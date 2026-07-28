විනිසුරුවරුන්ගේ සේවා කාලය延長 කිරීමට ශ්රී ලංකාව සූදානම් — අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ කනස්සල්ල වර්ධනය වෙයි
අධිකරණ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීමේ සැලසුම් සමඟ රජය ඉදිරියට යයි
විනිසුරුවරුන්ගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීමේ සැලසුම් සමඟ ශ්රී ලංකාව ඉදිරියට යමින් සිටින අතර, එවැනි පියවරක් රටේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයට ඇති කළ හැකි බලපෑම පිළිබඳ කනස්සල්ල ද ක්රමයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතී.
බලතල වෙන් කිරීමේ මූලධර්මය පිළිබඳ ප්රශ්න
විධායක හෝ ව්යවස්ථාදායක ක්රියාමාර්ගයක් හරහා වත්මන් විනිසුරුවරුන්ගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීම, ශ්රී ලංකාවේ ප්රජාතාන්ත්රික පාලනයේ හා නීතියේ ආධිපත්යේ礎 ශිලාවක් වන අධිකරණ ස්වාධීනත්වයේ මූලික මූලධර්මය දුර්වල කළ හැකි බවට විවේචකයන් හා නෛතික නිරීක්ෂකයන් අනතුරු අඟවා ඇත.
සියලු පුරවැසියන්ට සාධාරණ හා නිෂ්පක්ෂ යුක්තිය සහතික කිරීම සඳහා අධිකරණයට දේශපාලන මැදිහත්වීමකින් තොරව කටයුතු කිරීමේ හැකියාව අත්යවශ්ය බව දිගු කලක් තිස්සේ පිළිගෙන ඇත. විනිසුරුවරුන් සිය ධුරය කාලය රජයේ කැමැත්ත මත රඳා පවත්නා තත්ත්වයකට පත් කරන ඕනෑම පියවරක් එම නිෂ්පක්ෂභාවය අනතුරේ හෙළීමේ අවදානමක් ඇති බව නෛතික විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.
විවේචනය මධ්යයේ ද රජය ඉදිරියට යයි
විවිධ පාර්ශ්ව විසින් මතු කරනු ලබන විරෝධතා තිබියදීත්, ශ්රී ලංකා බලධාරීන් යෝජිත සේවා කාල දීර්ඝ කිරීම සමඟ ඉදිරියට යාමට අධිෂ්ඨාන කරගෙන සිටිනු පෙනේ. රටේ අධිකරණ පද්ධතිය මත බරවී ඇති විශාල නඩු තොගය හමුවේ, විනිසුරු ධුරයේ අඛණ්ඩතාව අධිකරණ කාර්යක්ෂමතාවේ අවශ්යතාවයට සේවය කළ හැකි බව මෙම පියවරේ ආධාරකරුවෝ තර්ක කරති.
අධිකරණ ස්වාධීනත්වය නිරපේක්ෂ ප්රමුඛතාවයක් ලෙස ආරක්ෂා කළ යුතුය — විධායකය හා අධිකරණය අතර සීමාව අඳුරු කරන ඕනෑම ප්රතිපත්තියක් ඉතාමත් සූක්ෂ්ම ලෙස පරීක්ෂා කිරීමට ලක් වීමට සුදුසුය.
පුළුල් පසුබිම
ශ්රී ලංකාවේ ප්රජාතාන්ත්රික ආයතනවල තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් දේශීය හා ජාත්යන්තර ආයතන විසින් නැවත නැවතත් සූක්ෂ්ම විමර්ශනයට ලක් කෙරේ. අධිකරණය විවිධ අවස්ථාවල දේශපාලන මතභේදවල කේන්ද්රස්ථානය වී ඇති අතර, එය වත්මන් යෝජනාව විශේෂයෙන් සංවේදී කරුණක් බවට පත් කරයි.
සේවා කාල දීර්ඝ කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡා ඉදිරියට යන විට, නෛතික වෘත්තිකයන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් විනිවිදභාවය හා ව්යවස්ථාමය අනුකූලතාව සඳහා ඉල්ලීම් කරගෙන යාම දිගටම සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.