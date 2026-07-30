විශ්ව කුසලාන ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ සැලැස්මට එරෙහිව යුරෝපීය සියලු 축구 රාජ්යයන් FIFA boycott එකක් තර්ජනය කරයි
UEFA හි සාමාජික සංගම් 55ම එකමතිකව FIFA තරඟාවලිවලින් — ලෝක කුසලානය ඇතුළුව —탈퇴වීමට එකඟ වෙමින්, ලෝක ක්රීඩා පාලක ආයතනය මතභේදාත්මක ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ යෝජනාවක් ක්රියාත්මක කරන්නේ නම් ඒකාබද්ධ ප්රතිරෝධයේ සුවිශේෂ ප්රකාශනයක් ලෙස සෑම යුරෝපීය 축구 රාෂ්ට්රයක්ම එක්සේ එකතු වී ඇත.
ඒකමතික ස්ථාවරයක්
මෙම තීරණය ලෝක 축구 ඉතිහාසයේ වඩාත්ම සැලකිය යුතු සාමූහික ප්රතිරෝධ ක්රියාවන්ගෙන් එකක් ලෙස සලකනු ලැබේ. යුරෝපීය 축구 සංගමය යටතේ කටයුතු කරන ජාතික සංගම් 55ම එකම හඬකින් කතා කරමින්, FIFA හි ආන්දෝලනාත්මක සැලසුම් පිළිගැනීමට වඩා ක්රීඩාවේ වඩාත්ම ප්රතිෂ්ඨාසම්පන්න තරඟාවලියෙන් ඉවත් වීමට යුරෝපයේ 축구 බලගතු රටවල් සූදානම් බව සංඥා කර ඇත.
යුරෝපීය රාෂ්ට්ර ඐතිහාසිකව FIFA ලෝක කුසලානය ආධිපත්යය කර ඇති අතර, මහාද්වීපයේ කණ්ඩායම් තරඟාවලි ඉතිහාසය පුරාම ශක්තිමත්ම තරඟකරුවන් හා විශාලතම වාණිජ ආකර්ශනයන් අතර ස්ථිරව නිල ගත් බැවින් මෙම පියවරෙහි අති විශාල බලපෑමක් ඇත.
අවදානමට ලක්ව ඇත්තේ කුමක්ද
මෙවැනි පරිමාණයක boycott එකක් FIFA සඳහා ව්යසනකාරී වනු ඇත. යුරෝපීය රාෂ්ට්ර සාමූහිකව ලෝකයේ ධනවත්ම 축구 සම්මේලනවලින් සමහරක් නියෝජනය කරන අතර විශාල ගෝලීය ප්රේක්ෂකාගාරයන් ආකර්ශනය කරයි. ඕනෑම ලෝක කුසලානයකින් ඔවුන් නොමැතිවීම තරඟාවලියේ ප්රතිෂ්ඨාව,시청률 සංඛ්යා සහ වාණිජ වටිනාකම දැඩි ලෙස හානි කරනු ඇත.
ගැටුම සම්පූර්ණ탈퇴 කිරීමකට තීව්ර වුවහොත් විකාශකයින්, අනුග්රාහකයින් සහ සත්කාරක රාෂ්ට්රයන් සැලකිය යුතු අවිනිශ්චිතතාවයකට මුහුණ දෙනු ඇති අතර, යුරෝපය නොමැතිව ඉදිරියට යාමෙහි මූල්ය හා කීර්තිනාම ප්රතිඵල FIFA ට දරාගත හැකිද යන ප්රශ්නය මතු කරයි.
ලෝක 축구 ශීර්ෂයේ වර්ධනය වන ආතතීන්
මෙම අවසන් ඉල්ලීම UEFA සහ FIFA අතර ලෝක 축구 හි පාලනය සහ미래 දිශාව සම්බන්ධයෙන් ගැඹුරු වන ආතතීන් පිළිබිඹු කරයි. මූලිකව මූල්ය චේතනාවන්ගෙන් පෙළඹවූ ප්රසාරිත හෝ ප්රතිව්යූහගත ආකෘති සඳහා ක්රීඩාවේ අඛණ්ඩතාව අඩපණ කර ස්ථාපිත තරඟාවලිවලට අහිතකර ලෙස ක්රියා කරන බව ඔවුන් විශ්වාස කරන යෝජනා සම්බන්ධව යුරෝපීය සංගම් දීර්ඝ කාලීනව සැලකිලිමත් ව ඇත.
FIFA දැනටමත් සාමූහික තර්ජනයට නිල වශයෙන් ප්රතිචාර දක්වා නොමැති අතර, ඒකාබද්ධ යුරෝපීය ස්ථාවරය FIFA නායකත්වය මත ඕනෑම ප්රධාන වෙනස්කම් ඉදිරියට ගෙන යාමට පෙර සිය ස්ථාවරය නැවත සලකා බලා සාමාජික සම්මේලන සමඟ අර්ථවත් සංවාදයක නිරත වීමට පීඩනය තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ඊළඟට සිදු වන්නේ කුමක්ද
ලොව පුරා 축구 පරිපාලකයින්, රසිකයින් සහ විශ්ලේෂකයින් දැන් FIFA සාකච්ඡාවලට යොමු වීමට හෝ ස්ථිරව සිටීමට තෝරා ගන්නේද යන්න හොඳින් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. ඉදිරි සති කිහිපය රාජ්යතාන්ත්රික ක්රමවලින් අර්බුදය නිරාකරණය කළ හැකිද නැතහොත් ලෝක 축구 ඓතිහාසික හා ගැඹුරු හානිකර බිඳවැටීමකට ගමන් කරනවාද යන්න තීරණය කිරීමේදී결정적 ලෙස ඔප්පු වනු ඇත.
ගෝලීය ක්රීඩාව ආශාවෙන් අනුගමනය කරන ශ්රී ලාංකික 축구 රසිකයින් සඳහා, යුරෝපීය රාෂ්ට්ර නොමැති ලෝක කුසලානයක් තරඟාවලියේ ස්වභාවය මූලිකව වෙනස් කරනු ඇත — ලෝකයේ විශාලතම ක්රීඩා වේදිකාවෙන් ක්රීඩාවේ වඩාත්ම ප්රසිද්ධ කණ්ඩායම් සහ ඇතිල්ලීම් රාශියක් ඉවත් කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.