දෙමළ භාෂා භාවිත පක්ෂ එකතු වී පොදු න්යාය පත්රයක් සහිත නව දේශපාලන මන්ත්රණ සභාවක් පිහිටුවයි
ශ්රී ලංකාවේ දෙමළ භාෂා භාවිත දේශපාලන පක්ෂ හයක් දෙමළ භාෂා භාවිත ජනතාවගේ දේශපාලන මන්ත්රණ සභාව (PCTSP) නමින් නව සංවිධානයක් පිහිටුවීමෙන් තම සන්ධානය විධිමත් කර ගෙන ඇති අතර, එය දිවයිනේ දෙමළ ප්රජාවන් වෙනුවෙන් එකමුතු දේශපාලන නියෝජනයක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා වැදගත් ප්රගතියක් ලෙස සැලකේ.
එකමුතු පෙනුමක් හැඩ ගැසෙයි
පෙර සිටම ඒකාබද්ධ අවබෝධයක් කරා ළඟා වීමට කටයුතු කරමින් සිටි මෙම පක්ෂ හය, දැන් එම එකඟතාව සංවිධිත දේශපාලන රාමුවකට පරිවර්තනය කර ගෙන ඇත. අලුතින් පිහිටුවන ලද මෙම සභාව, සාමාජික පක්ෂවලට පොදු අවශ්යතා සම්බන්ධ කරුණු සාකච්ඡා කිරීමට සහ සමගාමී දේශපාලන න්යාය පත්රයක් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි වන වේදිකාවක් ලෙස කටයුතු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම වර්ධනය සමඟ හුරුපුරුදු දේශපාලන මූලාශ්රයන් තහවුරු කළේ, PCTSP සහභාගී වන පක්ෂ වෙන වෙනම හා එකිනෙකට වෙනස් ප්රමුඛතා සහිතව ක්රියා කිරීම වෙනුවට, ඒකාබද්ධ ආයතනික රාමුවක් යටතේ ඒකාබද්ධ ශරීරයක් ලෙස කටයුතු කරනු ඇති බවයි.
න්යාය පත්රය සහ අරමුණු
සභාවේ න්යාය පත්රයේ සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් ප්රසිද්ධියට පත් කර නොමැති වුවද, මෙම කණ්ඩායම ඒකාබද්ධ ක්රියාකාරිත්වය සඳහා රාමුවක් සකස් කර ඇති බව මූලාශ්ර පෙන්වා දෙයි. උතුර, නැගෙනහිර සහ දෙමළ භාෂා භාවිත ජනගහනය සැලකිය යුතු ප්රමාණයකින් ජීවත් වන අනෙකුත් ප්රදේශවල, දිගු කලක් තිස්සේ කලකිරීමට හේතු වී ඇති දේශපාලන, සාමාජික සහ ආර්ථික ගැටළු ඇතුළු, දෙමළ භාෂා භාවිත ප්රජාවන්ට සෘජුවම බලපාන කරුණු සභාව ප්රමුඛව සලකා බලනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
PCTSP පිහිටුවීම, ශ්රී ලංකාවේ ජාතික දේශපාලන පරිසරය තුළ, විශේෂයෙන්ම ව්යවස්ථාමය හා පාලනය සම්බන්ධ සාකච්ඡා අඛණ්ඩව 展开 වන මෙවන් අවස්ථාවක, වඩාත් සංහිඳියාත්මක හා ඵලදායී හඬක් නංවා ලීමට දෙමළ දේශපාලන පාර්ශ්ව අතර ඇති පුළුල් උත්සාහයක් පිළිබිඹු කරයි.
ශ්රී ලංකා දේශපාලනය සඳහා වැදගත්කම
එවැනි සභාවක් පිහිටුවීම ඉදිරි දේශපාලන සාකච්ඡා හා ප්රතිපත්ති විවාදයන් හැඩගැස්වීමේදී සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කළ හැකි බව නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති. ඒකාබද්ධ දෙමළ භාෂා භාවිත දේශපාලන ශරීරයකට, සිය ඡන්දදායකයන්ට බලපාන ප්රධාන කරුණු සම්බන්ධයෙන් රජය හා අනෙකුත් ප්රධාන දේශපාලන ක්රියාකාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමේදී වඩා ශක්තිමත් තත්ත්වයක සිටීමට හැකි වනු ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රජාතන්ත්රවාදී රාමුව තුළ දෙමළ භාෂා භාවිත පක්ෂ සිය සාමූහික අවශ්යතා සංවිධානය කර ප්රකාශ කරන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් PCTSP 転換点 ලෙස සලකන දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් සහ ප්රජා නායකයන් මෙම වර්ධනය සමීපව නිරීක්ෂණය කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.