉදිකිරීම් හා ජල සම්පාදන අමාත්යාංශය ප්රකාශ කර ඇති බව එම අමාත්යාංශයේ නිල ප්රකාශ මගින් හෙළි වේ.
බොහෝ විට වසර ගණනාවකට පෙර ලබා දීමට පොරොන්දු වූ නිවාස ඒককවල පදිංචි වීමට නොහැකිව සිටින බොහෝ ශ්රී ලාංකික පවුල් මෙයින් දැඩි ලෙස පීඩාවට පත්ව සිටීම හේතුවෙන් නිවාස සංවර්ධන ව්යාපෘති අසම්පූර්ණව පැවතීම පිළිබඳ ජනතා කනස්සල්ල ඉහළ යමින් පවතින අතරතුර මෙම ක්රියාමාර්ගය ගෙන ඇත.
මූල්ය විසඳුමක් අවශ්ය කරන දීර්ඝකාලීන ගැටලුවක්
අසම්පූර්ණ නිවාස යෝජනා ක්රම පළාත් කිහිපයක් පුරා දිගින් දිගටම ගැටලුවක් ව පවතින අතර, මෑත වසරවල රටට ඇති වූ පුළුල් ආර්ථික දුෂ්කරතා, සැපයුම් දාම බාධා සහ අරමුදල් හිඟකම් ඒකාබද්ධව ප්රමාදයන්ට හේතු වී ඇත. අමාත්යාංශයේ මෙම නවතම ප්රයත්නය, තිබෙන අයවැය ප්රතිපාදන ගොඩ ගැසී ඇති කාර්ය නොකල් ලැයිස්තුව විසඳීමට පොදු නොවූ බවේ පිළිගැනීමකි.
2027 අයවැය චක්රය තුළ නිශ්චිත මුදල් වෙන් කිරීම් සිදු කිරීම තුළින්, ලිහිල් අතරමඟ නතර වී ඇති ඉදිකිරීම් කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීමටත් සම්පූර්ණ කිරීමටත් කොන්ත්රාත්කරුවන්ට සහ ව්යාපෘති කළමනාකරුවන්ට අවශ්ය මූල්ය අනිශ්චිතතාවය ඉවත් කිරීමට අමාත්යාංශය ලක්ෂ්ය කරයි.
බලපෑමට ලක් වූ පවුල්වලට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
යෝජිත අයවැය ප්රතිපාදන අනුමත කර ඵලදායි ලෙස ලබා දෙන්නේ නම්, ශ්රී ලාංකික පවුල් දස දහස් ගණනකට ප්රතිලාභ ලැබේ. නිවාස ඒකක සඳහා බලා සිටිනු ලබන බොහෝ දෙනා, දිවයිනේ ආර්ථිකමය නිවාස ලබා ගැනීමේ හැකියාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා රාජ්ය ආධාර ලැබෙන යෝජනා ක්රම යටතේ ඉල්ලුම් කළ අඩු ආදායම්ලාභී කණ්ඩායම්වලට අයත් ය.
- දැනට ඉදිකිරීම් යටතේ පවතින රාජ්ය අනුග්රහිත නිවාස ඒකක සම්පූර්ණ කිරීම
- කොන්ත්රාත් ගිවිසුම් අලුත් කිරීම සහ ව්යාපෘති කාලසටහන් සංශෝධනය කිරීම
- අනාගත ප්රමාදයන් වැළැක්වීම සඳහා වැඩිදියුණු කළ අධීක්ෂණ යාන්ත්රණ
නිල නොකල් ව්යාපෘති සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා 2027 අයවැයෙන් ප්රතිපාදන වෙන් කිරීමේ හදිසි අවශ්යතාව කෙරෙහි නිවාස, ඉදිකිරීම් හා ජල සම්පාදන අමාත්යාංශය අවධානය යොමු කර ඇත.
දැන් අයවැය සාකච්ඡාව කෙරෙහි ඇස් යොමු වී
ඉදිරි මාසවල අයවැය සාකච්ඡා උත්සන්න වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන හෙයින්, අමාත්යාංශයේ යෝජනා ඔවුන් ඉල්ලා සිටින ප්රමුඛතාව ලැබෙන්නේ ද යන්න නිවාස ආරක්ෂකයෝ සහ පීඩාවට පත් ප්රජාව සමීපව ගමන් හඹා බලනු ඇත. මෙම සාකච්ඡාවල ප්රතිඵලය, ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් පැහැදිලිව දෘශ්යමාන සමාජ යටිතල පහසුකම් අභියෝගයන්ගෙන් එකක් කොතෙකින් ඉක්මනින් විසඳා ගත හැකි ද යන්න තීරණය කිරීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.