Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බේන්තොට වෙරළ අසළ පැරමෝටරයක් මුහුදට කඩා වැටීමෙන් පලස්තීන සංචාරිකාවක් මිය යයි

29 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බේන්තොට වෙරළ අසළ පැරමෝටරයක් මුහුදට කඩා වැටීමෙන් පලස්තීන සංචාරිකාවක් මිය යයි

බේන්තොට වෙරළ තීරයේ සිදු වූ ඛේදජනක අනතුරකදී පැරමෝටරයක් මුහුදට කඩා වැටීම හේතුවෙන් 31 හැවිරිදි පලස්තීන ජාතික කාන්තාවක් අද සවස ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රය කම්පනයට පත් කර ඇත.

සිදු වූ දේ

දකුණු පළාතේ ජනප්‍රිය වෙරළාශ්‍රිත නිකේතන නගරයක් වන බේන්තොට අසළ මුහුදේදී, පැරමෝටරය ලෙස සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වනු ලබන බලශක්ති පාරාසූටයක් සාගරයට කඩා වැටීමෙන් මෙම මාරාන්තික අනතුර සිදු විය. මෙම සිදුවීමේ ගොදුරු වූ විදේශ සංචාරිකාව පලස්තීන ජාතිකයකු වන අතර, ඇය සිදුවීම සමයේ 31 හැවිරිදි විය.

අනතුරෙන් අනතුරුව බලධාරීන් දැනුවත් කරනු ලැබූ අතර, හදිසි ප්‍රතිචාර කණ්ඩායම් ක්ෂණිකව සිදුවීම් ස්ථානය වෙත ළඟා විය. එහෙත් ඇයට සහාය දැක්වීමට ගත් සියලු උත්සාහයන් නිෂ්ඵල වූ අතර, ඇය අනතුරේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මියගිය බව ප්‍රකාශ කෙරිණි.

බේන්තොට — ජනප්‍රිය සංචාරක ගමනාන්තයක්

බේන්තොට ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් පිවිසුම් ලබන වෙරළාශ්‍රිත ගමනාන්තයන්ගෙන් එකක් වන අතර, වසර පුරාම දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයන් එහි පැමිණෙති. ජල ක්‍රීඩා සහ විනෝදාත්මක ක්‍රියාකාරකම් සඳහා මෙම ප්‍රදේශය ප්‍රසිද්ධ වී ඇති අතර, වික්‍රමාන්විත සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කරගන්නා යාන්ත්‍රික ගුවන් අත්දැකීම් ද එයට ඇතුළත් වේ.

විමර්ශනය ආරම්භ වෙයි

අනතුර සිදු වූ හේතු සම්බන්ධයෙන් සම්බන්ධිත බලධාරීන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත. එම ප්‍රදේශයේ වික්‍රමාන්විත සංචාරක ක්‍රියාකරුවන්ගේ ආරක්ෂිතාගාර සහ අධීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න මතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

දේශීය මෙහෙයුම් තත්ත්වයන් හුරු නොවන විදේශ සංචාරකයන් සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළුව, වික්‍රමාන්විත ක්‍රීඩා ක්‍රියාකාරකම් පාලනය කරන දැඩි ආරක්ෂිත රෙගුලාසිවල වැදගත්කම පිළිබඳ කල්පනාකාරී සිහිකැඳවීමක් ලෙස මෙම සිදුවීම සලකනු ලැබේ.

විමර්ශනය ඉදිරියට යාමත් සමඟ නිලධාරීන් විසින් වැඩිදුර විස්තර නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ව්‍යාජ GovPay වෙබ් අඩවි සහ SMS වංචා පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මහජනතාවට හදිසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි Sinhala

ව්‍යාජ GovPay වෙබ් අඩවි සහ SMS වංචා පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මහජනතාවට හදිසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය, පුද්ගලික හා මූල්‍ය තොරතුරු සොරාගැනීම අරමුණු කරගනිමින් ව්‍යාජ GovPay වෙබ් අඩවි සහ රවටන සුළු SMS පණිවිඩ හරහා පුරවැසියන් ඉලක්ක කරගත් සයිබර්…

29 Jul 2026 Discuss
ICT සහ මූල්‍ය සේවා ශ්‍රී ලංකාවේ සේවා අපනයන අංශයේ ශක්තිමත් වර්ධනයක් ඇති කරයි Sinhala

ICT සහ මූල්‍ය සේවා ශ්‍රී ලංකාවේ සේවා අපනයන අංශයේ ශක්තිමත් වර්ධනයක් ඇති කරයි

ඩිජිටල් සහ මූල්‍ය අංශ ප්‍රධාන අපනයන ආදායම් මාර්ග ලෙස මතු වෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ සේවා අපනයන අංශය කැපී පෙනෙන ඉහළ යාමක් අත්විඳිමින් සිටින අතර, තොරතුරු හා සන්නිවේදන…

29 Jul 2026 Discuss
තත්ත්ව පරීක්ෂාව: දිසානායක යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ ණය රු. ට්‍රිලියන් 22 සිට රු. ට්‍රිලියන් 34 දක්වා ඉහළ ගිය බවට වෛරලී වූ ප්‍රකාශය නොමඟ යවන සුළුය Sinhala

තත්ත්ව පරීක්ෂාව: දිසානායක යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ ණය රු. ට්‍රිලියන් 22 සිට රු. ට්‍රිලියන් 34 දක්වා ඉහළ ගිය බවට වෛරලී වූ ප්‍රකාශය නොමඟ යවන සුළුය

සමාජ මාධ්‍යවල පුළුල් ලෙස ප්‍රචාරය වන ප්‍රකාශයකට අනුව, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකගේ පාලනය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ණය රු. ට්‍රිලියන් 22 සිට රු. ට්‍රිලියන් 34…

29 Jul 2026 Discuss