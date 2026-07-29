ශ්රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සයිබර් ප්රහාරවලට අවදානමට ලක්ව ඇති බව හෙළිවේ
පාර්ලිමේන්තු තොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධති පිළිබඳ ආරක්ෂක උත්සුකයන් මතුවේ
ශ්රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ඩිජිටල් පද්ධතිවල සැලකිය යුතු සයිබර් ආරක්ෂක දුර්වලතාවයක් හඳුනාගෙන ඇති අතර, එය රටේ ව්යවස්ථාදායක යටිතල පහසුකම්වල අඛණ්ඩතාව හා ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් බරපතළ සැකසංකා මතු කර තිබේ.
තක්සේරුවෙන් අනාවරණය වූ කරුණු
පාර්ලිමේන්තුවේ ඩිජිටල් ජාලය ඉලක්ක කරගත් සයිබර් ප්රහාරයක සත්යවාදී අවදානමක් පිළිබඳව බලධාරීන් අවධානය යොමු කර ඇති අතර, ආයතනය තුළ රඳවා ගෙන ඇති සංවේදී රජයේ දත්ත හා සන්නිවේදනය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වැඩිදියුණු කළ ආරක්ෂිත පියවර ගැනීමේ හදිසි අවශ්යතාව ඉස්මතු කර ඇත.
මෙම අනාවරණය ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය ආයතන මුහුණ දෙන වර්ධනීය අභියෝගයක් යටි කොට දක්වයි; රාජ්ය ආයතන නිල කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට, වාර්තා ගබඩා කිරීමට හා අභ්යන්තර සන්නිවේදනය කළමනාකරණය කිරීමට ඩිජිටල් වේදිකා මත ක්රමයෙන් යැපෙන්නට පටන් ගෙන ඇති නිසාය.
ඩිජිටල් ආරක්ෂාව සඳහා අවදිවීමේ සංඥාවක්
ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය ආයතන ඩිජිටල් තර්ජනවලට වඩාත්ම නිරාවරණය වූ ආයතන අතර පවතින බවත්, නූතන සයිබර් ප්රහාරවල සංකීර්ණභාවයට ගැළපෙන ශක්තිමත්, යාවත්කාලීන ආරක්ෂණ පද්ධති බොහෝ විට නොමැති බවත් සයිබර් ආරක්ෂා විශේෂඥයින් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත.
ජාතියේ ශ්රේෂ්ඨතම ව්යවස්ථාදායක ආයතනය වශයෙන් පාර්ලිමේන්තුව නීතිරීති සම්පාදනය, රාජ්ය මූල්ය හා ජාතික ප්රතිපත්ති සම්බන්ධ ඉතා සංවේදී තොරතුරු රඳවා ගනී. එහි පද්ධතිවලට සාර්ථකව සිදු කෙරෙන ඕනෑම ඇතුළු වීමක් රාජ්ය පාලනය හා ජාතික ආරක්ෂාව සඳහා දුරදිග යන ප්රතිවිපාක ගෙන දිය හැකිය.
ක්ෂණික පියවර ගැනීමේ අවශ්යතාව
හඳුනාගත් දුර්වලතාවයේ ස්වභාවය හා විස්තාරය පිළිබඳ නිශ්චිත තොරතුරු සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, මෙම අනාවරණය පාර්ලිමේන්තුවේ සයිබර් ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කිරීමට ක්ෂණික පියවර ගැනීමට හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සලකා බැලිය හැකි පියවර අතර:
- පවතින ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්වල සම්පූර්ණ විගණනයක්
- උසස් ෆයර්වෝල් හා ඇතුළු වීම් හඳුනාගැනීමේ පද්ධති ක්රියාත්මක කිරීම
- පාර්ලිමේන්තු කාර්යමණ්ඩලය සඳහා අනිවාර්ය සයිබර් ආරක්ෂා පුහුණුව
- තාක්ෂණික සහාය සඳහා ජාතික හා ජාත්යන්තර සයිබර් ආරක්ෂා ආයතන සමඟ සම්බන්ධ වීම
ශ්රී ලංකාව සඳහා පුළුල් ඇඟවීම්
රාජ්ය ආයතන ඉලක්ක කරගත් සයිබර් ප්රහාර ගෝලීය වශයෙන් ඉහළ යමින් පවතින අතර, රාජ්ය අනුග්රහය ලත් හැකර් කණ්ඩායම් හා ස්වාධීන සයිබර් අපරාධකරුවන් ව්යවස්ථාදායක හා පරිපාලන ආයතන ඉලක්ක කර ගන්නා කාලයක මෙම ප්රකාශය සිදු වී ඇත.
ශ්රී ලංකාව මීට පෙර ද රාජ්ය අංශයේ ආයතන කෙරෙහි බලපෑ සයිබර් සිදුවීම්වලට මුහුණ දී ඇති හෙයින්, ඩිජිටල් ආරක්ෂාව ද්විතීයික කාරණාවක් ලෙස නොව ජාතික වැදගත්කමක් ඇති කාරණාවක් ලෙස සලකා බැලිය යුතු බවට මෙම නවතම අනතුරු ඇඟවීම තීරණාත්මක මතක් කිරීමක් වෙයි.
පාර්ලිමේන්තුවේ ඩිජිටල් පද්ධතිවල ආරක්ෂාව හුදෙක් තාක්ෂණික කාරණාවක් පමණක් නොවේ — එය ප්රජාතන්ත්රවාදයේ ක්රියාකාරිත්වයට හා ජාතික අවශ්යතා ආරක්ෂාවට සෘජුවම බලපාන කාරණාවකි.
හඳුනාගත් තර්ජනයට ප්රතිචාර දැක්වීමේදී ගනු ලබන නිශ්චිත පියවර විස්තර කරමින් නිලධාරීන් තවම විධිමත් රාජ්ය ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැති නමුත්, සම්බන්ධ ආයතනයේ සංවේදීතාව සැලකිල්ලට ගෙන ක්ෂණික ක්රියාමාර්ග ගනු ලබනු ඇතැයි නිරීක්ෂකයෝ අපේක්ෂා කෙරෙති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.