Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හරක් කටා' කල්ලියේ සාමාජිකයන්ට එරෙහි PTA චෝදනා කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හරක් කටා' කල්ලියේ සාමාජිකයන්ට එරෙහි PTA චෝදනා කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) යටතේ 'හරක් කටා' යන නමින් කුප්‍රකට අපරාධ පාතාල චරිතයක් සමඟ සම්බන්ධ සංවිධිත අපරාධ ජාලයක කොටස්කරුවන් යැයි කියනු ලබන පුද්ගලයන්ට එරෙහිව ගොනු කරන ලද චෝදනා ඉදිරියට ගෙන යා නොහැකි බව තීරණය කරමින් කොළඹ මහාධිකරණය තීරණාත්මක නීතිමය තීන්දුවක් ප්‍රකාශ කර ඇත.

PTA යෙදීම පිළිබඳ සුවිශේෂී තීරණයක්

මෙම තීන්දුව ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනතේ විෂය පථය සහ නිසි යෙදුම පිළිබඳ වැදගත් ප්‍රශ්න මතු කරයි. නීති විශේෂඥයන්, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධාන දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මෙම නීතිය පිළිබඳව සූක්ෂ්ම අවධානයක් යොමු කර ඇත. ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් කටයුතු කිරීමට සකස් කරන ලද PTA, සංවිධිත අපරාධ චෝදනාවලට මුහුණ දෙන පුද්ගලයන්ට පුළුල් ලෙස යෙදිය නොහැකි බව මහාධිකරණ තීන්දුව පෙන්වා දෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම කුප්‍රකට පාතාල චරිතයකු සමඟ සම්බන්ධ 'හරක් කටා' යන අන්වර්ථ නාමය යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ අපරාධ ජාලයේ ක්‍රියාකාරකම් හා සම්බන්ධව රිමාන්ඩ් කර PTA යටතේ චෝදනා ලැබූ සැකකරුවන් කේන්ද්‍ර කරගෙන මෙම නඩුව ගොනු විය.

අනාගත නඩු විභාගවලට නීතිමය ඇඟවීම්

ත්‍රස්තවාදය හා සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම් වෙනුවට සාම්ප්‍රදායික අපරාධ නීතියේ විෂය පථයට අයත් වන කුමන්ත්‍රණ සිදු කළ බවට චෝදනා ලැබූ පුද්ගලයන්ට එරෙහිව ත්‍රස්තවාද විරෝධී නීති රාමු භාවිතා කිරීමේ රාජ්‍ය හැකියාව සීමා කරමින්, මෙම තීන්දුව තීරණාත්මක පූර්වාදර්ශයක් ලෙස නීති විශ්ලේෂකයන් දෙස බලනු ඇත.

PTA වැනි බලගතු නීති මෙවලම් ඒවායේ අභිප්‍රේත නීතිමය සීමාවන් ඉක්මවා ව්‍යාප්ත නොකෙරෙන බව සහතික කිරීමේ අධිකරණ බලය ඉටු කිරීමේ කාර්යභාරය මෙම තීන්දුව ශක්තිමත් කරයි.

චෝදනාලාභීන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ආරක්ෂක නීතිඥවරුන් තර්ක කළේ, චෝදනා PTA යටතේ නිසි ලෙස ගොනු කර නොමැති බවත්, චෝදිත හැසිරීම නීතිය යටතේ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා ලෙස සලකුණු කිරීමට අවශ්‍ය නීතිමය සීමාව සපුරා නොමැති බවත්ය.

'හරක් කටා' පිළිබඳ පසුබිම

'හරක් කටා' ලෙස හඳුනාගනු ලබන පුද්ගලයා ශ්‍රී ලංකාවේ පාතාල අපරාධ කවයන්හි කැපී පෙනෙන නාමයක් වූ අතර, ඔහු සහ ඔහුගේ සහකරුවන් වසර ගණනාව පුරා බරපතළ අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් ගණනාවකට සම්බන්ධ බව බලධාරීන් සොයාගෙන ඇත. ඔහුගේ කියනු ලබන ජාලයේ සාමාජිකයන් PTA යටතේ訴追 කිරීමේ උත්සාහය, සංවිධිත අපරාධ කණ්ඩායම්වලට එරෙහිව පවතින නීති ප්‍රරූඪ බලය සම්පූර්ණයෙන් යොදා ගැනීමේ විමර්ශකයන්ගේ ප්‍රයත්නයන් පිළිබිඹු කළේය.

කෙසේ වෙතත්, කොළඹ මහාධිකරණ තීන්දුව එවැනි නඩු පැවරීමේ උපාය මාර්ග එක් එක් නීතිය පාලනය කරන නීතිමය රාමුව තුළ පැවතිය යුතු බව පැහැදිලිව 천명 කරයි.

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනතට ම පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණ ශ්‍රී ලංකාව තවදුරටත් සාකච්ඡා කරමින් සිටින මෙම අවස්ථාවේ, ඉදිරියේ දී මෙවැනි සිදුවීම් ආරක්ෂාව ක්‍රියාත්මක කරන්නන් සහ නඩු නියෝජිතයන් ළඟා වන ආකාරය කෙරෙහි දුරදිග යන ප්‍රතිවිපාක ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා රේගුව මාස නවයක් තුළ රුපියල් බිලියන 4.5ක් වටිනා මත්ද්‍රව්‍ය අල්ලා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකා රේගුව මාස නවයක් තුළ රුපියල් බිලියන 4.5ක් වටිනා මත්ද්‍රව්‍ය අල්ලා ගනී

දේශසීමා ප්‍රවේශ ස්ථානවල තීව්‍ර වූ මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී මෙහෙයුම් මගින් විශාල හසුකිරීමක් ශ්‍රී ලංකා රේගුව මාස නවයක කාලය තුළ රුපියල් බිලියන 4.5කට අධික වටිනාකමක්…

30 Jul 2026 Discuss
විශ්ව කුසලාන ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ සැලැස්මට එරෙහිව යුරෝපීය සියලු 축구 රාජ්‍යයන් FIFA boycott එකක් තර්ජනය කරයි Sinhala

විශ්ව කුසලාන ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ සැලැස්මට එරෙහිව යුරෝපීය සියලු 축구 රාජ්‍යයන් FIFA boycott එකක් තර්ජනය කරයි

UEFA හි සාමාජික සංගම් 55ම එකමතිකව FIFA තරඟාවලිවලින් — ලෝක කුසලානය ඇතුළුව —탈퇴වීමට එකඟ වෙමින්, ලෝක ක්‍රීඩා පාලක ආයතනය මතභේදාත්මක ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ යෝජනාවක්…

30 Jul 2026 Discuss
වසර නවයක වේදනාව අවසන්: නාය යෑමෙන් විස්ථාපිත වූ පවුල් වලට අවසානයේදී නව නිවාස ලැබේ Sinhala

වසර නවයක වේදනාව අවසන්: නාය යෑමෙන් විස්ථාපිත වූ පවුල් වලට අවසානයේදී නව නිවාස ලැබේ

2017 වර්ෂයේ සිදු වූ භයානක නාය යෑමේ විපතකින් තම නිවාස අහිමි වී, අවිනිශ්චිතතාවය හා විස්ථාපනය දරාගනිමින් දශකයකට ආසන්න කාලයක් ගත කළ පවුල් දහසයක් අවසානයේදී නව…

30 Jul 2026 Discuss