Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඓතිහාසික මොහොතක්: චමාරි අතාපත්තුගේ නායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම පාකිස්තානයට එරෙහිව පළමු වරට ODI තරඟාවලිය ජය ගනී

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඓතිහාසික මොහොතක්: චමාරි අතාපත්තුගේ නායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම පාකිස්තානයට එරෙහිව පළමු වරට ODI තරඟාවලිය ජය ගනී

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානයක්

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඉතිහාස පොත්වල තම නම සටහන් කරගනිමින්, රට වෙනුවෙන් කාන්තා ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ සුවිශේෂ ජයග්‍රහණයක් ලෙස පාකිස්තානයට එරෙහිව පළමු එකදින අන්තර්ජාතික තරඟාවලි ජයක් හිමිකර ගත්තේය. නායිකා සහ පිතිකැරැල්ලේ ප්‍රභවයක් වන චමාරි අතාපත්තුගේ තරඟය ජය ගන්වන ලද දායකත්වය මෙම ජයග්‍රහණයේ තීරණාත්මක සාධකය විය.

අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් කාර්යභාරය

චමාරි අතාපත්තු ආසියානු කාන්තා ක්‍රිකට්වල ශ්‍රේෂ්ඨතම ක්‍රීඩිකාවන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස සැලකෙන්නේ මන්දැයි නැවතත් ඔප්පු කරමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික තරඟාවලි ජයේ ශිලා කොන් ගල බවට පත් වූ 걸출ළු දක්ෂතාවයක් ඉදිරිපත් කළාය. ශක්තිමත් පාකිස්තාන කණ්ඩායමට එරෙහිව තීරණාත්මක මොහොතන්හිදී රංගනය භාරගැනීමේ වම් අතින් පිතිකරන මෙම ජනප්‍රිය ක්‍රීඩිකාවගේ හැකියාව කණ්ඩායමට අවශ්‍ය වාසිය ලබා දෙන ලදී.

වාර්තා පොත් නැවත ලිවූ තරඟාවලි ජයක්

මෙම ජයග්‍රහණයේ වැදගත්කම අතිශයෝක්තිකරණය කළ නොහැක. කාන්තා ක්‍රිකට්වලදී ශ්‍රී ලංකාව කිසි දිනෙකත් පාකිස්තානයට එරෙහිව ODI තරඟාවලියක් ජය ගෙන නොතිබූ බැවින්, මෙම ජයග්‍රහණය රට තුළ ක්‍රීඩාව සඳහා ඓතිහාසික転换点 转 転换 හැරීමේ ලක්ෂ්‍යයක් බවට පත් විය. ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ ක්‍රමයෙන් තම කීර්තිය ගොඩනගා ගනිමින් සිටි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමේ වර්ධනය වන පරිණත බවක් සහ ගැඹුරක් ඇති බව මෙය ඉස්මතු කරයි.

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් සඳහා මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

මෙම තරඟාවලි ජයග්‍රහණය ඉදිරි ජාත්‍යන්තර කටයුතු සඳහා කණ්ඩායමට විශාල විශ්වාස ශක්තියක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම ඓතිහාසික ව්‍යාපාරයෙන් ලැබෙන ප්‍රධාන නිගමන නම්:

  • කාන්තා ක්‍රිකට්වලදී පාකිස්තානයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ODI තරඟාවලි ජයග්‍රහණය
  • නායිකා චමාරි අතාපත්තුගේ නායකත්වයෙන් ලබාගත් ආධිපත්‍යශීලී දක්ෂතාවයක්
  • ආසියානු කලාපය තුළ කාන්තා ක්‍රිකට්හිදී ශ්‍රී ලංකාවේ අභිප්‍රාය ප්‍රකාශ කිරීමක්
මෙම ප්‍රතිඵලය ලකුණු පුවරුවේ ජයක් පමණක් නොව, ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ転換 හැරෙන ලක්ෂ්‍යයක් නියෝජනය කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රිකට් රසිකයන් මෙම සුවිශේෂ ඉතිහාස සන්ධිස්ථානය සමරනු ඇති අතර, කාන්තා කණ්ඩායම දිවයිනේ නව පරම්පරාවේ තරුණ ක්‍රීඩිකාවන්ට දිනෙන් දින ආභාසය ලබා දෙමින් සිටී. අතාපත්තු ඉදිරියෙන් සිට නායකත්වය දෙමින් සිටින බැවින්, ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට්හි අනාගතය කවදාටත් වඩා දීප්තිමත් ලෙස දිස් වේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජපානයේ 7.1 තීව්‍රතාවයේ බිය උපදවන භූකම්පනයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව සුනාමි අවදානමෙන් තොරයි Sinhala

ජපානයේ 7.1 තීව්‍රතාවයේ බිය උපදවන භූකම්පනයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව සුනාමි අවදානමෙන් තොරයි

ජපානයට බලපෑ 7.1 තීව්‍රතාවයේ ප්‍රබල භූකම්පනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සුනාමි තර්ජනයක් නොමැති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ වෙරළාසන්න ප්‍රජාවන්ට සහනයක් ගෙන දී…

28 Jul 2026 Discuss
DFCC බැංකුව අටභාෂා ATM සේවාවක් හඳුන්වා දෙමින් ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසය තුළ සුවිශේෂ ගෙවලක් සනිටුහන් කරයි Sinhala

DFCC බැංකුව අටභාෂා ATM සේවාවක් හඳුන්වා දෙමින් ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසය තුළ සුවිශේෂ ගෙවලක් සනිටුහන් කරයි

ශ්‍රී ලාංකික බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රථම වරට DFCC බැංකුව විසින් විවිධ භාෂා අටකින් ක්‍රියාත්මක වීමේ හැකියාව සහිත රටේ ප්‍රථම ස්වයංක්‍රීය මුදල් යන්ත්‍ර (ATM) සහ මුදල්…

28 Jul 2026 Discuss
ක්‍රිප්ටෝ මුදල් වත්කම් සඳහා නියාමක ආයතනය ලෙස එස්.ඊ.සී. පත් කිරීම - ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික නියාමන පියවරක් Sinhala

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් වත්කම් සඳහා නියාමක ආයතනය ලෙස එස්.ඊ.සී. පත් කිරීම - ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික නියාමන පියවරක්

ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොළ නිල අධීක්ෂණය යටතට ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව පියවර ගනී ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රථම වතාවට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වත්කම් නියාමනය කිරීමට පියවර ගනිමින්, එම අංශය අධීක්ෂණය…

28 Jul 2026 Discuss