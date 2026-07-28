ජපානයේ කුමමොටෝ කලාපයට 7.1 තීව්රතාවයේ බලවත් භූකම්පාවක් - සාප්පු සංකීර්ණ පිපිරීමෙන් හානි, ගණනාවක් සිරවේ
ජපානයේ දකුණු කුමමොටෝ පළාතට 7.1 තීව්රතාවයේ බලවත් භූකම්පාවක් හමුවී ඇති අතර, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස සාප්පු සංකීර්ණයක සිදු වූ පිපිරීමකින් ජීවිත කිහිපයක් අහිමිව, තවත් පිරිසක් සිරවී සිටින බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
කලාපය පුරා ව්යාප්ත වූ විනාශය
රික්ටර් මාපකයේ 7.1ක් ලෙස මනින ලද මෙම භූකම්පාව නිසා පළාත පුරා පුළුල් හානි සිදු වූ අතර, සහස්ර ගණනක් නිවාස විදුලි ශක්තියෙන් තොර වූ අතර මාර්ග යටිතල පහසුකම් ද විනාශ විය. හදිසි කාර්ය මණ්ඩල ආපදාවට ලක් වූ ප්රදේශවල කටයුතු කරන මධ්යයේ, විනාශයේ සම්පූර්ණ ප්රමාණය තවමත් තක්සේරු කෙරෙමින් පවතී.
සාප්පු සංකීර්ණ පිපිරීමෙන් මරණ ගණනාවක්
භූකම්පාව නිසා ඇති වූ ඉතාමත් බිහිසුණු සිදුවීම් අතරින් කැපී පෙනෙන්නේ ප්රාදේශීය සාප්පු සංකීර්ණයක සිදු වූ පිපිරීමයි. පොලීසිය පවසන්නේ එම සිදුවීම නිසා ජීවිත කිහිපයක් ගිලිහී ගොස් ඇතැයි සැලකෙන බවත්, ඉදිකිරීමේ ඇතුළත තවදුරටත් පිරිසක් සිරවී ඇති බවත්, සිරවූවන් ගලවා ගැනීමේ කටයුතු ක්රියාශීලීව සිදු කෙරෙන බවත්ය.
සාප්පු සංකීර්ණ පිපිරීමේ ප්රතිඵලයක් ලෙස පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකු මරණයට පත් ව ඇතැයි සැලකෙන බව පොලීසිය තහවුරු කර ඇති අතර, හානිවූ ගොඩනැගිල්ල තුළ තවමත් සිරවී සිටින ජීවිත සොයා ගලවා ගැනීමේ කාර්යයෙහි බේරාගැනීමේ කණ්ඩායම් නිරත වෙති.
හදිසි ප්රතිචාර කණ්ඩායම් යොදවා ගනිමින්
අර්බුදය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා බලධාරීන් හදිසි ප්රතිචාර කණ්ඩායම් යොදවා ගෙන ඇති අතර, ප්රධාන ලෙස අවධානය යොමු වී ඇත්තේ:
- කඩා වැටුණු හෝ හානිවූ ඉදිකිරීම් තුළ සිරවූ පුද්ගලයන් සෙවීම හා ගලවා ගැනීම
- විදුලිය ලබා නොගත් සහස්ර ගණනක් නිවාස වලට නැවත විදුලිය සැපයීම
- හදිසි වාහන ප්රවේශය සඳහා හානිවූ මාර්ග ජාල තක්සේරු කිරීම හා ඒවා විවෘත කිරීම
- වැසියන්ට තවදුරටත් අවදානමක් ඇති කළ හැකි අනුකම්පා කම්පනවල ඉඩ ඇති බැවින් ඒ සඳහා නිරන්තරව නිරීක්ෂණ කිරීම
භූකම්පා සිදුවීම් ජපානයට අලුත් කරුණක් නොවේ
ජපානය පැසිෆික් ගිනි වළල්ල ඔස්සේ පිහිටා ඇති අතර, ලොව භූකම්පා ක්රියාකාරකම් වඩාත් ඉහළ රටවල් අතරට ගැනේ. කුමමොටෝ පළාත ස්වයං ව ඊට පෙර ප්රලයකාරී භූකම්පාවලට ලක් ව ඇත; ඉන් කැපී පෙනෙන්නේ 2016 වසරේදී, ශක්තිමත් කම්පන මාලාවක් නිසා ජීවිත හානි සිදු වූ අතර, කලාපය පුරා ඉදිකිරීම් පුළුල් ලෙස හානිවූ සිද්ධියයි.
මෙම නවතම ආපදාව, ජාපාන ද්වීප සමූහය පුරා ජනගහනයන්ට ඇති සදා-වර්තමාන භූකම්පා තර්ජනය නැවතත් ඉස්මතු කර ඇති අතර, මෙම බලවත් භූකම්පාවේ ප්රතිවිපාක ගැන වැසියන් හා බලධාරීන් ඉදිරි ගමන කෙරෙහි ශ්රද්ධාවෙන් සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.