බෙංගාල බොක්කේ දින 36ක් මුහුදේ ගසාගෙන ගිය ශ්රී ලාංකික ධීවරයින් දෙදෙනෙකු බේරාගැනේ
බංග්ලාදේශ වෙරළ තීරයෙන් ශ්රී ලාංකික ධීවරයින් දෙදෙනෙකු බේරාගෙන ඇති අතර, ඔවුන් බෙංගාල බොක්කේ දින 36ක් මුහුදේ ගසාගෙන ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ. බලධාරීන් මෙය ආශ්චර්යමත් ජීවිත රැකගැනීමේ අත්දැකීමක් ලෙස විස්තර කරති.
මාසයකට වැඩි කාලයක් මුහුදේ රැඳී සිට බේරාගැනේ
ඔවුන්ගේ යාත්රාව බංග්ලාදේශ ජලසීමාවේ ගසාගෙන යනු දකිමින් බංග්ලාදේශ බලධාරීන් විසින් ධීවරයින් දෙදෙනා ගලවා ගන්නා ලදී. ඔවුන්ගේ යාත්රාවේ මාර්ගෝපදේශ පාලනය නැතිවී ශ්රී ලංකා වෙරළින් දුරස්ථව මාසයකට වැඩි කාලයක් ගත කළ ඔවුන් අවසානයේ සොයාගෙන ආරක්ෂිත තැනකට ගෙනයන ලදී.
ධීවරයින් දෙදෙනා මෙලෙස ගසාගෙන යාමට හේතු වූ නිශ්චිත තත්ත්වයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු තවමත් හෙළිදරව් වී නොමැති නමුත්, ඔවුන්ගේ ඥාතීන්ට සති ගණනාවක් පැවති අවිනිශ්චිතතාවයෙන් මිදෙමින් මෙම ගලවාගැනීම සැලකිය යුතු සහනයක් ගෙනදෙයි.
මානව ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවේ කඨිනතම පරීක්ෂාව
ආහාර, පිරිසිදු ජලය සහ කාලගුණික තත්ත්වයන්ගෙන් ආරක්ෂාවීමේ විශ්වාසදායක ක්රම නොමැතිව දින 36ක් මුහුදේ රැඳීම ශාරීරික හා මානසික ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවේ අසාමාන්ය පරීක්ෂාවකි. එවැනි තත්ත්වයන් යටතේ ජීවිතය රැකගැනීම ඉතාමත් දුර්ලභ බව සමුද්ර විශේෂඥයින් පෙන්වා දෙන අතර, ධීවරයින් දෙදෙනාගේ ගලවාගැනීම ඛේදජනක අවසානයක් වළකාගත් වාසනාවන්ත ප්රතිඵලයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
ශ්රී ලාංකික ධීවරයින් වඩා හොඳ මසුන් ඇල්ලීමේ අරමුණින් දුරස්ථ ජලාශයන් වෙත නිතර ගමන් කරති. එවැනි ගමන් සාමාන්ය දෙයක් වුවද, විශේෂයෙන් යාත්රා යාන්ත්රික දෝෂ හෝ වෙරළින් දුරස්ථ ස්ථානවලදී මාර්ගෝපදේශ අපහසුතා ඇති වූ විට ඒවා සැලකිය යුතු අවදානම් රැගෙන යයි.
රාජ්යතාන්ත්රික හා කොන්සල් සහාය අපේක්ෂිතයි
ධීවරයින් දෙදෙනා බංග්ලාදේශයෙන් ආරක්ෂිතව නැවත රටට ගෙන්වාගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකාවේ රාජ්යතාන්ත්රික මාර්ග ක්රියාත්මක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඔවුන්ට අවශ්ය වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා දෙමින් හැකි ඉක්මනින් ශ්රී ලංකාවට ප්රත්යාවර්තනය කිරීම සුනිශ්චිත කරගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකා මහකොමිසාරිස් කාර්යාලය බංග්ලාදේශ බලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම සිදුවීම නැවතත් අවධානයට ලක් කරන්නේ, බොහෝ විට සීමිත ආරක්ෂක උපකරණ හා සන්නිවේදන මෙවලම් සහිතව විවෘත සාගරයේ මසු මැරීමේ නිරත ශ්රී ලාංකික ධීවර ප්රජාවට ඇති අවදානම් සහගත බව පිළිබඳවයි. දුරස්ථ ජලාශයන්හි ක්රියාත්මක වන ධීවරයින් සඳහා ආරක්ෂක ප්රමිතීන් සහ හදිසි ප්රතිචාර යාන්ත්රණයන් වැඩිදියුණු කිරීමට බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින ලෙස උපදේශන කණ්ඩායම් දීර්ඝ කාලයක සිට ඉල්ලීම් කරමින් සිටිති.
ගලවාගත් ධීවරයින්ගේ අනන්යතාව හා ඔවුන්ගේ වර්තමාන සෞඛ්ය තත්ත්වය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දිනවලදී අදාළ බලධාරීන් විසින් නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.