ක්රිප්ටෝ මුදල් වත්කම් සඳහා නියාමක ආයතනය ලෙස එස්.ඊ.සී. පත් කිරීම - ශ්රී ලංකාවේ ඓතිහාසික නියාමන පියවරක්
ක්රිප්ටෝ වෙළඳපොළ නිල අධීක්ෂණය යටතට ගැනීමට ශ්රී ලංකාව පියවර ගනී
ශ්රී ලංකාව ප්රථම වතාවට ක්රිප්ටෝකරන්සි වත්කම් නියාමනය කිරීමට පියවර ගනිමින්, එම අංශය අධීක්ෂණය කිරීමේ නිල වගකීම සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව (SEC) වෙත පවරා ඇත. ඩිජිටල් වත්කම් වෙළඳපොළ ව්යුහගත නීති රාමුවක් තුළට ගැනීමේ රාජ්ය අභිප්රාය පිළිබිඹු කරන මෙම ප්රතිපත්ති තීරණය ඉතා වැදගත් වෙනසක් ලෙස සැලකේ.
ක්රිප්ටෝ අධීක්ෂණය SEC මඟින් මෙහෙයවීමට
දැනට රටේ ප්රාග්ධන වෙළඳපොළ සහ ලැයිස්තුගත සුරැකුම්පත් පාලනය කරන සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව, ඉදිරියේදී ක්රිප්ටෝ වත්කම් ද ආවරණය වන පරිදි තම බලය පුළුල් කරනු ඇත. මෙතෙක් බොහෝ දුරට නිශ්චිත නියාමනයකින් තොරව ශීඝ්රයෙන් වර්ධනය වූ මෙම මූල්ය අංශය සඳහා ශ්රී ලංකාවේ ප්රාථමික නියාමන ආයතනය ලෙස SEC ස්ථාන ගනී.
ස්ථානීය ඩිජිටල් වත්කම් ක්ෂේත්රයේ දැනටමත් කටයුතු කරන හෝ ඒ සඳහා ඇතුළු වීම සලකා බලන ආයෝජකයින්ට, ව්යාපාරිකයින්ට සහ මූල්ය ආයතනවලට මෙම පියවරෙන් ඉමහත් ප්රතිලාභ සහිත පැහැදිලි දිශාවක් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවට මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ශ්රී ලංකාව පුරා ක්රිප්ටෝකරන්සි භාවිතය ක්රමයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින අතර, විශේෂයෙන් තරුණ ආයෝජකයින් සහ තාක්ෂණ ක්ෂේත්රයේ ව්යවසායකයින් අතර එහි ජනප්රියතාව ඉහළ ගොස් ඇත. එසේ වුවද, නිශ්චිත නියාමන ව්යුහයක් නොතිබීම නිසා ගනුදෙනු, විනිමය හෝ වත්කම් භාරකාරිත්වය පිළිබඳ පැහැදිලි රාමුවක් නොමැතිව සහභාගිවන්නන් සැලකිය යුතු නීතිමය හා මූල්ය අවදානම්වලට ගොදුරු විය.
SEC නියාමකයා ලෙස පත් කිරීම මඟින් රජය එම දුර්වලතා ඉවත් කිරීමටත්, ප්රදේශය පුරා සහ ඉන් ඔබ්බෙහිත් අනුගමනය කෙරෙන අන්තර්ජාතික හොඳම පිළිවෙත් සමඟ ශ්රී ලංකාව සමගාමී කිරීමටත් අපේක්ෂා කරයි.
පුළුල් ප්රතිඵල
නිල නියාමනයෙන් ධනාත්මක ප්රතිවිපාක කිහිපයක් ඇති විය හැකි බව කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති. ඒ අතර:
- ඩිජිටල් වත්කම් වෙළඳපොළ කෙරෙහි ආයෝජකයින්ගේ විශ්වාසය වැඩිවීම
- වංචා හා වෙළඳපොළ හසුරුවාගැනීමේ අවස්ථා අඩු වීම
- නීත්යානුකූල ක්රිප්ටෝ ව්යාපාරවලට නීතිය ඇතුළත ක්රියාත්මක වීමට පැහැදිලි මාර්ගයක් සලසා ගැනීම
- ශ්රී ලංකාවේ නැගී එන ෆින්ටෙක් අංශයට විදේශ ආයෝජන誘致 කිරීමේ හැකියාව
ක්රිප්ටෝ වත්කම් සඳහා SEC නියාමන අධිකාරිය ලෙස නම් කිරීම ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය පාලනයේ ඉතා තීරණාත්මක මොහොතක් ලෙස සනිටුහන් කරමින්, ඩිජිටල් මුදල් සාම්ප්රදායික සුරැකුම්පත් හා එකම ආයතනික කුළුණු යටතට ගෙන එයි.
ඉදිරි පියවර
SEC නියාමන අධිකාරිය ලෙස නම් කිරීම මූලික පියවරක් නිරූපණය කළ ද, ක්රිප්ටෝ ව්යාපාරිකයින් හා තනි ආයෝජකයින් ඉදිරියේදී කෙසේ ක්රියාත්මක විය යුතු දැයි නිර්ණය කරන නිශ්චිත නීති රීති, බලපත්ර ප්රදාන අවශ්යතා සහ අනුකූලතා ප්රමිතීන් හඳුන්වාදීම කර්මාන්ත ආශ්රිත පාර්ශ්වකරුවෝ දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. රාමුව සකස් කොට ක්රියාත්මක කිරීමේ ක්රියාවලිය ඉදිරියේදී තවදුරටත් නීති සම්පාදන හා නියාමන විස්තර ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.