Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වංචනික 'පහසු ගෙවීම්' නිවාස යෝජනා ක්‍රමයක් පිටුපස සිටි සමාගම් අධ්‍යක්ෂවරයෙකු මිරිහාන පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වංචනික 'පහසු ගෙවීම්' නිවාස යෝජනා ක්‍රමයක් පිටුපස සිටි සමාගම් අධ්‍යක්ෂවරයෙකු මිරිහාන පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට

පහසු ගෙවීම් පදනමක් මත ක්‍රියාත්මක කරන ලද වංචනික නිවාස යෝජනා ක්‍රමයක් හරහා මහජනතාව රවටා මුදල් වංචා කළ බවට චෝදනා එල්ල වූ පෞද්ගලික සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයෙකු මිරිහාන විශේෂ අපරාධ පරීක්ෂණ අංශය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

නිවාස වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් සැකකරු අත්අඩංගුවට

පහසු වාරික ගෙවීම් සැලසුම් හරහා දැරිය හැකි මිලකට නිවාස ලබා දෙන බවට පොරොන්දු වී රැවටූ වින්දිතයන් ඉදිරිපත් කළ පැමිණිලි මත පදනම්ව මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කළ බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය. සම්බන්ධ පෞද්ගලික සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු වන සැකකරු, නිවාස ලබා ගැනීමේ ආශාවෙන් පසු වූ නොවිමසිලිමත් මහජනතාව රවටා ඔවුන්ගේ මුදල් වංචා කිරීමට මෙම ගෙවීම් සැලසුම් අනිසි ලෙස භාවිත කළ බවට චෝදනා එල්ල වේ.

බස්නාහිර පළාත පුරා මූල්‍ය වංචා නඩු සක්‍රීයව විමර්ශනය කරමින් සිටින මිරිහාන විශේෂ අපරාධ පරීක්ෂණ අංශය, සැකකරුට එරෙහිව ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි රැස් කිරීෙමන් අනතුරුව ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වී ඔහු අත්අඩංගුවට ගත්තේය.

දැරිය හැකි නිවාස පොරොන්දු මත වින්දිතයන් රැවටීම

ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින ආර්ථික පීඩනය හමුවේ ඉතාමත් අවදානමට ලක්විය හැකි පිරිසක් වන නිවාස හිමිකාරිත්වය සඳහා ප්‍රවේශය සොයන පුද්ගලයන් ඉලක්ක කරගනිමින් මෙම වංචනික ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කළ බව වාර්තා වේ. කළමනාකරණය කළ හැකි ගෙවීම් ව්‍යුහයන් හරහා නිවාස විසඳුම් ලබා දෙන බවට වින්දිතයන්ට පොරොන්දු දුන් නමුත්, ඔවුන්ට ලැබුණේ ඔවුන්ගේ කිසිදු දේපළක් නොමැතිව කෙඩින් උපයා ගත් මුදල් නැති වී ගිය ඛේදවාචකයක් පමණි.

  • මෙම වංචනික ක්‍රමය "පහසු ගෙවීම්" නිවාස සැලසුමක් ලෙස වෙස් මවාගෙන ක්‍රියාත්මක කෙරිණි
  • බහු පාර්ශ්වයකට අයත් මහජන සාමාජිකයන් කිහිප දෙනෙකු මෙම වංචාවට ගොදුරු වූ බව විශ්වාස කෙරේ
  • අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කළේ මිරිහාන විශේෂ අපරාධ පරීක්ෂණ අංශය විසිනි

විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකයි

චෝදනා එල්ල වූ වංචාවේ සම්පූර්ණ පරිමාණය සොයා බැලීම සඳහා වන විමර්ශන කටයුතු දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. විමර්ශනය ගැඹුරු වෙද්දී තවත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු විය හැකි බව බලධාරීන් බැහැර කර නොමැත. ඒ හා සමාන නිවාස ක්‍රමලේඛවලට ගොදුරු වූ බව සිතන වින්දිතයන් ඉදිරිපත් ව සිය නඩු අදාළ බලධාරීන්ට වාර්තා කිරීමට දිරිමත් කෙරෙමින් සිටී.

දුෂ්කර ආර්ථික තත්ත්වයන් මධ්‍යේ දැරිය හැකි නිවාස සුරක්ෂිත කර ගැනීමට ඉමහත් ආශාවෙන් සිටින පුරවැසියන් ඉලක්ක කරගනිමින් නොමනාප ක්‍රියාකාරීන් වැඩිවැඩියෙන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් සිටීම හේතුවෙන්, නිවාස ආශ්‍රිත වංචාව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතා බැරෑරුම් ගැටළුවක් බවට පත් වෙමින් ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පාකිස්තානයට එරෙහි ඓතිහාසික එක්දින තරඟාවලි ජයග්‍රහණයෙන් වසර 24ක පිපාසය නිවා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පාකිස්තානයට එරෙහි ඓතිහාසික එක්දින තරඟාවලි ජයග්‍රහණයෙන් වසර 24ක පිපාසය නිවා ගනී

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට්හි ඉතිහාසයට එක් වූ සුවිශේෂී මොහොතක් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඉතිහාසයේ පිටු වලට තම නම් සටහන් කරගනිමින්, පාකිස්තානයට එරෙහිව…

28 Jul 2026 Discuss
ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගම 2026 අවසාන භාගය වන විට ශ්‍රී ලංකාවට වෙන්ඩීස් රැගෙනෙයි Sinhala

ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගම 2026 අවසාන භාගය වන විට ශ්‍රී ලංකාවට වෙන්ඩීස් රැගෙනෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සංකීර්ණ ව්‍යාපාරික ආයතනය වන ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් (JKH) සමාගම, ජාත්‍යන්තරව සුප්‍රසිද්ධ ඇමරිකානු වේගවත් ආහාර දාමය වන වෙන්ඩීස් ශ්‍රී…

28 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රිප්ටෝ මුදල් නියාමනය කිරීමට පියවර ගනී; සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව නිල අධීක්ෂණ ආයතනය ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රිප්ටෝ මුදල් නියාමනය කිරීමට පියවර ගනී; සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව නිල අධීක්ෂණ ආයතනය ලෙස නම් කෙරේ

අථත්‍ය වත්කම් සහ අථත්‍ය වත්කම් සේවා සපයන්නන් (VASPs) සඳහා නිල නියාමන ආයතනය ලෙස සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව (SEC) නම් කිරීමේ යෝජනාවට අධිකාරීන් අනුමැතිය…

28 Jul 2026 Discuss