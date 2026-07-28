Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

DFCC බැංකුව අටභාෂා ATM සේවාවක් හඳුන්වා දෙමින් ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසය තුළ සුවිශේෂ ගෙවලක් සනිටුහන් කරයි

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
DFCC බැංකුව අටභාෂා ATM සේවාවක් හඳුන්වා දෙමින් ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසය තුළ සුවිශේෂ ගෙවලක් සනිටුහන් කරයි

ශ්‍රී ලාංකික බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රථම වරට

DFCC බැංකුව විසින් විවිධ භාෂා අටකින් ක්‍රියාත්මක වීමේ හැකියාව සහිත රටේ ප්‍රථම ස්වයංක්‍රීය මුදල් යන්ත්‍ර (ATM) සහ මුදල් ප්‍රතිචක්‍රීකරණ යන්ත්‍ර (CRM) හඳුන්වා දෙමින් ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ඓතිහාසික이정표සනිටුහනක් ඇති කර ඇති අතර, දේශීය හා විදේශීය යන දෙඅංශයේම භාවිතකරුවන්ට දිගු කලක් තිස්සේ පැවති භාෂා බාධාවන් ඉවත් කිරීමට මෙමඟින් හැකි වී ඇත.

තිරය ස්පර්ශ කිරීමෙන් අසාමාන්‍ය පහසුකමක්

මෙම මුලපිරීම සමාවේශී බැංකු සේවා කරා ඉදිරි ගමනේ සැලකිය යුතු පියවරක් ලෙස සැලකෙන අතර, ගනුදෙනුකරුවන්ට තම කැමති භාෂාවෙන් විශ්වාසයෙන් හා පහසුවෙන් ගනුදෙනු සිදු කිරීමට එය අවස්ථාව සලසා දෙයි. බහු භාෂා සහාය ලබා දීම තුළින් DFCC බැංකුව අරමුණු කරන්නේ දිවයිනේ අත්‍යවශ්‍ය මූල්‍ය සේවාවන් ලබා ගැනීමේදී භාෂාව තවදුරටත් බාධාවක් නොවන බව සහතික කිරීමටයි.

ATM සහ CRM යන්ත්‍රවල අට භාෂා කාර්යයක් හඳුන්වා දීම ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම අවස්ථාව වන අතර, ගනුදෙනුකරු-කේන්ද්‍රීය බැංකු නවෝත්පාදනයේ පෙරගමන්කරුවෙකු ලෙස DFCC බැංකුව ස්ථාන ගත කරවයි. විදේශ ජාතිකයන්, සංචාරකයන්, සංක්‍රමණික කම්කරුවන් සහ ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඓතිහාසිකව හුරුපුරුදු නොවන භාෂාවලින් ක්‍රියාත්මක බැංකු අතුරු මුහුණත් භාවිත කිරීමේ දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දුන් විවිධ භාෂා ප්‍රජාවන්හි සාමාජිකයන් සඳහා මෙය විශේෂයෙන් ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මුදල් ප්‍රතිචක්‍රීකරණ යන්ත්‍ර යනු කුමක්ද?

සාම්ප්‍රදායික ATM යන්ත්‍රවලට වඩා වෙනස්ව, මුදල් ප්‍රතිචක්‍රීකරණ යන්ත්‍ර (CRM) තවත් සේවා ගණනාවක් ලබා දෙන අතර, ඒ අතරට මුදල් තැන්පතු භාර ගැනීමේ හා ඒවා මුදල් ආපසු ගැනීම් සිදු කරන අනෙකුත් ගනුදෙනුකරුවන් වෙත නිකුත් කිරීමේ හැකියාව ද ඇතුළත් වේ. මෙම ද්විත්ව හැකියාව මගින් ශාඛා සේවකයන් මත පැවරෙන බර අඩු කිරීමත්, ගනුදෙනුකරුවන්ගේ රැඳී සිටීමේ කාලය කෙටි කිරීමත් සමඟ ක්‍රියාකාරී කාර්යක්ෂමතාවය වර්ධනය වේ.

