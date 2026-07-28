Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විනිසුරුවරුන්ගේ සේවා කාලය延長 කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් — අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ කනස්සල්ල වර්ධනය වෙයි

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විනිසුරුවරුන්ගේ සේවා කාලය延長 කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් — අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ කනස්සල්ල වර්ධනය වෙයි

අධිකරණ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීමේ සැලසුම් සමඟ රජය ඉදිරියට යයි

විනිසුරුවරුන්ගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීමේ සැලසුම් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියට යමින් සිටින අතර, එවැනි පියවරක් රටේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයට ඇති කළ හැකි බලපෑම පිළිබඳ කනස්සල්ල ද ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතී.

බලතල වෙන් කිරීමේ මූලධර්මය පිළිබඳ ප්‍රශ්න

විධායක හෝ ව්‍යවස්ථාදායක ක්‍රියාමාර්ගයක් හරහා වත්මන් විනිසුරුවරුන්ගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීම, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික පාලනයේ හා නීතියේ ආධිපත්‍යේ礎 ශිලාවක් වන අධිකරණ ස්වාධීනත්වයේ මූලික මූලධර්මය දුර්වල කළ හැකි බවට විවේචකයන් හා නෛතික නිරීක්ෂකයන් අනතුරු අඟවා ඇත.

සියලු පුරවැසියන්ට සාධාරණ හා නිෂ්පක්ෂ යුක්තිය සහතික කිරීම සඳහා අධිකරණයට දේශපාලන මැදිහත්වීමකින් තොරව කටයුතු කිරීමේ හැකියාව අත්‍යවශ්‍ය බව දිගු කලක් තිස්සේ පිළිගෙන ඇත. විනිසුරුවරුන් සිය ධුරය කාලය රජයේ කැමැත්ත මත රඳා පවත්නා තත්ත්වයකට පත් කරන ඕනෑම පියවරක් එම නිෂ්පක්ෂභාවය අනතුරේ හෙළීමේ අවදානමක් ඇති බව නෛතික විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.

විවේචනය මධ්‍යයේ ද රජය ඉදිරියට යයි

විවිධ පාර්ශ්ව විසින් මතු කරනු ලබන විරෝධතා තිබියදීත්, ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් යෝජිත සේවා කාල දීර්ඝ කිරීම සමඟ ඉදිරියට යාමට අධිෂ්ඨාන කරගෙන සිටිනු පෙනේ. රටේ අධිකරණ පද්ධතිය මත බරවී ඇති විශාල නඩු තොගය හමුවේ, විනිසුරු ධුරයේ අඛණ්ඩතාව අධිකරණ කාර්යක්ෂමතාවේ අවශ්‍යතාවයට සේවය කළ හැකි බව මෙම පියවරේ ආධාරකරුවෝ තර්ක කරති.

අධිකරණ ස්වාධීනත්වය නිරපේක්ෂ ප්‍රමුඛතාවයක් ලෙස ආරක්ෂා කළ යුතුය — විධායකය හා අධිකරණය අතර සීමාව අඳුරු කරන ඕනෑම ප්‍රතිපත්තියක් ඉතාමත් සූක්ෂ්ම ලෙස පරීක්ෂා කිරීමට ලක් වීමට සුදුසුය.

පුළුල් පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ආයතනවල තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් දේශීය හා ජාත්‍යන්තර ආයතන විසින් නැවත නැවතත් සූක්ෂ්ම විමර්ශනයට ලක් කෙරේ. අධිකරණය විවිධ අවස්ථාවල දේශපාලන මතභේදවල කේන්ද්‍රස්ථානය වී ඇති අතර, එය වත්මන් යෝජනාව විශේෂයෙන් සංවේදී කරුණක් බවට පත් කරයි.

සේවා කාල දීර්ඝ කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡා ඉදිරියට යන විට, නෛතික වෘත්තිකයන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් විනිවිදභාවය හා ව්‍යවස්ථාමය අනුකූලතාව සඳහා ඉල්ලීම් කරගෙන යාම දිගටම සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජපානයේ 7.1 තීව්‍රතාවයේ බිය උපදවන භූකම්පනයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව සුනාමි අවදානමෙන් තොරයි Sinhala

ජපානයේ 7.1 තීව්‍රතාවයේ බිය උපදවන භූකම්පනයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව සුනාමි අවදානමෙන් තොරයි

ජපානයට බලපෑ 7.1 තීව්‍රතාවයේ ප්‍රබල භූකම්පනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සුනාමි තර්ජනයක් නොමැති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ වෙරළාසන්න ප්‍රජාවන්ට සහනයක් ගෙන දී…

28 Jul 2026 Discuss
DFCC බැංකුව අටභාෂා ATM සේවාවක් හඳුන්වා දෙමින් ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසය තුළ සුවිශේෂ ගෙවලක් සනිටුහන් කරයි Sinhala

DFCC බැංකුව අටභාෂා ATM සේවාවක් හඳුන්වා දෙමින් ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසය තුළ සුවිශේෂ ගෙවලක් සනිටුහන් කරයි

ශ්‍රී ලාංකික බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රථම වරට DFCC බැංකුව විසින් විවිධ භාෂා අටකින් ක්‍රියාත්මක වීමේ හැකියාව සහිත රටේ ප්‍රථම ස්වයංක්‍රීය මුදල් යන්ත්‍ර (ATM) සහ මුදල්…

28 Jul 2026 Discuss
ක්‍රිප්ටෝ මුදල් වත්කම් සඳහා නියාමක ආයතනය ලෙස එස්.ඊ.සී. පත් කිරීම - ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික නියාමන පියවරක් Sinhala

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් වත්කම් සඳහා නියාමක ආයතනය ලෙස එස්.ඊ.සී. පත් කිරීම - ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික නියාමන පියවරක්

ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොළ නිල අධීක්ෂණය යටතට ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව පියවර ගනී ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රථම වතාවට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වත්කම් නියාමනය කිරීමට පියවර ගනිමින්, එම අංශය අධීක්ෂණය…

28 Jul 2026 Discuss