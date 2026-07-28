වංචනික 'පහසු ගෙවීම්' නිවාස යෝජනා ක්රමයක් පිටුපස සිටි සමාගම් අධ්යක්ෂවරයෙකු මිරිහාන පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට
පහසු ගෙවීම් පදනමක් මත ක්රියාත්මක කරන ලද වංචනික නිවාස යෝජනා ක්රමයක් හරහා මහජනතාව රවටා මුදල් වංචා කළ බවට චෝදනා එල්ල වූ පෞද්ගලික සමාගමක අධ්යක්ෂවරයෙකු මිරිහාන විශේෂ අපරාධ පරීක්ෂණ අංශය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
නිවාස වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් සැකකරු අත්අඩංගුවට
පහසු වාරික ගෙවීම් සැලසුම් හරහා දැරිය හැකි මිලකට නිවාස ලබා දෙන බවට පොරොන්දු වී රැවටූ වින්දිතයන් ඉදිරිපත් කළ පැමිණිලි මත පදනම්ව මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කළ බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය. සම්බන්ධ පෞද්ගලික සමාගමේ අධ්යක්ෂවරයෙකු වන සැකකරු, නිවාස ලබා ගැනීමේ ආශාවෙන් පසු වූ නොවිමසිලිමත් මහජනතාව රවටා ඔවුන්ගේ මුදල් වංචා කිරීමට මෙම ගෙවීම් සැලසුම් අනිසි ලෙස භාවිත කළ බවට චෝදනා එල්ල වේ.
බස්නාහිර පළාත පුරා මූල්ය වංචා නඩු සක්රීයව විමර්ශනය කරමින් සිටින මිරිහාන විශේෂ අපරාධ පරීක්ෂණ අංශය, සැකකරුට එරෙහිව ප්රමාණවත් සාක්ෂි රැස් කිරීෙමන් අනතුරුව ඉක්මනින් ක්රියාත්මක වී ඔහු අත්අඩංගුවට ගත්තේය.
දැරිය හැකි නිවාස පොරොන්දු මත වින්දිතයන් රැවටීම
ශ්රී ලංකාවේ පවතින ආර්ථික පීඩනය හමුවේ ඉතාමත් අවදානමට ලක්විය හැකි පිරිසක් වන නිවාස හිමිකාරිත්වය සඳහා ප්රවේශය සොයන පුද්ගලයන් ඉලක්ක කරගනිමින් මෙම වංචනික ක්රමය ක්රියාත්මක කළ බව වාර්තා වේ. කළමනාකරණය කළ හැකි ගෙවීම් ව්යුහයන් හරහා නිවාස විසඳුම් ලබා දෙන බවට වින්දිතයන්ට පොරොන්දු දුන් නමුත්, ඔවුන්ට ලැබුණේ ඔවුන්ගේ කිසිදු දේපළක් නොමැතිව කෙඩින් උපයා ගත් මුදල් නැති වී ගිය ඛේදවාචකයක් පමණි.
- මෙම වංචනික ක්රමය "පහසු ගෙවීම්" නිවාස සැලසුමක් ලෙස වෙස් මවාගෙන ක්රියාත්මක කෙරිණි
- බහු පාර්ශ්වයකට අයත් මහජන සාමාජිකයන් කිහිප දෙනෙකු මෙම වංචාවට ගොදුරු වූ බව විශ්වාස කෙරේ
- අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කළේ මිරිහාන විශේෂ අපරාධ පරීක්ෂණ අංශය විසිනි
විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව ක්රියාත්මකයි
චෝදනා එල්ල වූ වංචාවේ සම්පූර්ණ පරිමාණය සොයා බැලීම සඳහා වන විමර්ශන කටයුතු දැනට ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී. විමර්ශනය ගැඹුරු වෙද්දී තවත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු විය හැකි බව බලධාරීන් බැහැර කර නොමැත. ඒ හා සමාන නිවාස ක්රමලේඛවලට ගොදුරු වූ බව සිතන වින්දිතයන් ඉදිරිපත් ව සිය නඩු අදාළ බලධාරීන්ට වාර්තා කිරීමට දිරිමත් කෙරෙමින් සිටී.
දුෂ්කර ආර්ථික තත්ත්වයන් මධ්යේ දැරිය හැකි නිවාස සුරක්ෂිත කර ගැනීමට ඉමහත් ආශාවෙන් සිටින පුරවැසියන් ඉලක්ක කරගනිමින් නොමනාප ක්රියාකාරීන් වැඩිවැඩියෙන් ක්රියාත්මක වෙමින් සිටීම හේතුවෙන්, නිවාස ආශ්රිත වංචාව ශ්රී ලංකාවේ ඉතා බැරෑරුම් ගැටළුවක් බවට පත් වෙමින් ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.