විවිධ ජනතාවකට හා ඔවුන්ගේ අමුත්තන්ට සේවය කිරීම

ශ්‍රී ලංකාව බහු භාෂා ප්‍රජාවන්හි නිවහනක් වන අතර, රට තවදුරටත් ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වන ජාත්‍යන්තර සංචාරකයන් හා ආයෝජකයන් ආකර්ෂණය කර ගනිමින් සිටී. DFCC බැංකුවේ බහු භාෂා ATM ජාලය මෙම විවිධ පරිශීලක පදනමේ ප්‍රායෝගික අවශ්‍යතා සෘජුවම විසඳන අතර, කෙනෙකුගේ මව් භාෂාව කුමක් වුවද, දෛනික බැංකු ගනුදෙනු සරල හා ආතතියෙන් තොරව සිදු කළ හැකි බව සහතික කරයි.

  • ATM සහ CRM අතුරු මුහුණත් හරහා භාෂා අටකට සහාය දැක්වීම
  • ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම බැංකුවක් විසින් ප්‍රථම වරට ලබා දෙන මෙවැනි සේවාවක්
  • දේශීය ප්‍රජාවන් සහ ජාත්‍යන්තර භාවිතකරුවන් දෙඅංශටම සේවය කිරීමට සැලසුම් කර ඇත
  • මුදල් ප්‍රතිචක්‍රීකරණ යන්ත්‍ර සාමාන්‍ය මුදල් ආපසු ගැනීම් සමඟ තැන්පතු කාර්යයක් ද එකතු කරයි

ශ්‍රී ලාංකික මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ නවෝත්පාදනයේ සංඥාවක්

මෙම දියත් කිරීම ඩිජිටල් පරිවර්තනය හා මූල්‍ය ඇතුළත් කිරීම කෙරෙහි DFCC බැංකුවේ අඛණ්ඩ කැපවීම තවදුරටත් තහවුරු කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු ක්ෂේත්‍රය නවීකරණය වෙමින් පවතින මෙහිදී, මෙවැනි මුලපිරීම් ගනුදෙනුකරු පහසුව හා ප්‍රවේශ්‍යතාව ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගැනෙන තාක්ෂණ-ධාවිත විසඳුම් දෙසට කර්මාන්තය පුළුල් ලෙස ගමන් කරන බව සංඥා කරයි.

ATM සහ CRM සේවා භාෂා අටකින් ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම බැංකුව වීමෙන් DFCC බැංකුව රටේ සමාවේශී හා ප්‍රවේශ්‍ය බැංකු සේවාවන් සඳහා නව ප්‍රමිතියක් තබමින් සිටී.

අනෙකුත් මූල්‍ය ආයතන ද ඉදිරිපත් වීමේ හැකියාව සලකා බලන විට කර්මාන

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජපානයේ 7.1 තීව්‍රතාවයේ බිය උපදවන භූකම්පනයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව සුනාමි අවදානමෙන් තොරයි Sinhala

ජපානයේ 7.1 තීව්‍රතාවයේ බිය උපදවන භූකම්පනයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව සුනාමි අවදානමෙන් තොරයි

ජපානයට බලපෑ 7.1 තීව්‍රතාවයේ ප්‍රබල භූකම්පනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සුනාමි තර්ජනයක් නොමැති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ වෙරළාසන්න ප්‍රජාවන්ට සහනයක් ගෙන දී…

28 Jul 2026 Discuss
ක්‍රිප්ටෝ මුදල් වත්කම් සඳහා නියාමක ආයතනය ලෙස එස්.ඊ.සී. පත් කිරීම - ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික නියාමන පියවරක් Sinhala

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් වත්කම් සඳහා නියාමක ආයතනය ලෙස එස්.ඊ.සී. පත් කිරීම - ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික නියාමන පියවරක්

ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොළ නිල අධීක්ෂණය යටතට ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව පියවර ගනී ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රථම වතාවට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වත්කම් නියාමනය කිරීමට පියවර ගනිමින්, එම අංශය අධීක්ෂණය…

28 Jul 2026 Discuss
විනිසුරුවරුන්ගේ සේවා කාලය延長 කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් — අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ කනස්සල්ල වර්ධනය වෙයි Sinhala

විනිසුරුවරුන්ගේ සේවා කාලය延長 කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් — අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ කනස්සල්ල වර්ධනය වෙයි

අධිකරණ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීමේ සැලසුම් සමඟ රජය ඉදිරියට යයි විනිසුරුවරුන්ගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීමේ සැලසුම් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියට යමින් සිටින අතර, එවැනි පියවරක්…

28 Jul 2026 Discuss