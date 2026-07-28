ජපානයේ 7.1 තීව්රතාවයේ බිය උපදවන භූකම්පනයෙන් පසු ශ්රී ලංකාව සුනාමි අවදානමෙන් තොරයි
ජපානයට බලපෑ 7.1 තීව්රතාවයේ ප්රබල භූකම්පනයෙන් ශ්රී ලංකාවට සුනාමි තර්ජනයක් නොමැති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ වෙරළාසන්න ප්රජාවන්ට සහනයක් ගෙන දී තිබේ.
ශ්රී ලංකාවට ක්ෂණික අන්තරායක් නැත
ජපානයේ සිදුවූ විශාල භූකම්පන ක්රියාකාරිත්වය තිබියදීත්, දිවයිනේ වෙරළට සුනාමියක් ළඟා වීමේ අවදානමක් නොමැති බව නිලධාරීන් ශ්රී ලාංකික මහජනතාවට සහතික කර ඇත. ශ්රී ලංකාවට 광범위한 විනාශයක් ඇති කළ 2004 ඉන්දියන් සාගර සුනාමිය හේතුවෙන් එවැනි අනතුරු ඇඟවීම් කෙරෙහි විශේෂ සංවේදීතාවක් දරන වෙරළාසන්න ප්රදේශවල වෙසෙන පදිංචිකරුවන්ගේ සැකසංකා දුරු කිරීමට මෙම තහවුරු කිරීම උපකාරී වී ඇත.
ජපානයට ප්රබල භූකම්පනයක් පහර දේ
රිக්ටර් පරිමාණයේ 7.1 ක් ලෙස මනිනු ලැබූ මෙම භූකම්පනය ජපානයට සැලකිය යුතු බලයකින් පහර දුන්නේය. මෙම තීව්රතාවයේ භූකම්පන ප්රධාන භූකම්පන සිදුවීම් ලෙස වර්ගීකරණය කෙරෙන අතර, ඒවා කේන්ද්රස්ථාන අවට ප්රදේශවල බරපතල හානි සිදු කිරීමට සමත් වේ. පැසිෆික් ගිනිකඳු වළල්ල දිගේ පිහිටා ඇති ජපානය, ලොව වඩාත්ම භූකම්පන ක්රියාකාරී රාජ්යයන්ගෙන් එකක් වන අතර, එම රට නිරන්තරයෙන් විවිධ තීව්රතාවයේ කම්පන අත්විඳිනු ලබයි.
ශ්රී ලංකාවේ වෙරළාසන්න ප්රජාවන්ට සන්සුන්ව සිටිය හැකිය
ශ්රී ලාංකිකයන්ට, විශේෂයෙන් ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට සහ ත්රිකුණාමලය වැනි වෙරළාසන්න දිස්ත්රික්කවල පදිංචිකරුවන්ට, පැසිෆික් කලාපයෙන් නිකුත් වන සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම් සැමවිටම ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ. අදාළ නිරීක්ෂණ ආයතන භූකම්පනයේ විභව බලපෑම තක්සේරු කර, ශ්රී ලංකාවට හෝ අවට ඉන්දියන් සාගර කලාපයට සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක් අවශ්ය නොවන බව තීරණය කළේය.
ස්වාභාවික විපත් සම්බන්ධ ඕනෑම යාවත්කාලීන තොරතුරු සඳහා නිල මාධ්ය අනුගමනය කරන ලෙසත්, එවැනි අවස්ථාවල සමාජ මාධ්ය හරහා තහවුරු නොකළ තොරතුරු පැතිරවීමෙන් වළකින ලෙසත් පදිංචිකරුවන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.